Trump'tan dikkat çeken açıklama: 6 İsrailli esir iyi durumda değil
Hamas-İsrail arasında sağlanan ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında esir değişiminin yedinci turuna geçildi. Hamas, hayattaki 6 İsrailli erkek esirin Uluslararası Kızılhaç ekiplerine teslimini tamamladı. Esirlerin Kızıl Haç'a teslimi sırasında, İsrailli Eliyah Cohen'in Kassam Tugaylarından 2 mensubun alnını öpmesi dikkatlerden kaçmadı. Dünya o görüntüleri konuşurken ABD Başkanı Donald Trump'tan akla ziyan bir açıklama geldi. Trump, serbest bırakılan 6 esirin çok iyi durumda olmadıklarını söyledi. Öte yandan Hamas, esir değişiminin yedinci turunda hayattaki 6 İsrailli erkek esirin Uluslararası Kızılhaç ekiplerine teslimine ilişkin görüntüleri yayımladı. Esirler, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya hitaben, 'Ey Netanyahu, bizi bitirdin, öldürdün bizi.' dedi.
Gazze'de İsrail ile Hamas arasında devam eden esir takası sürecinin yedinci turunda, Hamas, anlaşmaya göre serbest bırakılması öngörülen üç İsrailli esir yerine altı esiri serbest bıraktı.
Tören esnasında dikkat çeken anlardan biri ise, serbest bırakılan esirlerden birinin, Hamas'ın askeri kanadı olan Kassam Tugayları'ndan bir mensubunun alnından öpmesi oldu.
Serbest bırakılan esirlerin isimleri; Eliya Cohen, Omer Shem Tov, Tal Shoham, Omer Wenkert, Hisham al-Sayed ve Avera Mengisto olarak açıklandı.
TRUMP'TAN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA: 6 İSRAİLLİ ESİR İYİ DURUMDA DEĞİL
Trump, Beyaz Saray'dan ayrılırken İsrail-Hamas arasında esir takası kapsamında serbest bırakılan esirler hakkında konuştu.
"Son 24 saatte çok sayıda haber aldık. Esirleri bugün teslim aldık." diyen Trump, esirlerin durumlarının "utanç verici" olduğunu savundu.
Trump, Hamas'ın teslim ettiğini doğruladığı 6 esire ilişkin, "Çok iyi durumda değiller ama onları daha kötü durumda da gördük." dedi.
Hamas, esir takasının yedinci turu kapsamında bugün Gazze Şeridi'nde tutulan 6 İsrailli esiri serbest bırakarak, Uluslararası Kızılhaç ekiplerine teslim etmiş ve esirler İsrail'e geçmişti.
Buna karşılık İsrail de hapishanelerdeki 620 Filistinli esiri serbest bırakacağı duyurmuştu.
HAMAS SERBEST BIRAKILAN İSRAİLLİ ESİRLERİN GÖRÜNTÜLERİNİ YAYIMLADI
Görüntülerde, Kassam Tugayları'nın, İsrailli esirlerin serbest bırakılmasını, iki İsrailli esirin de bu süreci izlemesini sağladığı görüldü.
Serbest bırakılma sürecini izleyenlerin Eviatar Davir ile Guy Gilboa-Dallal adlı iki İsrailli esir olduğu bildirildi.
Söz konusu esirlerin bu sırada, "Lütfen bizi bırakın da evlerimize dönelim. Yalvarıyoruz size." ifadesini kullandı.
Esirler, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya hitaben, "Ey Netanyahu, bizi bitirdin, öldürdün bizi." dedi.
Evlerine dönmek istediklerine vurgu yapan esirler, "Biz de bunlarla 500 gündür esaret altındayız. Ne olur bizi bırakın." şeklinde konuştu.
Esirler, saldırıların çözüm olmadığına dikkati çekerek, "Şimdi arkadaşlarımızın serbest bırakıldıklarını görüyoruz. Olması gereken gibi müzakereleri yürütün. Anlaşma yapın ve bunu çözün." dedi.
İsrail halkına gösterilere devam etmesi çağışında bulunan esirler, "İsrail hükümeti olarak da başladığınız anlaşmayı tamamlayın. Askeri baskı çözüm değil." açıklamasında bulundu.
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