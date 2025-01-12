Siyonistleri Türkiye korkusu sardı! Bu kez NATO’ya sarıldılar: Türkiye çıkarılsın

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan (AA)

"NATO İSRAİL İLE YÜZLEŞMEK ZORUNDA KALACAK MI?"

Suriye'deki Türk nüfuzunun İsrail'e fiziksel olarak daha yakın olduğunu söyleyen Siyonist yazar, Türkiye'nin İsrail ile doğrudan bir çatışmaya girebileceğini iddia etti ve endişelerini şöyle dile getirdi:

"İsrail kendini savunmak için Türkiye'ye saldırırsa NATO İsrail ile yüzleşmek zorunda kalacak mı?"

"HALKIN DESTEĞİ ERDOĞAN'IN ARKASINDA"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Ankara'nın aldığı kararların arkasında büyük halk desteği olduğuna vurgu yapılırken "Dün Ayasofya, Bugün Emevi, Yarın Aksa" sloganlı büyük "Galata Yürüyüşü" de hatırlatıldı.