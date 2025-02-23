İsrailli esirler hükümetlerine böyle isyan etti: Ey Netanyahu bizi bitirdin öldürdün bizi!
Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında esir değişiminin yedinci turunda hayattaki 6 İsrailli erkek esirin Uluslararası Kızılhaç ekiplerine teslimine ilişkin görüntüleri yayımladı. Görüntülerde henüz serbest bırakılmayan iki İsraillinin töreni izlediği ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya seslendiği kaydedildi. İşte İsrailli esirlerin hükümetlerine isyanı...
Görüntülerde, Kassam Tugayları'nın, İsrailli esirlerin serbest bırakılmasını, iki İsrailli esirin de bu süreci izlemesini sağladığı görüldü.
Serbest bırakılma sürecini izleyenlerin Eviatar Davir ile Guy Gilboa-Dallal adlı iki İsrailli esir olduğu bildirildi.
Söz konusu esirlerin bu sırada, "Lütfen bizi bırakın da evlerimize dönelim. Yalvarıyoruz size." ifadesini kullandı.
Esirler, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya hitaben, "Ey Netanyahu, bizi bitirdin, öldürdün bizi." dedi.
Evlerine dönmek istediklerine vurgu yapan esirler, "Biz de bunlarla 500 gündür esaret altındayız. Ne olur bizi bırakın." şeklinde konuştu.
"ASKERİ BASKI ÇÖZÜM DEĞİL"
Esirler, saldırıların çözüm olmadığına dikkati çekerek, "Şimdi arkadaşlarımızın serbest bırakıldıklarını görüyoruz. Olması gereken gibi müzakereleri yürütün. Anlaşma yapın ve bunu çözün." dedi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- MSÜ sınavında kalem ve silgi dağıtılacak mı? Su, saat, piercing, kemer yasak mı? Yasaklı eşyalar listesi
- MSÜ ne zaman başlayacak, saat kaçta bitecek? Sonuçlar ne zaman açıklanacak?
- Gördüğünüz rüyaları hatırlıyor musunuz? Rüyaları neden unutuyorsunuz? Bilim insanları açıkladı
- İstanbul’da okullar tatil mi? 21 Şubat hangi illerde eğitime ara verildi?
- Zeka testi: Sadece bir dahi, bu dört kişi arasında kimin güvende olmadığını görüyor
- MEB EKYS giriş belgesi alma ekranı | MEB 2025 EKYS sınav giriş yerleri nereden öğrenilir?
- A101 20 Şubat Aldın Aldın kataloğu | Ramazan’a özel indirimler: Güllaç, hurma, yoğurt, şeker
- Galatasaray-Fenerbahçe derbisi ertelenecek mi? GS-FB derbisi son durum ne, oynanacak mı?
- Emlak Konut Kredi Ödeme Tablosu | 0.99 faizli azalan konut kredisi hesaplama: 6 milyon TL taksit tutarı
- DİB MBSTS başvuru kılavuzu 2025 | ÖSYM DİB MBSTS başvurusu nereden, nasıl yapılır?
- iPhone 16e ne zaman, hangi tarihte tanıtılacak? iPhone SE 4 (16e) özellikleri neler?
- Istvan Kovacs kimdir? GS-FB derbi hakemi olacağı iddia edilen Istvan Kovacs'ın yönetti maçlar neler?