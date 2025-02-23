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İsrailli esirler hükümetlerine böyle isyan etti: Ey Netanyahu bizi bitirdin öldürdün bizi!

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 23.02.2025 09:07 Güncelleme: 23.02.2025 09:48
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İsrailli esirler hükümetlerine böyle isyan etti: Ey Netanyahu bizi bitirdin öldürdün bizi!

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında esir değişiminin yedinci turunda hayattaki 6 İsrailli erkek esirin Uluslararası Kızılhaç ekiplerine teslimine ilişkin görüntüleri yayımladı. Görüntülerde henüz serbest bırakılmayan iki İsraillinin töreni izlediği ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya seslendiği kaydedildi. İşte İsrailli esirlerin hükümetlerine isyanı...

Görüntülerde, Kassam Tugayları'nın, İsrailli esirlerin serbest bırakılmasını, iki İsrailli esirin de bu süreci izlemesini sağladığı görüldü.

Serbest bırakılma sürecini izleyenlerin Eviatar Davir ile Guy Gilboa-Dallal adlı iki İsrailli esir olduğu bildirildi.

HAMAS SERBEST BIRAKILAN İSRAİLLİ ESİRLERİN GÖRÜNTÜLERİNİ YAYIMLADI

Söz konusu esirlerin bu sırada, "Lütfen bizi bırakın da evlerimize dönelim. Yalvarıyoruz size." ifadesini kullandı.

Hamas'ın serbest bırakılma törenini izlemek için alana getirdiği İsraiilli esirler Eviatar Davir ile Guy Gilboa-Dallal (X)Hamas'ın serbest bırakılma törenini izlemek için alana getirdiği İsraiilli esirler Eviatar Davir ile Guy Gilboa-Dallal (X)
Esirler, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya hitaben, "Ey Netanyahu, bizi bitirdin, öldürdün bizi." dedi.

Evlerine dönmek istediklerine vurgu yapan esirler, "Biz de bunlarla 500 gündür esaret altındayız. Ne olur bizi bırakın." şeklinde konuştu.

"ASKERİ BASKI ÇÖZÜM DEĞİL"

Esirler, saldırıların çözüm olmadığına dikkati çekerek, "Şimdi arkadaşlarımızın serbest bırakıldıklarını görüyoruz. Olması gereken gibi müzakereleri yürütün. Anlaşma yapın ve bunu çözün." dedi.

Foto: XFoto: X

İsrail halkına gösterilere devam etmesi çağışında bulunan esirler, "İsrail hükümeti olarak da başladığınız anlaşmayı tamamlayın. Askeri baskı çözüm değil." açıklamasında bulundu.

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İsrailli esirler hükümetlerine böyle isyan etti: Ey Netanyahu bizi bitirdin öldürdün bizi! İsrailli esirler hükümetlerine böyle isyan etti: Ey Netanyahu bizi bitirdin öldürdün bizi! İsrailli esirler hükümetlerine böyle isyan etti: Ey Netanyahu bizi bitirdin öldürdün bizi!
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