Trump’tan dikkat çeken açıklama: 6 İsrailli esir iyi durumda değil

Gazze'de İsrail ile Hamas arasında devam eden esir takası sürecinin yedinci turunda, Hamas, anlaşmaya göre serbest bırakılması öngörülen üç İsrailli esir yerine altı esiri serbest bıraktı.

Tören esnasında dikkat çeken anlardan biri ise, serbest bırakılan esirlerden birinin, Hamas'ın askeri kanadı olan Kassam Tugayları'ndan bir mensubunun alnından öpmesi oldu.