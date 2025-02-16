Zelenskiy Türkiye’ye geliyor! Barış masasına kim oturacak? Çarpıcı açıklama: Ukrayna karar verecek

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TÜRKİYE'YE GELİYOR

Zelenskiy, BAE'deki temaslarının ardından Suudi Arabistan'a gideceğini dile getirerek daha sonra da resmi temaslarda bulunmak üzere Türkiye'ye geleceğini açıkladı.

BAŞKAN ERDOĞAN İLE BİR ARAYA GELECEK

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geleceğini ifade etti.

ABD VE RUS YETKİLİLER İLE GÖRÜŞMEYECEK

Zelenskiy, ziyaretleri sırasında ABD veya Rusya temsilcileriyle herhangi bir görüşme planlamadığını kaydetti.