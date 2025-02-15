İşgalci İsrail’den esir takasında skandal! Filistinli esirlerin üzerinde tepki çeken kıyafetler ve yazılar

KAN'da Filistin İşleri Editörü olan Elior Levy ise Filistinli esirlere yönelik psikolojik tacizi eleştirerek, "Biz neden devlet olarak onlar gibi olalım ki? Biz Hamas değiliz." dedi. Yediot Ahronot'a göre, serbest bırakılan Filistinli esirlerin psikolojik şiddete maruz kalması ilk kez olmuyor.