ABD son zamanlarda kuş gribi salgınıyla yıkılırken yumurta üretim tesislerindeki düşüş ve fiyatlardaki artış ülkedeki yumurta krizini tetikledi.

Sektörün önde gelen bir yetkilisi Çarşamba günü yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

"ABD'de milyonlarca yumurta tavuğunun ölümü, marketlerin yumurta stoklarını karneye bağlaması ve restoranların yumurtalı yemeklerin fiyatlarını artırmasıyla birlikte, Başkan Donald Trump'ın günlük maliyetleri düşürme sözünü tehlikeye attı."

TÜRKİYE'DEN ABD'YE YUMURTA SEVKİYATI

Türkiye Yumurta Üreticileri Merkez Birliği Başkanı İbrahim Afyon, Türkiye'den ABD'ye sevkiyatların bu ay başladığını ve temmuz ayına kadar devam edeceğini söyledi.

Afyon, "İhracat, gerekli izinlere sahip üye firmalarımız aracılığıyla gerçekleşecek ve süreci iki firma koordine edecek. Toplamda 15 bin ton yumurta, yani 700 konteyner yumurta sevk edilecek dedi."

17 EYALETTE KONTROL ÇABASI: 70 KİŞİ ENFEKTE

ABD, ilk olarak geçen mart 2024'te Teksas'taki süt sığırlarında tespit edilen ve o zamandan beri 17 eyalette 970'ten fazla sürüye yayılan kuş gribini kontrol altına almak için çalışıyor.

Virüs, Nisan ayından bu yana çoğunlukla enfekte kümes hayvanları veya sığırlara maruz kalan çiftlik işçileri olmak üzere yaklaşık 70 kişiyi enfekte etti. Enfekte olan bir kişi öldü.

YUMURTA KITLIĞINI KÖRÜKLÜYOR

Kümes hayvanlarındaki salgın 2022'de başladı ve ABD verilerine göre yaklaşık 162 milyon tavuk, hindi ve diğer kuşları yok etti. Son zamanlardaki enfeksiyonlardaki artış yumurta kıtlığını körüklüyor.

ABD yumurta çiftçilerini temsil eden bir kooperatif olan United Egg Producers'ın CEO'su Chad Gregory, "ABD yumurta tedariğindeki sıkıntıyı hafifletmek için yumurta ürünlerinin geçici olarak ithal edilmesini destekliyoruz." dedi.

"26 MİLYON DOLARLIK İHRACAT GELİRİ YARATACAK"

Afyon, tedarik kısıtlamalarıyla karşı karşıya kalan ABD şirketlerinin alternatif ithalat pazarları aradığını ve bunun Türk üreticilerle müzakerelere yol açtığını söyledi. Anlaşmanın yaklaşık 26 milyon dolarlık ihracat geliri yaratmasının beklendiğini ekledi.

Afyon, Türkiye'nin dünyada ilk 10 yumurta ihracatçısı arasında yer aldığını söyledi.