Naaş tesliminde Kassam Tugayları'ndan İsrail ve ABD'ye peş peşe mesaj: Sayılarla siyonist nazizim! "Savaşa dönüş eşittir..."

Terör devleti İsrail ile Filistin direniş örgütü 19 Ocak'ta Gazze anlaşmasını imzaladı. 3 aşamadan oluşan ve her aşamanın 42 günlük bir süre içerdiği ateşkes şartlarına uygun olarak Hamas 19 canlı ve 4 ölü İsrailliyi serbest bırakırken, özgürlüğüne kavuşan Filistinli esir sayısı bin 135'e ulaştı.

Bugün gerçekleşen 4 İsraillinin cenazesinin teslim töreninde de Hamas, verdiği mesajlarla dikkat çekti.

Planlanan teslim töreninin yapılacağı alanda çok sayıda poster sergilendi.

En büyük posterde, "Savaş suçlusu Netanyahu ve Nazi ordusu, onları Siyonist savaş uçaklarından atılan füzelerle öldürdü" yazıyordu.