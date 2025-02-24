Rusya'nın Marsilya Başkonsolosluğu'nda patlama! Terör saldırısı mı? Zamanlama dikkat çekti
Rusya'nın Marsilya Konsolosluğu'nda Ukrayna savaşının üçüncü yıl dönümünde meydana gelen patlama sonucu bina kapatıldı, itfaiyecilerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
Rusya'nın Marsilya Başkonsolosu Stanislav Oranskiy, Rus haber ajansı RBC'nin haberine göre konsoloslukta bir patlama meydana geldiğini doğruladı.
Rus haber ajansı Tass, Rusya Dışişleri Bakanlığı'na dayandırdığı haberinde, patlamanın 'terör saldırısının tüm belirtilerini taşıdığını' söyledi.
Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Marsilya polisinden bir kaynak, patlamaların Fransa'nın güneyindeki liman kentindeki bir mülkün duvarlarından aşağı iki molotof kokteyli atılması sonucu meydana geldiğini doğruladı.
MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ YARALANAN YOK
Kaynak, "İki büyük patlama oldu ve maddi hasar meydana geldi, ancak yaralanan olmadı." dedi.
'Bina hala kilitli durumda ve cezai soruşturma başlatıldı.'
Acil durum görevlileri pazartesi sabahı içerideyken, özel kuvvetler polisi ve askerleri de Fransa'nın güneyindeki şehirdeki binanın çevresini güvenlik altına aldı.
ZAMANLAMA DİKKAT ÇEKTİ
Patlama, Rusya'nın Ukrayna'ya kara harekâtının üçüncü yıl dönümünde ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Başkan Donald Trump ile savaş hakkında acil bir toplantı yapmak üzere Washington'a gittiği gün meydana geldi.