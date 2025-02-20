CANLI | Esir takasında 7. tur! Hamas 4 İsraillinin cesedini teslim etti
Hamas, ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında, bugün naaşlarını teslim ettiği esirlerin tamamının, "gözaltı merkezlerinin İsrail tarafından bombalanması sonucu hayatını kaybeden kişiler" olduğunu açıkladı.
Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde tarafından yapılan açıklamada, "Oded Lifshitz" isimli İsrailli ile "Bibas" ailesine mensup 3 kişiye ait naaşların bugün teslim edildiği kaydedildi.
Ebu Ubeyde, naaşı teslim edilecek 4 kişinin "İsrail bombardımanında hayatını kaybettiğini" şu sözlerle vurguladı:
"Hepsi, Siyonist işgal uçaklarının tutuldukları yerleri kasıtlı olarak bombalamasından önce hayattaydı."
İşte esir takasından anbean gelişmeler...
KIZILHAÇ'TAN ÇİFTE STANDART! GAZZE HÜKÜMETİ KINADI
Gazze Şeridi'ndeki hükümet, Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nin İsrailli ve Filistinli esirlerin cenazelerinin teslimi sırasında uyguladığı çifte standartları kınadı.
Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi Müdürü İsmail es-Sevabite, X hesabından yaptığı açıklamada, "Kızılhaç İsrailli esirlerin cenazelerini teslim aldığında ciddi törenler düzenlerken, Filistinli şehitlerin cenazeleri mavi torbalar içinde teslim ediliyor ve insan onurunun en temel unsurlarından yoksun şekilde kamyonlara atılıyor." ifadesini kullandı.
Burada yaşanan çifte standarda dikkati çeken Sevabite, şunları kaydetti:
"Muameledeki bu apaçık ayrımcılık, çifte standartları yansıtıyor ve uluslararası toplumun adalet ve hakkaniyeti sağlamadaki yetersizliğini ortaya koyuyor!"
HER BİR CENAZE AYRI TABUTLARA KONMUŞTU
Hamas, bu sabah Gazze Şeridi'nde "İsrail saldırısında ölen 4 İsrailli esirin cenazesini", ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında Uluslararası Kızılhaç ekiplerine teslim etmişti.
Teslim işlemi sırasında İsrailli esirlere ait her bir cenaze ayrı tabutlara konulmuştu.
CAN KAYBI 48 BİN 319'A YÜKSELDİ
İsrail'in 471 gün aralıksız devam eden saldırılarının ardından ateşkese varılan Gazze Şeridi'nde, son 24 saatte enkaz altından çıkarılan 22 Filistinlinin naaşı hastanelere nakledildi.
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail ile Hamas arasında 19 Ocak'ta varılan ateşkes ve esir takası anlaşmasının ardından İsrail ordusunun saldırıları sonucu ölenler ve yaralananlarla ilgili son bilgileri paylaştı.
22 KİŞİNİN DAHA CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI
Son 24 saatte hastanelere enkaz altından çıkarılan 22 kişinin cansız bedeni ile 16 yaralının ulaştığı aktarıldı.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten ateşkesin sağlandığı 19 Ocak'a kadar devam eden saldırılarında yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 48 bin 319'a, yaralıların sayısı ise 111 bin 749'a çıktığı kaydedildi.
İSRAİL ATEŞKESİ İHLAL EDİYOR
İsrail, Hamas ile varılan ateşkes ve esir takası anlaşmasına rağmen Gazze'de ateşkesi sık sık ihlal ediyor.
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Munir el-Burş, 11 Şubat'ta yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in varılan ateşkes anlaşmasından bu yana Gazze Şeridi'nde doğrudan düzenlediği saldırılarda 92 Filistinlinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.
İSRAİL CUMHURBAŞKANI HERZOG ÖZÜR DİLEDİ
İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Hamas'ın ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında Gazze'deki 4 İsrailli esirin cenazesini teslim etmesinin ardından, esirleri sağ döndüremedikleri için özür diledi.
Herzog, X hesabından yaptığı paylaşımda, "İsrail devleti adına başımı öne eğiyor ve af diliyorum." ifadesini kullandı.
"Görevimizi yerine getiremediğimiz için özür dileriz." diyen Herzog, esirleri koruyamadıkları ve eve sağ döndüremedikleri için üzgün olduğunu kaydetti.
NETANYAHU TÖRENE KATILMAKTAN VAZGEÇTİ
Öte yandan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 4 İsrailli esirin cenazelerinin ordu tarafından teslim alındığı törene katılmaktan son anda vazgeçti.
Kanal 12'nin haberine göre, gelişi için sahada hazırlık yapılmasına karşın Netanyahu son anda törene katılmama kararı verdi.
Netanyahu'nun bu kararı vermesinin sebebi olarak, esir ailelerinin protestosuyla karşılaşma ihtimali olduğu aktarıldı.
İSRAİLLİLERİN NAAŞLARI İŞGAL ORDUSUNUN BULUNDUĞU YERDEYDİ
Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında cenazeleri teslim edilen İsrailli esirlerin, ordunun 4 ay boyunca saldırılar düzenlediği bir bölgede tutulduğu belirtildi.
İsrail Ordu Radyosunun haberine göre, cenazeleri teslim edilen İsrailli esirler, ordunun yoğun faaliyet yürüttüğü bir bölgede tutuluyordu.
Hamas'ın İsrail bombardımanında öldüklerini duyurduğu esirlerin, İsrail ordusunun yoğun saldırılar düzenlediği ve 4 ay boyunca faaliyet gösterdiği Han Yunus'un doğusundaki bir bölgede tutulduğu ve cenazelerinin de bu bölgenin yakınından teslim edildiği aktarıldı.
İsrail'in teslim aldığı cenazeler, kimlik tespiti ve ölüm nedeninin belirlenmesi için bir sağlık merkezine naklediliyor.
4 İSRAİLLİNİN NAAŞI İŞGAL GÜÇLERİNDE
İsrail işgal güçleri yayınladıkları açıklamada "İsrailli esirlerin cenazelerini Kızıl Haç yetkililerinden teslim aldık." dedi.
4 İSRAİLLİNİN NAAŞI KIZILHAÇ'A TESLİM EDİLDİ
4 İsrailli esirin naaşı Kızılhaç tarafından teslim alındı.
"EVLERİNE SAĞ DÖNMELERİNİ ÇOK İSTERDİK ANCAK..."
Hamas'tan yapılan açıklamada "Bibas ve Lifshitz aileleri, çocuklarınızın evlerine sağ salim dönmesini çok isterdik. Ancak liderleriniz, katlettiği 17.881 Filistinli çocuk gibi onları da öldürdü." denildi.
HAMAS'TAN ESİR TAKASI ÖNCESİ AÇIKLAMA: CANLI DÖNSÜNLER İSTERDİK AMA...
Hamas, naaşını teslim ettiği İsraillerin yakınlarına hitaben, "Evlatlarınızın size canlı dönmesini isterdik ama ordunuzun ve hükümetinizin liderleri, onların geri getirilmesi yerine öldürülmelerini seçti." açıklamasında bulundu.
Hamas'tan yapılan açıklamada, Hamas ile askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın İsraillilerin naaşlarının teslim edilmesinde ölenlerin yakınlarının duygularını dikkate aldığı vurgulandı.
"SORUMLU İŞGALCİ HÜKÜMETİNİZ"
İsrail ordusunun, Gazze'deki esirlerin canlarını umursamadığı belirten açıklamada, "İsrailli esirlerin canlarını elimizden geldiğince koruduk, onlara insanlıkla davrandık ama İsrail ordusu onları, kendilerini kaçıran kişilerle birlikte öldürdü." ifadesi kullanıldı.
Açıklamada, "Siyonist İsrail ordusu, esirlerin tutuldukları yerleri bombalayarak onları öldürdü. Bu kişilerin sorumluluğu esir takası anlaşmasını birçok kez engelleyen işgal hükümetinindir." değerlendirmesinde bulundu.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun sorumluluktan kaçtığı dile getirilen açıklamada, "Kassam Tugayları ve direniş, esirleri ve hayatlarını korumak için elinden geleni yaptı ancak işgalci İsrail'in vahşi ve sürekli saldırıları tüm esirlerin hayatının kurtarılmasını engelledi." denildi.
"ÇOCUKLARINI UMURSAMAYAN BİR LİDERLİĞİN KURBANI OLDUNUZ"
Cenazeleri teslim edilenlerin yakınlarına seslenilen açıklamada, "Evlatlarınızın size canlı dönmesini isterdik ama ordunuzun ve hükümetinizin liderleri, onların geri getirilmesi yerine öldürülmelerini seçti. Onlarla birlikte 17 bin 881 Filistinli çocuğu öldürdüler. Onların ölümünden asıl sorumlunun kim olduğunu bildiğinizi biliyoruz, çocuklarını umursamayan bir liderliğin kurbanı oldunuz." ifadeleri kullanıldı.
Gazze'deki esirlerin canlı olarak geri dönüşünün tek yolunun esir takası olduğu vurgulanan açıklamada, İsrail'in saldırılarını yeniden başlatmasının daha fazla İsrailli esirin ölümüne sebep olacağı kaydedildi.
FİLİSTİNLİ ESİRLERE ÖZEL PROTOKOL
İzzeddin El Kassam Tugayları, bugün gerçekeleşcek 4 İsrailli esirin naaş teslim töreni için özel bir alan hazırladı.
Han Yunus'taki töreni esir takasıyla özgürlüğüne kavuşan Filistinli esirler de izleyecek.
TAKAS NE ZAMAN GERÇERKLEŞECEK?
İsrail işgal güçlerinden bir yetkili, Hamas'ın Siyonistlerin katlettiği dört rehineyi saat 09.00 (TSİ 10:00) civarında Gazze Şeridi'nin güneyindeki bir noktadan Kızılhaç'a teslim etmesini beklediğini söyledi.
Yetkili, gecikmeler olabileceğini de sözlerine ekledi.
Hamas, Şiri Bibas ve iki çocuğu Ariel ve Kfir ile Oded Lifshitz'in cenazelerini nakletmeye hazırlanıyor.
SAVAŞA DÖNÜŞ EŞİTTİR....
Kassam Tugayları, Gazze’de İsrailli esirlerin cesetlerinin teslim edileceği tören alanına astığı pankartla İsrail'e mesaj verdi. Kurulan standın üstünde şu cümleler yer aldı:
“Savaşa dönüş = Esirlerin tabutlarla dönmesi”
HAZIRLIKLAR BAŞLADI
İŞTE ESİR TAKASINDA BİR SONRAKİ TARİH
Hamas'tan yapılan bir başka açıklamada, 4 İsraillinin naaşına karşılık Filistinli esirlerin ise 22 Şubat'ta serbest bırakılacağı duyuruldu.
Ateşkes ve esir takası anlaşmasının ilk aşaması kapsamında serbest bırakılması kararlaştırılan ve hayatta olan İsrailli esirlerin kalanının da 22 Şubat'ta serbest bırakılacağı aktarıldı.
Cumartesi günü serbest bırakılacak İsraillilerin sayısının 6 olduğu belirtilen açıklamada, bu kişilerin arasında Hişam es-Seyyid ve Avira Mengistu'nun da bulunduğu belirtildi.
The Times of Israel'in haberine göre, 22 Şubat'ta Hamas Tal Shoham, Omer Shem-Tov, Eliya Cohen, Omer Wenkert, Avera Mengistu ve Hisham al-Sayed isimli hayattaki 6 esiri teslim edecek.
Ateşkes anlaşmasının ilk aşamasındaki 33 kişilik listede yer alan ve gelecek hafta cenazelerinin teslim edilmesi beklenen İsrailli esirler ise Itzik Elgarat, Shlomo Mantzur, Ohad Yahalomi ve Tsahi Idan.
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