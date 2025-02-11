Trump Zelenskiy’nin ipini çekti: Ukrayna bir gün Rusya’nın olabilir! Putin mi ikna etti? İkili ne görüştü?

ABD Başkanı Trump, Ukrayna'daki savaş hakkında Putin'le görüştüğünü ve bu görüşmenin yaklaşık üç yıl sonra bir ABD Başkanı ile Rus lider arasında gerçekleşen ilk doğrulanmış görüşme olduğunu söyledi.

Trump, ayrıntıları açıklamadan Ukrayna'ya barışı getirme yolunda "ilerleme kaydettiğini" söyledi. Air Force One uçağında "Ukrayna-Rusya savaşını durdurmak istiyoruz" dedi ve şöyle devam etti:

"Putin'le daha birçok görüşme yapacağız gibi görünüyor."

TRUMP'TAN BİR İLK

Putin'in, Rusya'nın Şubat 2022'de Ukrayna'yı işgal ederek 1945'ten bu yana Avrupa'daki en büyük savaşı tetiklemesinden 12 gün önce Başkan Biden ile yaptığı telefon görüşmesinden bu yana hiçbir ABD başkanıyla doğrudan görüştüğü bilinmiyor.

Trump ile Putin arasında gerçekleşecek muhtemel zirve için henüz bir tarih belirlenmese de Rusya, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni görüşmeler için olası yerler olarak değerlendiriyor.