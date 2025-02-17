Hollanda Başbakanı Mark Rutte (sağdan ikinci), Perşembe günü Brüksel'de düzenlenen AB-Batı Balkanlar liderleri toplantısında Almanya Başbakanı Olaf Scholz (solda), İspanya Başbakanı Pedro Sanchez Perez-Castejon ve Slovakya Başbakanı Eduard Heger (sağda) ile konuşuyor. (AFP)

BBC'ye göre "Trump yönetiminin ne Avrupalı ortaklarla ilişkilere ne de onların savunmasına öncelik vermediği gerçeği, çok korkulan ama tamamen beklenmedik olmayan bir gerçek."

TRUMP AVRUPA'NIN GÜVENLİK MİMARİSİNİ DEĞİŞTİRECEK Mİ?

Avrupa, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana ABD'nin sağladığı güvenlik şemsiyesine güveniyor.

Rusya ile ABD arasında Ukrayna konusunda yapılan görüşmelerin parametrelerine ve Putin'in bundan ne kadar cesaret aldığına bağlı olarak, Avrupalılar bunun kıtanın güvenlik mimarisini değiştirebileceğinden endişe ediyor.

GÜVENLİK ZİRVESİ'NDE KİMLER OLACAK?

Bugünkü zirvede tüm Avrupa ülkeleri olmayacak. Sadece askeri ağırlığı olanlar: İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya, Polonya, İspanya ve Danimarka - Baltık ve İskandinav ülkelerini temsil etmesi bekleniyor, ayrıca AB Konseyi başkanı ve savunma ittifakı NATO'nun genel sekreteri.