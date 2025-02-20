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Naaş tesliminde Kassam Tugayları'ndan İsrail ve ABD'ye peş peşe mesaj: Sayılarla siyonist nazizim! "Savaşa dönüş eşittir..."

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 20.02.2025 12:12 Güncelleme: 20.02.2025 12:17
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Naaş tesliminde Kassam Tugayları’ndan İsrail ve ABD’ye peş peşe mesaj: Sayılarla siyonist nazizim! Savaşa dönüş eşittir...

İsrail ile Hamas arasında imzalanan Gazze anlaşması kapsamında Kassam Tugayları bugün terör devletinin katlettiği 4 İsrailli esirin naaşını teslim etti. Esir takasının bir geleneği haline gelen Hamas'ın kurduğu platformda İsrail'e ve ABD'ye yine bir dizi mesaj verildi. İşte İsrail basınının manşetten gördüğü o mesajlar...

Terör devleti İsrail ile Filistin direniş örgütü 19 Ocak'ta Gazze anlaşmasını imzaladı. 3 aşamadan oluşan ve her aşamanın 42 günlük bir süre içerdiği ateşkes şartlarına uygun olarak Hamas 19 canlı ve 4 ölü İsrailliyi serbest bırakırken, özgürlüğüne kavuşan Filistinli esir sayısı bin 135'e ulaştı.

Bugün gerçekleşen 4 İsraillinin cenazesinin teslim töreninde de Hamas, verdiği mesajlarla dikkat çekti.

Planlanan teslim töreninin yapılacağı alanda çok sayıda poster sergilendi.

En büyük posterde, "Savaş suçlusu Netanyahu ve Nazi ordusu, onları Siyonist savaş uçaklarından atılan füzelerle öldürdü" yazıyordu.

Foto: Gaza Now / Telegram Foto: Gaza Now / Telegram

SAYILARLA SİYONİST NAZİZİM

Posterlerden sol tarafta olanda çeşitli istatistikler gösterildi, bunlar arasında İsrail'in Gazze'ye yönelik savaşının başlamasından bu yana 61 bin Filistinlinin öldürüldüğünü, 14 bininin ise hâlâ enkaz altında olduğu bilgisi yer aldı ve diğer paylaşılan savaş suçları şöyle;

Foto: Gaza Now / Telegram Foto: Gaza Now / Telegram

"Sayılarla Siyonist Nazizm..

📍 savaş sırasında 9.268 katliam

📍 2.092 aile sicilden silindi

📍 Siyonist vahşetle öldürülen 12.316 kadın

📍 111.000 yaralanma

📍 4.889 aile sadece bir üyeyle kaldı 📍

SAVAŞA DÖNÜŞ EŞİTTİR...

savaş sırasında doğup ölen 214 bebek de dahil olmak üzere işgal ordusu tarafından öldürülen 17.881 çocuk."

Sağ tarafta ayrıca Gazze topraklarına kök salmış keffiyeh takan bir Filistinli adamın posteri vardı ve önünde askeri tanklar ve savaş uçakları vardı. Arkasında İsrail tabutları vardı. Üzerinde ise şöyle yazıyordu:

"Savaşa dönüş = Esirlerin tabutlarla dönmesi"

Foto: Gaza Now / Telegram Foto: Gaza Now / Telegram

Bu posterler ve üstünde yazılı olanlar İsrail basınında da ilgiyle takip edildi.

ABD'YE MESAJ

Diğer taraftan Kassam Tugayları'nın kurduğu platformun önünde İsrail'in ABD'den aldığı bomba sevkiyatlarına ilişkin mesaj gönderildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'nde soykırım yapmak için attığı füzeler sergilendi ve üzerlerine "Onlar ABD bombasıyla öldürüldü" ifadeleri yer aldı.

Esir takası platformu önünde ABD'nin Gazze'ye ve İsrailli esirlere ölüm yağdırdığı füzeler sergilendi. (AA)Esir takası platformu önünde ABD'nin Gazze'ye ve İsrailli esirlere ölüm yağdırdığı füzeler sergilendi. (AA)

İSRAİL ESARETİNDEN KURTULAN FİLİSTİNLİLERE ÖZEL PROTOKOL

Kassam Tugayları'nın Gazze Anlaşması kapsamında özgürlüklerine kavuşmalarını sağladıkları Filistinlileri, esir takası alanında özel protokolle ağırladı.

İsrail hapishanelerinden kurtulan Filistinliler (X)İsrail hapishanelerinden kurtulan Filistinliler (X)

İsrail'in Ofer Cezaevi'nde sayısız işkenceye maruz kalmış ve müebbet yemiş onlarca Filistinli, İsrailli 4 esirirn naaş teslim törenine oturarak katıldı.

Hamas 4 İsraillinin naaşını teslim ediyorHamas 4 İsraillinin naaşını teslim ediyor
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