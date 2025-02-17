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Hokey karşılaşması boks maçına döndü: Kanadalılar ve Amerikalılar birbirine girdi!

Kanadalılar, dün gece ABD ile Kanada arasında oynanan buz hokeyi karşılaşmasında ABD ulusal marşını yuhaladı. Maç sırasında rekabetin şiddetlenmesiyle hokey maçı adeta boks arenasına dönüştü. Kanada Devlet Başkanı Justın Trudeau'nun da izlediği maçta Amerikalılar ve Kanadalılar birbirine girdi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 17.02.2025 11:14 Güncelleme Tarihi: 17.02.2025 11:16
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Hokey karşılaşması boks maçına döndü: Kanadalılar ve Amerikalılar birbirine girdi!

Kanadalı hokey taraftarları, Amerikan hokey takımı "The Star-Spangled Banner"la takımlarının karşılaşması öncesinde çalan Amerikan milli marşını yuhaladı ve bu da cumartesi gecesi ABD'nin galibiyetiyle sonuçlanan kavga dolu bir maçın başlamasına neden oldu.

ABD MARŞINI YUHALADILAR

Amerika Ulusal Hokey Ligi (NHL) tarafından düzenlenen 4 Nations Face-Off turnuvasının karşılaşması, 20.000'den fazla öfkeli taraftarın ABD milli marşını yuhalamasının ardından Amerikalı ve Kanadalı oyuncular arasında üç yumruklu kavga çıkmasıyla bir boks müsabakasına dönüştü.

Şarkıcı, Kanada Kraliyet Hava Kuvvetleri üyesi David Grenon, "Oh, say, can you see" diye bağırmaya başlar başlamaz, Montreal'deki Bell Centre'daki kalabalık, marşın sesini neredeyse tamamen bastıran agresif ve gür bir yuhalama korosu oldu.

ABD Takımı taraftarları cumartesi gecesi galibiyeti Amerikan bayraklarıyla kutluyor. (NYP)ABD Takımı taraftarları cumartesi gecesi galibiyeti Amerikan bayraklarıyla kutluyor. (NYP)

Marşın sonunda bir grup ABD'li taraftar kısa bir süreliğine seslerini duyurmayı başardılar ancak bir kez daha öfkeli ve küskün Kanadalılar tarafından bastırıldılar.

ELDİVENLER ÇIKTI! YUMRUKLAR KONUŞTU

Öte yandan, ülkenin milli marşı olan "Oh, Canada" arena boyunca yuhalamalar olmadan ve özel bir vatanseverlik coşkusuyla söylendi.

Gururlu ABD Takımı bu hakareti kolayca kabul etmedi.

ABD'li Brady Tkachuck, ilk periyottaki mücadelede Kanada Takımı'ndan Sam Bennett'e yumruk atıyor. (NYP)ABD'li Brady Tkachuck, ilk periyottaki mücadelede Kanada Takımı'ndan Sam Bennett'e yumruk atıyor. (NYP)

İlk disk düşer düşmez ABD'li yıldız Matthew Tkachuk ile Kanada Takımı'ndan Brandon Hagel arasında eldivenler yırtıldı ve yumruklu kavga çıktı - ilk karşılaşmanın ardından geçen saniyeler içinde iki kavga daha çıktı.

TRUDEAU OTURUP İZLEDİ

Maçı izlemek için Hokey maçında hazır bulunan Kanada Devlet Başkanı Justın Trudeau, ne ABD marşının Kanadalılar tarafından yuhalanmasına ne de oyuncuların yumruk kavgasına tepki göstermedi.

Kanada Devlet Başkanı Justın Trudeau (X)Kanada Devlet Başkanı Justın Trudeau (X)

Trudeau'nun maçı izleyip Kanada takımını izlediği anlar kameraya böyle yansıdı.

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