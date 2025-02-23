İsrailli esirler hükümetlerine böyle isyan etti: Ey Netanyahu bizi bitirdin öldürdün bizi!

Görüntülerde, Kassam Tugayları'nın, İsrailli esirlerin serbest bırakılmasını, iki İsrailli esirin de bu süreci izlemesini sağladığı görüldü.



Serbest bırakılma sürecini izleyenlerin Eviatar Davir ile Guy Gilboa-Dallal adlı iki İsrailli esir olduğu bildirildi.

Söz konusu esirlerin bu sırada, "Lütfen bizi bırakın da evlerimize dönelim. Yalvarıyoruz size." ifadesini kullandı.