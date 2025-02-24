Rusya’nın Marsilya Başkonsolosluğu’nda patlama! Terör saldırısı mı? Zamanlama dikkat çekti

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MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ YARALANAN YOK

Kaynak, "İki büyük patlama oldu ve maddi hasar meydana geldi, ancak yaralanan olmadı." dedi.

'Bina hala kilitli durumda ve cezai soruşturma başlatıldı.'

Acil durum görevlileri pazartesi sabahı içerideyken, özel kuvvetler polisi ve askerleri de Fransa'nın güneyindeki şehirdeki binanın çevresini güvenlik altına aldı.

ZAMANLAMA DİKKAT ÇEKTİ

Patlama, Rusya'nın Ukrayna'ya kara harekâtının üçüncü yıl dönümünde ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Başkan Donald Trump ile savaş hakkında acil bir toplantı yapmak üzere Washington'a gittiği gün meydana geldi.