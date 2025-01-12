Siyonistleri Türkiye korkusu sardı! Bu kez NATO'ya sarıldılar: Türkiye çıkarılsın
Türkiye'nin Kıbrıs'tan Suriye'ye oradan Afrika'ya kadar artan nüfuzu Siyonistlerin korkulu rüyası olmaya devam ediyor. Negal Komitesi'nin hazırladığı raporda sözde Türkiye tehdidine karşı Ürdün Vadisi'ne 'güvenlik bariyeri' önerilerinin ardından skandal bir analiz de Siyonizmin medya ayağı allisraelnews'den geldi. Ortodoks Yahudi Jonathan Feldstein'in imzasını taşıyan analiz, Türkiye'nin yayılmacı politikalar izlediği savundu, 'NATO'dan çıkarılma zamanları geldi' ifadelerine yer verdi.
Suriye'de eli kanlı diktatör Beşşar Esad rejiminin devrilmesinin ardından Türkiye'nin adının bölgede kazananlar hanesine yazdırdı. Afrika'da Somali ve Etiyopa krizine de çözüm olan Türkiye, Kıbrıs'ta da "eli güçlü ülke" konumunda bulunuyor.
Türkiye'nin bölgesel olarak artan nüfuzu İsrail medyasında korkuları tetiklemeye devam ediyor.
The Jerusalem Post ve Maariv gibi Siyonist gazetelerde yer alan "Türkiye endişesi" haberlerinin ardından allisraelnews yeni bir analiz yayınladı.
"Türkiye'nin NATO'dan çıkarılması zamanı geldi" başlığını taşıyan analizde Türkiye'nin, "yayılmacı hedefleri olan tek NATO üyesi" olduğu savunuldu.
İsrail'in Orta Doğu'da Gazze Şeridi başta olmak üzere Lübnan, İran ve Suriye'de açtığı cepheleri görmezden gelen Siyonist yazar, analizinde "Bölgesel bir savaş olasılığı hiç bu kadar gerçek olmamıştı." ifadelerine yer verdi.
Esad rejimini deviren Hayat Tahrir Şam (HTŞ) ve Suriye Milli Ordusu (SMO)'nu Türkiye'nin silahlandırdığı öne sürülen analizde yeni kurulan yönetimle PKK'nın Suriye kolu terör örgütü YPG'nin varlığının tehlikede olduğuna dikkat çekildi. Türkiye'nin ABD'nin müttefiki terör örgütü YPG'ye operasyonlar gerçekleştirmesi halinde ABD'nin NATO üyesi olarak Türkiye'yi savunması gerektiği handikapına değinildi.
"İSRAİL TÜRKİYE'YE SALDIRIRSA NATO KİMİ KORUYACAK?"
Suriye'de artan Türk nüfuzunun ardından İsrail'in Suriye'deki Golan Tepeleri'ni işgaline değinen yazar, şu skandal ifadeleri kullandı:
"İsrail'in kendini savunmak için Türkiye'ye saldırması halinde NATO, Türkiye'yi mi koruyacak? NATO'nun Türkiye'yi savunma sorumluluğundan kurtulması gerekiyor."
"NATO İSRAİL İLE YÜZLEŞMEK ZORUNDA KALACAK MI?"
Suriye'deki Türk nüfuzunun İsrail'e fiziksel olarak daha yakın olduğunu söyleyen Siyonist yazar, Türkiye'nin İsrail ile doğrudan bir çatışmaya girebileceğini iddia etti ve endişelerini şöyle dile getirdi:
"İsrail kendini savunmak için Türkiye'ye saldırırsa NATO İsrail ile yüzleşmek zorunda kalacak mı?"
"HALKIN DESTEĞİ ERDOĞAN'IN ARKASINDA"
Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Ankara'nın aldığı kararların arkasında büyük halk desteği olduğuna vurgu yapılırken "Dün Ayasofya, Bugün Emevi, Yarın Aksa" sloganlı büyük "Galata Yürüyüşü" de hatırlatıldı.
"BİR ZAMANLAR İSRAİLLİLERİN EN ÖNEMLİ ROTASIYDI"
Türkiye'nin 7 Ekim 2023'ten önce İsrailliler için en önemli turizm merkezlerinden biri olduğu belirtilen analizde, "Bir zamanlar İsrailliler için en önemli destinasyonlardan biri olan turizm artık yok. Şu anda ülkeler arasında direkt uçuş yok, bir zamanlar İsrail'den en sık kalkışların yapıldığı bir rotaydı." denildi.
Analizde büyük ticaret ortaklığının Başkan Erdoğan'ın talimatıyla kesildiği ve artık bütün ilişkilerin buharlaştığına değinildi.
KORKUDAN YİNE TRUMP'A SARILDILAR
Feldstein analizine son verirken ABD'nin 47. başkanı olmaya hazırlanan Donald Trump'a seslendi. Trump'ı İsrail için "joker" olarak isimlendiren Siyonist, Türkiye'nin NATO'dan çıkarılmasını, gerekirse NATO'yu kaldırıp Türkiye'yi dışlayan bir NATO 2.0 kurulmasını önerdi ve sözlerine şöyle son verdi: