Pezeşkiyan'dan Tebriz'de Türkçe şiir! Yetkililer karşı çıkınca verdiği cevap salonu coşturdu!
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Tebriz’de katıldığı bir etkinlikte, ünlü Tebrizli şair Şehriyar’ın 'Haydar Baba'ya Selam' şiirini okurken, organizasyonu düzenleyen yetkililer tarafından müdahale edilerek uyarıldı. Şiirini yine de okuyan Pezeşkiyan'ın, verdiği cevapla salonda alkış koparken Pezeşkiyan yetkililerin müdahalesini şakaya vurdu.
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Tebriz Kültür Haftası'nın kapanış töreninde, Şehriyar ismiyle bilinen ünlü Türk şair Muhammed Hüseyin Behçet Tebrizi'nin Azerbaycan Türkçesindeki "Haydar Baba'ya selam" şiirini okudu.
Şiiri okumadan önce Şehriyar'dan iki satır şiir okuyacağını ancak yetkililerin kendisine salonda Türkçe bilmeyenler olduğu için Türkçe konuşmasına karşı çıktığını söyleyen Pezeşkiyan, şu dizeleri okumaya başladı:
"Heyder Baba, igit emek itirmez / Ömür geçer efsus bere bitirmez / Namerd olan ömrü başa yetirmez / Biz de vallah unutmarık sizleri / Görenmesek helal edin bizleri."
PEZEŞKİYAN ŞAKAYA VURDU
Şiiri okumaya devam ettiği sırada Pezeşkiyan'ın yanına gelen bir yetkilinin kendisini uyardığı görüldü. Bunun üzerine İran Cumhurbaşkanı, "Sorun yok, iki Türkçe şiir okumaktan sorun çıkmaz." diyerek güldü.
CEVABIYLA SALONDA ALKIŞ KOPTU
Bunun üzerine salonda bulunanlar Pezeşkiyan'ı coşkuyla alkışladı.
İran'ın eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad da 2006'da Tebriz'i ziyareti sırasında Şehriyar'ın şiirini okumuştu. Şiirini Azerbaycan Türkçesiyle okuyan Ahmedinejad'a Tebrizliler de eşlik etmişti.