Vatikan duyurdu! Papa’nın sağlık durumu nasıl?

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Açıklamada, "Papa'nın sağlık durumu kritik olmaya devam ediyor. Bu nedenle dün açıklandığı gibi Papa henüz tehlikeyi atlatmış değil." ifadeleri kullanıldı.

Vatikan'ın açıklamasında, "Bu sabah Papa Franciscus, uzun süre devam eden astım krizi geçirdi ve oksijen tedavisine de ihtiyaç duydu. Bugün yapılan kan testlerinde anemi ile beraber trombosit düşüklüğü (trombositopeni) tespit edildi. Bu durum kan nakli yapılmasını gerektirdi. Papa'nın bilinci yerinde ve gününü koltukta geçirdi ancak düne göre daha sıkıntılı." ifadeleri yer aldı.

Vatikan, sabah saatlerinde de Papa'nın hastanede tedavi gördüğü için yarınki geleneksel Pazar duasını yine icra edemeyeceğini ve dua metninin paylaşılacağını bildirdi.