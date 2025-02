Hokey karşılaşması boks maçına döndü: Kanadalılar ve Amerikalılar birbirine girdi!

Kanadalı hokey taraftarları, Amerikan hokey takımı "The Star-Spangled Banner"la takımlarının karşılaşması öncesinde çalan Amerikan milli marşını yuhaladı ve bu da cumartesi gecesi ABD'nin galibiyetiyle sonuçlanan kavga dolu bir maçın başlamasına neden oldu.

Amerika Ulusal Hokey Ligi (NHL) tarafından düzenlenen 4 Nations Face-Off turnuvasının karşılaşması, 20.000'den fazla öfkeli taraftarın ABD milli marşını yuhalamasının ardından Amerikalı ve Kanadalı oyuncular arasında üç yumruklu kavga çıkmasıyla bir boks müsabakasına dönüştü.

Şarkıcı, Kanada Kraliyet Hava Kuvvetleri üyesi David Grenon, "Oh, say, can you see" diye bağırmaya başlar başlamaz, Montreal'deki Bell Centre'daki kalabalık, marşın sesini neredeyse tamamen bastıran agresif ve gür bir yuhalama korosu oldu.