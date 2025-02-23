Malcolm X’in ailesinden Trump’a çağrı: Suikast dosyalarının gizliliği kaldırılsın

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MALCOLM X'İN ABD'DEKİ MÜCADELESİ, DÜNYAYA ÖRNEK OLDU

ABD'deki ırksal adalet mücadelesi yanında, küresel sömürgecilik karşıtı ve emperyalizme direniş hareketlerinin de önemli bir sesi olarak tarihe geçen Malcolm X'in mücadelesi, Asya ve Afrika'daki özgürlük hareketlerine örnek olurken Filistin davasına verdiği destekle emperyalizme karşı güçlü ve dik bir duruş sergilemesiyle de dikkati çekiyor.

1964'te Gazze'yi ziyaret eden Malcolm X, burada Filistinli mültecilerle bir araya gelmiş, İsrail'in Filistin topraklarındaki işgaline karşı tavrını açıkça ortaya koymuştu. Mısır'ın başkenti Kahire'ye yaptığı ziyaret sırasında Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) yetkilileriyle de görüşen Malcolm X, Mısır basınında yayımlanan makalesinde siyonizme karşı güçlü eleştiride de bulunmuştu.

Kendisi gibi suikasta kurban giden, Gazze'deki Filistinlilerin hikayelerini anlatan "Sayılardan ibaret değiliz" projesinin kurucusu şair, yazar ve aktivist Rıfat Alareer (Rıfat el-Arir) de 2004'te verdiği bir röportajda, "Rol modeliniz kim?" sorusuna, "Malcolm X" yanıtını vermiş ve Filistin mücadelesinde onun öğretilerinden ilham aldığını ifade etmişti.