15 Şubat 2025, Cumartesi
İşgalci İsrail'den esir takasında skandal! Filistinli esirlerin üzerinde tepki çeken kıyafetler ve yazılar
İşgalci İsrail ve Hamas arasında yaşanan esir takasının 6. turu da tamamlandı. Hamas'ın 3 İsrailli esiri bırakmasının ardından İsrail'in bıraktığı Filistinli esirlerin kıyafetleri tepki çekti. İsrail Filistinli esirleri Davut yıldızı olan tek tip kıyafetler giydirerek serbest bıraktı. Kıyafetlerin üzerindeki yazılar dikkat çekti. Filistinli esirler, Gazze'ye ulaştıklarında zorla giydirilen bu kıyafetleri ateşe verdi. Hamas'tan da İsrail'in bu skandalına tepki geldi.
Giriş Tarihi: 15.02.2025 20:11 Güncelleme Tarihi: 15.02.2025 20:11