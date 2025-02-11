Trump Zelenskiy'nin ipini çekti: Ukrayna bir gün Rusya'nın olabilir! Putin mi ikna etti? İkili ne görüştü?
ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.Trump, barış anlaşması konusunda 'ilerleme' kaydettiklerini söylerken Fox News'e verdiği röportajda beklenmedik bir açıklamada bulundu, 'Ukrayna bir gün Rusya'nın olabilir.' dedi. Moskova Kiev hattından ayrıntıları ahaber.com.tr ekibi derledi. İşte detaylar...
ABD Başkanı Trump, Ukrayna'daki savaş hakkında Putin'le görüştüğünü ve bu görüşmenin yaklaşık üç yıl sonra bir ABD Başkanı ile Rus lider arasında gerçekleşen ilk doğrulanmış görüşme olduğunu söyledi.
Trump, ayrıntıları açıklamadan Ukrayna'ya barışı getirme yolunda "ilerleme kaydettiğini" söyledi. Air Force One uçağında "Ukrayna-Rusya savaşını durdurmak istiyoruz" dedi ve şöyle devam etti:
"Putin'le daha birçok görüşme yapacağız gibi görünüyor."
TRUMP'TAN BİR İLK
Putin'in, Rusya'nın Şubat 2022'de Ukrayna'yı işgal ederek 1945'ten bu yana Avrupa'daki en büyük savaşı tetiklemesinden 12 gün önce Başkan Biden ile yaptığı telefon görüşmesinden bu yana hiçbir ABD başkanıyla doğrudan görüştüğü bilinmiyor.
Trump ile Putin arasında gerçekleşecek muhtemel zirve için henüz bir tarih belirlenmese de Rusya, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni görüşmeler için olası yerler olarak değerlendiriyor.
"UKRAYNA BİR GÜN RUSYA'YA AİT OLABİLİR"
Amerikan Başkanı Trump, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın bir gün "Rusya'ya ait olabileceğini" belirterek, Kiev'e sağladıkları destek karşılığında ülkesinin, Ukrayna'nın nadir minerallerine sahip olma isteğini yineledi.
Trump, "Fox News" televizyon kanalına verdiği röportajda şunları söyledi:
"Paralarımızın güvende olmasını istiyorum, çünkü yüz milyarlarca dolar harcıyoruz. Belki Ukraynalılar bir anlaşmaya varacaklar, belki varamayacaklar. Belki bir gün Rus olurlar, belki de Rus olmayacaklar."
Ayrıca, Kiev'den özellikle elektronik sektöründe kullanılan nadir minerallerin 500 milyar dolarlık bir kısmını talep ettiğini belirtti.
ZELENSKİY İLE GÖRÜŞECEK Mİ?
Trump Cuma günü bu hafta Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile "muhtemelen görüşeceğini" söyledi . Başka ayrıntı vermedi ve yüz yüze bir görüşmeden mi yoksa görüntülü görüşmeden mi bahsettiği ise belirsizliğini koruyor.
"UKRAYNA'YA NE OLACAĞI UMRUMDA DEĞİL"
Ukrayna lideri, Cuma günü başlayacak olan Münih Güvenlik Zirvesi'nde ABD başkan yardımcısı JD Vance ile görüşecek. ABD'nin Kiev'e askeri yardım yapmasına karşı çıkan Vance, Rusya'nın Ukrayna topraklarına girmesinin arifesinde "Ukrayna'ya ne olacağının, bir şekilde veya başka bir şekilde, gerçekten umurunda olmadığını" söylemişti.
"KELLOG UKRAYNA'DAN ÖNCE MOSKOVA'YA GİDEBİLİR"
Trump'ın Ukrayna ve Rusya temsilcisi Keith Kellogg'un konferanstan sonra 20 Şubat'ta Ukrayna'ya gitmesi bekleniyor. Doğrulanmamış haberlere göre Kellogg, Ukrayna başkentine yapacağı seyahatten önce Moskova'ya gidebilir.
RUSYA'NIN ŞARTLARI NELER?
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ribakov da Kremlin'in taleplerinin "tam olarak uygulanmasını" içermeyen hiçbir barış şartını Moskova'nın kabul etmeyeceğini söyledi.
Putin geçen yıl, Ukrayna'nın doğu ve güneyindeki dört bölgede, Moskova'nın kontrolü dışında olan iki büyük şehir ve Kremlin'in 2014'te ilhak ettiği Kırım'da Rus yönetimini tanımadığı takdirde barış sağlanamayacağını söylemişti.
Ayrıca Ukrayna'nın NATO'ya katılma ve Rusya'ya yönelik batı yaptırımlarının kaldırılması hedeflerinden vazgeçmesini talep etti. Kremlin yanlısı figürler ve analistler, Putin'in Ukrayna'daki temel amacının Kiev'de Moskova dostu bir hükümet kurmak olduğunu söyledi.
Trump henüz savaşı sona erdirme planını açıklamadı ancak Kiev ve diğer Avrupa başkentlerinde, Trump'ın Ukrayna'yı barış karşılığında toprak vermeye zorlayabileceği yönünde tahminler var.
ZELENSKİY NADİR ELEMENTLERİ PEŞKEŞ ÇEKMİŞTİ
Trump, Washington'ın devam eden askeri desteği karşılığında, ABD'nin Ukrayna'daki nadir toprak elementlerine ve kritik minerallere erişimini sağlamak için Kiev ile bir anlaşma yapmak istediğini açıklamıştı.
Zelenskiy Cuma günü Ukrayna'nın "paha biçilmez" kaynaklarını ABD ile ortaklaşa geliştirmeye açık olduğunu söylemişti. Anlaşma ilk olarak Zelenskiy tarafından geçen yıl batılı liderlere sunduğu bir "zafer planı"nda ortaya atıldı. Zelenskiy Reuters'a "Bir anlaşmadan bahsediyorsak, o zaman bir anlaşma yapalım, biz sadece bunun için varız" dedi.
Ukrayna'nın nadir toprak yataklarının yaklaşık yarısının Rus güçlerinin işgal ettiği topraklarda olduğunu ancak Ukrayna'nın mineral kaynaklarının yüzde 80'inin Kiev tarafından kontrol edildiğini söyledi.
Nadir toprak elementleri, elektrik motorları ve tüketici elektroniği üretimi için hayati önem taşıyan 17 metalden oluşuyor.