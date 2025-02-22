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Trump'tan Musk'a dikkat çeken talep: Daha saldırgan ol

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 22.02.2025 19:27
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Trump’tan Musk’a dikkat çeken talep: Daha saldırgan ol

ABD Başkanı Donlad Trump, Hükümet Verimliliği Departmanı (DOGE) yetkilisi Elon Musk'ın çalışmalarında 'daha saldırgan' olması gerektiğini belirtti.

Trump, Truth Social platformunda yaptığı paylaşımda, Amerikan muhalefetinin yetkisini aşmakla eleştirdiği Musk'ı, daha agresif olmaya çağırdı.

(Foto: AA)(Foto: AA)

DOGE kapsamında devlet kurumlarının teftişinin ve tasarrufunun sağlanması yönünde daha fazla çaba gerektiğini vurgulayan Trump, "Elon müthiş bir iş çıkarıyor. Ama daha saldırgan olmasını istiyorum." ifadesini kullandı.

(Foto: ahaber.com.tr arşiv)(Foto: ahaber.com.tr arşiv)

Trump, "Unutmayın, kurtarılması gereken bir ülkemiz var. Ama onu sonunda her zamankinden daha büyük hale getirmemiz gerekiyor." sözlerini ekledi.

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