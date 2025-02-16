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Zelenskiy Türkiye'ye geliyor! Barış masasına kim oturacak? Çarpıcı açıklama: Ukrayna karar verecek

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 16.02.2025 09:43 Güncelleme: 16.02.2025 10:01
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Zelenskiy Türkiye’ye geliyor! Barış masasına kim oturacak? Çarpıcı açıklama: Ukrayna karar verecek

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Suudi Arabistan ziyaretinin ardından Türkiye'ye geleceğini açıkladı. Önümüzdeki hafta Türkiye'ye gelmesi beklenen Zelenskiy, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geleceğini bildirdi. Zelenskiy, savaşın kendi ülkesinde sürdüğünü, dolayısıyla sonlandırılmasına yönelik kurulacak olası masaya oturacak tarafların, Ukrayna tarafından belirlenmesi gerektiğini söyledi. Öte yandan ABD'li ve Rus yetkililer ile Suudi Arabistan'da görüşmeyeceğini ifade eden Zelenskiy'nin açıklamaları kafaları karıştırdı. Peki barış masasına kim oturacak? Müzakerelerde rota yeniden İstanbul mu? İşte detaylar...

Almanya'nın Münih kentinde düzenlenen 61. Münih Güvenlik Konferansı'na (MSC 2025) katılan Zelenskiy, burada düzenlediği basın toplantısında, ileriki günler için planladığı yurt dışı ziyaret programı hakkında konuştu.

Gelecek günlerde Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) gideceğini söyleyen Zelenskiy, burada Rusya-Ukrayna savaşı kapsamındaki esir takası konusu ile insanı yardım programları hakkında görüşmeler yapacağını belirtti.

Fotoğraf: AAFotoğraf: AA

TÜRKİYE'YE GELİYOR

Zelenskiy, BAE'deki temaslarının ardından Suudi Arabistan'a gideceğini dile getirerek daha sonra da resmi temaslarda bulunmak üzere Türkiye'ye geleceğini açıkladı.

BAŞKAN ERDOĞAN İLE BİR ARAYA GELECEK

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geleceğini ifade etti.

ABD VE RUS YETKİLİLER İLE GÖRÜŞMEYECEK

Zelenskiy, ziyaretleri sırasında ABD veya Rusya temsilcileriyle herhangi bir görüşme planlamadığını kaydetti.

Fotoğraf: REUTERSFotoğraf: REUTERS

"MASAYA OTURACAK TARAFLARIN UKRAYNA TARAFINDAN BELİRLENMESİ GEREKİYOR"

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, savaşın kendi ülkesinde sürdüğünü, dolayısıyla sonlandırılmasına yönelik kurulacak olası masaya oturacak tarafların, Ukrayna tarafından belirlenmesi gerektiğini söyledi.

BARIŞ MASASINDA YENİDEN TÜRKİYE Mİ?

Türkiye'nin önemi, savaşan tarafların güvendiği bir ülke olması açısından savaşın gidişatını değiştirebilecek müzakere görüşmelerine ev sahipliği yapıyor olması.

Rusya-Ukrayna müzakere heyetleri İstanbul'da bir araya geldi (29.03.2022) Fotoğraf: AARusya-Ukrayna müzakere heyetleri İstanbul'da bir araya geldi (29.03.2022) Fotoğraf: AA

ARABULUCULUK ROLÜ DÜNYADA SES GETİRMİŞTİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Rusya ve Ukrayna arasındaki 'arabuluculuk' rolü, dünya çapında ses getirmişti. İki ülke arasındaki müzakere heyetlerinin İstanbul'da bir araya geldiği toplatıda olumlu bir hava yansımış iki tarafta süreçteki görüşmenin yapıcı geçtiğini vurgulamıştı. Ancak Ukrayna'nın Batı'nın doldurmalarıyla devam eden süreçteki tutumu nedeniyle anlaşma "askıda" kalmıştı.

Kremlin: İstanbul anlaşmaları temelinde...Kremlin: İstanbul anlaşmaları temelinde...

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Zelenskiy Türkiye’ye geliyor! Barış masasına kim oturacak? Çarpıcı açıklama: Ukrayna karar verecek Zelenskiy Türkiye’ye geliyor! Barış masasına kim oturacak? Çarpıcı açıklama: Ukrayna karar verecek Zelenskiy Türkiye’ye geliyor! Barış masasına kim oturacak? Çarpıcı açıklama: Ukrayna karar verecek
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