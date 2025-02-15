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İşgalci İsrail'den esir takasında skandal! Filistinli esirlerin üzerinde tepki çeken kıyafetler ve yazılar

İşgalci İsrail ve Hamas arasında yaşanan esir takasının 6. turu da tamamlandı. Hamas'ın 3 İsrailli esiri bırakmasının ardından İsrail'in bıraktığı Filistinli esirlerin kıyafetleri tepki çekti. İsrail Filistinli esirleri Davut yıldızı olan tek tip kıyafetler giydirerek serbest bıraktı. Kıyafetlerin üzerindeki yazılar dikkat çekti. Filistinli esirler, Gazze'ye ulaştıklarında zorla giydirilen bu kıyafetleri ateşe verdi. Hamas'tan da İsrail'in bu skandalına tepki geldi.

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 15.02.2025 20:11 Güncelleme Tarihi: 15.02.2025 20:11
İşgalci İsrail’den esir takasında skandal! Filistinli esirlerin üzerinde tepki çeken kıyafetler ve yazılar

İsrail'in, esir takasının altıncı turunda üzerinde Davut yıldızı olan tek tip kıyafetler giydirerek serbest bıraktığı Filistinli esirler, Gazze'ye ulaştıklarında zorla giydirilen bu kıyafetleri ateşe verdi.

İşgalci İsrail’den esir takasında skandal! Filistinli esirlerin üzerinde tepki çeken kıyafetler ve yazılar

Serbest bırakılmalarının ardından Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentine ulaşan Filistinli esirler, Avrupa Hastanesi avlusunda bu kıyafetleri çıkarıp yaktı.

İşgalci İsrail’den esir takasında skandal! Filistinli esirlerin üzerinde tepki çeken kıyafetler ve yazılar

KIYAFETLERDE TEPKİ ÇEKEN YAZI

İsrail Cezaevleri İdaresi (ŞABAS), hapishanelerden serbest bırakılan Filistinli esirlere üzerinde Davut yıldızı olan tek tip kıyafetler giydirmişti. Kıyafetin üzerinde Arapça olarak "unutmayacağız, affetmeyeceğiz" yazması dikkati çekerken esirlerin Ofer Askeri Cezaevi'nden serbest bırakılmadan önce bu kıyafetlerle sıraya dizilerek çekilen fotoğrafları medyaya servis edilmişti.

İşgalci İsrail’den esir takasında skandal! Filistinli esirlerin üzerinde tepki çeken kıyafetler ve yazılar

HAMAS'TAN SKANDALA SERT TEPKİ

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, Filistin direnişinin 3 İsrailli esiri serbest bırakmasının, İsrail'i, ateşkes ve esir takası anlaşmasına uymaya, insani protokolü uygulamaya ve anlaşmanın ikinci aşamasına geçilmesi için müzakerelere erteleme olmaksızın başlama sorumluluğuyla karşı karşıya bıraktığı ifade edildi.

İşgalci İsrail’den esir takasında skandal! Filistinli esirlerin üzerinde tepki çeken kıyafetler ve yazılar

Açıklamada ayrıca şu ifadelere yer verildi:

"İşgalcilerin, kahraman esirlerimizin sırtına ırkçı sloganlar yazmalarını, onlara uyguladığı zulüm ve şiddeti, insancıl hukuku ve uluslararası normları açıkça ihlal etmelerini kınıyoruz. Buna karşın direniş, düşman tutsaklarına yönelik muamelesinde ahlaki değerlere kararlı bir şekilde bağlıdır."

İşgalci İsrail’den esir takasında skandal! Filistinli esirlerin üzerinde tepki çeken kıyafetler ve yazılar

Filistin halkının birlik ve beraberliğinin, daha önceki işgal projelerini boşa çıkardığı gibi tüm yerinden etme planlarını da boşa çıkarmaya yeteceği vurgulandı. Filistinli esirlerin esaretten kurtularak özgürlüğe kavuşmasının, Kudüs'e doğru uzun yolculuğun yeni bir adımı olduğu belirtildi. Açıklamada ayrıca, Esirlerin kurtarılması meselesinin Filistin halkının ve direnişin en önemli öncelikleri arasında yer almaya devam edeceği yinelendi.

İşgalci İsrail’den esir takasında skandal! Filistinli esirlerin üzerinde tepki çeken kıyafetler ve yazılar

Esir takasının altıncı turunda Hamas'ın Gazze'deki biri ABD-İsrail, biri Rusya-İsrail çifte vatandaşı olmak üzere 3 İsrailli erkek esiri serbest bırakması karşılığında İsrail de toplam 369 Filistinli esiri serbest bıraktı.

İşgalci İsrail’den esir takasında skandal! Filistinli esirlerin üzerinde tepki çeken kıyafetler ve yazılar

Söz konusu 369 Filistinli esirin 36'sı müebbet hapis cezasına çarptırılan, 333'ü de 7 Ekim 2023'ten sonra Gazze Şeridi'nden alıkonulan kişilerden oluşuyor.

İşgalci İsrail’den esir takasında skandal! Filistinli esirlerin üzerinde tepki çeken kıyafetler ve yazılar

İLK SKANDAL DEĞİL!

Öte yandan İsrail devlet televizyonu KAN'da yer alan haberde, Filistinli esirlerin bileklerine takmaya zorlandıkları yazılı bilekliklerden sonra üzerinde Davut yıldızı olan tek tip kıyafet giydirilmesiyle esirlere uygulanan işlemlerde bir tırmanış olduğu ifade edildi.

İşgalci İsrail’den esir takasında skandal! Filistinli esirlerin üzerinde tepki çeken kıyafetler ve yazılar

Haberde medyaya servis edilen görüntülerin "istisnai görüntüler" olduğu iddia edilirken, "İsrail'in serbest bırakılan tutuklular aracılığıyla ilettiği mesajlarda her seferinde bir tırmanış gözlemlendiği" ifadelerine yer verildi. Esirlere karşı bu "tedbirlerin" alınması emrini veren kişinin Cezaevi Hizmetleri Komiseri Kobi Yakubi olduğu aktarıldı.

İşgalci İsrail’den esir takasında skandal! Filistinli esirlerin üzerinde tepki çeken kıyafetler ve yazılar

KAN'da Filistin İşleri Editörü olan Elior Levy ise Filistinli esirlere yönelik psikolojik tacizi eleştirerek, "Biz neden devlet olarak onlar gibi olalım ki? Biz Hamas değiliz." dedi. Yediot Ahronot'a göre, serbest bırakılan Filistinli esirlerin psikolojik şiddete maruz kalması ilk kez olmuyor.

İşgalci İsrail’den esir takasında skandal! Filistinli esirlerin üzerinde tepki çeken kıyafetler ve yazılar

Daha önce de İsrail hapishanelerinden serbest bırakılan esirlere, "İsrail Cezaevi Hizmeti" ibaresi yazılı bileklikler takıldığı ve kendilerine Gazze Şeridi'nde İsrail ordusunun yol açtığı yıkımı anlatan bir film izletildiği aktarıldı. Son iki hafta içinde serbest bırakılan Filistinli esirler de İsrail bayrağı ve "Ebedi halk unutmaz, ben düşmanlarımı kovalarım ve yakalarım" yazılı bileklikler takmaya zorlandıklarını anlattı.