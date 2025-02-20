Trump ve Musk’tan birlikte röportaj: Mars’ta ölmek istiyoruz

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MUSK YAKINDA MARS'A GİDECEK

Trump Hannity'ye şunları söyledi:

"Elon yakında yörüngeye girecek. Mars'a gidecek."

SpaceX'in kurucusu Musk ise şu yanıtı verdi:

"Bir noktada bana 'Mars'ta ölmek ister misin?' diye soruyorlar ve ben de 'Evet ama çarpma anında değil' diyorum"

Bu Trump'ın kahkaha atmasına neden olan bir şaka oldu.

Ayrıca Musk'ın 2013 yılında South by Southwest'te (SXSW) yaptığı açılış konuşmasında yaptığı yoruma da gönderme yapıldığı düşünülüyor.

O zamanlar da "Mars'ta ölmek isterdim ama çarpmanın etkisiyle değil." demişti.

SOSYAL MEDYADA YORUMLAR ÇIĞ GİBİ

Sosyal medyada ise bu durum insanları ikiye böldü; bazıları milyarder teknoloji devinin neşeli yapısını överken, bazıları ise bu durumdan pek hoşlanmadı.

Bir Twitter kullanıcısı şaka yollu şu yorumu yaptı:

"Bence Elon Musk en kısa zamanda Mars'a gitmeli ve Trump'ı da beraberinde götürmeli."

TRUMP'I DA YANINA ALABİLİR Mİ? MÜMKÜNSE DAHA ERKEN"

Başka biri ekledi:

"Lütfen Elon'u Mars'a tek yönlü bir yolculuğa gönderebilir miyiz? Ve tercihen daha erken."

Üçüncüsü ise "Mars'a gitmek için ne kadar erken ayrılabilir? Trump'ı da yanına alabilir mi? Ne kadar harika bir olay olurdu." dedi.

"ELON YAKINDA YÖRÜNGEYE GİRECEK"

Ancak diğer yandan Musk'ın destekçileri onu savunmaktan ve şirketlerinin uzay yolculuğu ve roket geliştirme konusunda kaydettiği ilerlemeye dikkat çekmekten fazlasıyla memnundu.

Bir kişi şöyle cevap verdi:

"Mars'ı keşfetmek, insanlığın en büyük macerasıdır - ancak inişi tamamlamak kesinlikle tercih edilir! Bu iki vizyonerin, insanlığın sınırlarını zorlarken gerçekçi kalabilmelerini seviyorum."

İkincisi ise şu yorumu yaptı:

"Elon Musk'ın kelimelerle arası her zaman iyidir! Mars'ın kolonileştirilmesi vizyonu şaka değil, insanlığı çok gezegenli bir tür haline getirmek konusunda ciddi. Trump'ın yorumu ise mizahı artırıyor: 'Elon yakında yörüngeye girecek.'"

2022'DE TARİH VERMİŞTİ

Musk daha önce Mars'a insan gönderme planlarından bahsetmişti, SpaceX ise 3 milyar dolarlık Starship ile bunun nasıl gerçekleşebileceğini gösteren animasyonlu bir klip paylaşmıştı.

Ve Mart 2022'de, insanların Kızıl Gezegen'e ayak basması için en erken tarihin 2029 olduğunu düşündüğünü tweetledi.