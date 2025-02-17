Avrupa alelacele toplandı! Panik hat safhada: Masada Ukrayna var
ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya Ukrayna savaşını sona erdirmek için Avrupa'yı adeta saf dışı bırakması kıtada endişelere yol açtı. Bugün Paris'te aceleyle toplanan Avrupa Birliği liderleri düzenledikleri son dakika Güvenlik Zirvesi'nde Ukrayna'nın durumunu konuşacak.
ABD tarafından Rusya ile Ukrayna'nın geleceği konusunda yapılacak görüşmelere davet edilmemelerinin şokunu hala yaşıyorlar. ABD Başkanı Donald Trump Pazar günü yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile "çok yakında" görüşebileceğini söyledi.
BBC'nin aktardığına göre baskı altındaki Avrupa, siyasi görüş ayrılıklarını ve iç ekonomik kaygıları bir kenara bırakıp, güvenlik harcamaları ve Ukrayna'nın geleceği, hatta oraya asker gönderme konusunda birleşik bir cephe oluşturarak müzakere masasında kendine yer edinebilmeyi deneyecek.
Paris'te düzenlenen Güvenlik Zirvesi'nde Avrupa Birliği liderleri, Avrupa'nın kendi savunması için daha fazla harcama yapması ve Avrupa'nın ateşkesin ardından Ukrayna'ya asker göndermesini görüşecek.
BBC'ye göre "Trump yönetiminin ne Avrupalı ortaklarla ilişkilere ne de onların savunmasına öncelik vermediği gerçeği, çok korkulan ama tamamen beklenmedik olmayan bir gerçek."
TRUMP AVRUPA'NIN GÜVENLİK MİMARİSİNİ DEĞİŞTİRECEK Mİ?
Avrupa, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana ABD'nin sağladığı güvenlik şemsiyesine güveniyor.
Rusya ile ABD arasında Ukrayna konusunda yapılan görüşmelerin parametrelerine ve Putin'in bundan ne kadar cesaret aldığına bağlı olarak, Avrupalılar bunun kıtanın güvenlik mimarisini değiştirebileceğinden endişe ediyor.
GÜVENLİK ZİRVESİ'NDE KİMLER OLACAK?
Bugünkü zirvede tüm Avrupa ülkeleri olmayacak. Sadece askeri ağırlığı olanlar: İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya, Polonya, İspanya ve Danimarka - Baltık ve İskandinav ülkelerini temsil etmesi bekleniyor, ayrıca AB Konseyi başkanı ve savunma ittifakı NATO'nun genel sekreteri.
Diğer ülkelerin de daha sonra takip toplantıları yapacağı bildiriliyor.
BATI'NIN UKRAYNA'YA ASKER GÖNDERMEDEKİ AMACI NE?
BBC'nin kaydettiğine göre Paris görüşmelerinin büyük bölümünde ateşkesin ardından Ukrayna'ya asker gönderilmesi konusu da ele alınacak. Tartışılan fikir barışı koruma birlikleri değil, olası bir ateşkes hattının üzerinde değil, arkasında konuşlanacak bir "güvence gücü".
Avrupa birliklerinin varlığının amacı üç yönlü olacak. Ukraynalılara bir mesaj göndermek: yalnız olmadıkları. ABD'ye bir mesaj daha, Avrupa'nın kendi kıtasını savunmak için "üzerine düşeni" yaptığını göstermek ve Moskova'ya son mesaj, eğer nihai bir ateşkesin şartlarını ihlal ederse, Kiev ile tek başına uğraşmayacağı konusunda uyarmak.
KAMUOYU UKRAYNA'YA ASKER GÖNDERME FİKRİNİ DESTEKLİYOR MU?
Ancak bu tartışmalı konu seçmenler arasında popüler olmayabilir. Örneğin İtalya'da, sorulan insanların %50'si Ukrayna'ya daha fazla silah göndermek istemiyor, oğullarını ve kızlarını, kız kardeşlerini ve erkek kardeşlerini oraya göndermek bir yana.
BBC'ye göre tek endişeli olan seçmenler değil. İngiltere Başbakanı Keir Starmer dahil liderler kendi iç endişeleriyle Paris'e geliyorlar - ekstra savunma harcamalarını karşılayabilirler mi, Ukrayna'ya gönderecek askerleri var mı? Almanya, hararetli bir genel seçimden hemen önce somut taahhütlerde bulunmaktan endişeli.
TRUMP'IN UKRAYNA İÇİN BARIŞ PLANI
Trump'ın önerdiği barış planına göre:
Rusya, savaşta ilerlemeyi durduracak. Avrupa askerleri, yeni bir askeri tampon bölge oluşturacak ama bu bölgede ABD askerleri olmayacak. Ukrayna, NATO'ya katılamayacak ancak 2030'a kadar AB üyesi olabilecek. Ukrayna, Rusya'nın işgal ettiği toprakları kaybetmeyi kabul edecek. ABD, Ukrayna ordusunu desteklemeye devam edecek ancak barış sürecinde AB'nin öncülük etmesini isteyecek.
Ancak Zelenskiy'nin ekibi, bu planın Rus propagandası olabileceğini öne sürerek reddetti.
RUBIO SUUDİ ARABİSTAN'DA
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Moskova'nın Ukrayna'da yaklaşık üç yıldır sürdürdüğü savaşı sona erdirmeyi amaçlayan Rus yetkililerle yapacağı görüşmeler öncesinde Pazartesi günü Suudi Arabistan'a geldi.
Görüşmeler, ABD Başkanı Donald Trump'ın geçen hafta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüşmesi ve üst düzey yetkililere, başkanlık kampanyası boyunca defalarca sona erdirme sözü verdiği savaşla ilgili müzakerelere başlamaları talimatını vermesinin ardından gerçekleşti.
AVRUPA'YI GEÇİŞTİRDİ: HENÜZ CİDDİ BİR MÜZAKERE YOK
Amerika'nın en üst düzey diplomatı, önümüzdeki günlerde Suudi Arabistan'da gerçekleşmesi planlanan Rusya ve ABD arasındaki ilk görüşmelerden dışlanma konusunda Avrupa'nın endişelerini önemsemedi.
Rubio, CBS'e verdiği bir röportajda, henüz ciddi bir müzakere sürecinin başlamadığını ve görüşmeler ilerlerse Ukraynalılar ve diğer Avrupalıların da sürece dahil edileceğini söyledi.
TRUMP GEÇEN HAFTA PUTIN'LE GÖRÜŞTÜ
Rubio, CBS'in "Meet the Press" programında, "Başkan Trump geçen hafta Vladimir Putin'le görüştü ve görüşmede Vladimir Putin barışa olan ilgisini dile getirdi. Başkan ayrıca bu çatışmanın kalıcı bir şekilde ve Ukrayna egemenliğini koruyacak şekilde sona ermesini istediğini dile getirdi." dedi.
Rubio, "Sonuçta, eğer gerçek müzakerelerse bir noktaya varılacak, ki biz henüz orada değiliz, ancak bu gerçekleşirse, Ukrayna'nın dahil olması gerekecek çünkü işgal edilen onlar ve Avrupalıların da dahil olması gerekecek çünkü onların da Putin ve Rusya'ya yaptırımları var" dedi.
"Henüz orada değiliz."
ZELENSKİY'DEN TÜRKİYE ÇIKIŞI
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de bölgede. Pazar günü Birleşik Arap Emirlikleri'ne gelen Zelenskiy, Suudi Arabistan ve Türkiye'yi de ziyaret etmeyi planladığını söyledi ancak tarih belirlenmedi.