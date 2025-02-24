Başkan Erdoğan Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin açıklama: Adil ve kalıcı barış vurgusu

"UKRAYNA'NIN BAĞIMSIZLIĞINA OLAN DESTEĞİMİZİ SÜRDÜRÜYORUZ"

Başkan Erdoğan mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Savaşın 3. yılını doldurduğumuz bu acı günde, ülke ve millet olarak dost Ukrayna halkının yanında olduğumuzu öncelikle ifade etmek istiyorum. Geçtiğimiz 3 sene zarfında topraklarını savunurken hayatlarını kaybeden Ukraynalılar için taziye dileklerimi iletiyor yakınlarına baş sağlığı diliyorum. Türkiye 2014 yılında Kırım'ın ilhakından bu yana uluslararası hukukun temel ilkeleri doğrultusunda Ukrayna'nın haklı davasına gereken desteği vermiştir. Bundan 3 sene önce çatışmalar başladığında savaşa karşı olduğumuzu nasıl ilan ettiysek bugün de savaşın müzakereler vasıtasıyla sonlandırılması için her türlü gayreti göstermeye kararlıyız. Bunu yaparken Ukrayna'nın toprak bütünlüğü egemenliği ve bağımsızlığına olan güçlü desteğimizi sürdürüyoruz.

"2025'TE SAVAŞ DEĞİL BARIŞ OLSUN"

"Savaş 4. yılına girerken diplomasiyi, diyaloğu ve müzakereleri temel alan yaklaşımların ivme kazandığını görmekteyiz. Bu sürecin çatışmaların sonlandırılmasının ve kalıcı barışın tesisisinin başlangıcı olmasını umut ediyoruz. En başından beri savunduğumuz üzere adil ve kalıcı barışa giden yol ancak ve ancak savaşın her iki tarafının da eşit ve hakkaniyetli bir şekilde temsil edildiği bir denklemde açılabilir. Sayın Zelenski ile geçtiğimiz hafta Ankara'da Türkiye'nin bu önemli kavşakta sağlayabileceği katkıları ve müzakerelere ev sahipliği yapma isteğini de ele aldık. Şunu tüm samimiyetimle ifade etmek isterim. Gelecek sene savaşın değil barışın yıl dönümünü idrak etmek için hepimize önemli sorumluluklar düşüyor. Türkiye olarak adil ve kalıcı barışın tesisi için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Bu düşüncelerle 2025'in barışın inşa edileceği bir yıl olmasını canı gönülden temenni ediyorum."