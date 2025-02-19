Trump’tan dikkat çeken Ukrayna çıkışı: Avrupalılar baksın

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"BEN OLSAM PUTİN BU SAVAŞA GİRMEZDİ"

"Eğer ben olsaydım bu savaş hiç başlamazdı" diyen Trump şunları kaydetti: "Bu ben başkan olsaydım hiç yaşanmayacak bir savaştı. İnsanların daha önce hiç görülmemiş seviyelerde öldürüldüğünü gördüm. İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en çok ölümün olduğu savaş. Yani bunu duyarsam çok hayal kırıklığına uğrarım. Masada bir koltuğa sahip olmadıkları için canları sıkılmış. 3 yıldır koltukları vardı zaten hatta ondan önce de. Bu savaş çok kolay bir şekilde halledebilirdi. Bunlar yıllar önce halledebilirdi. Hiç başlamaması gereken bir savaştı. Girmemesi lazımdı bu savaşa Zelenski. Eğer ben olsaydım, benim dönemimde olsaydı Putin asla asla asla girmezdi, bu savaşı başlatmazdı."