İran'dan ikinci Trump dönemine hazırlık! On yılın en kapsamlı tatbikatı: Balistik füze depoları görüntülendi
Uluslararası yaptırımlar, İsrail'le girdiği çatışmalar, Hizbullah'ın Lübnan kayıpları ve son olarak Suriye'de müttefiki eli kanlı diktatör Beşşar Esad'ın devrilmesiyle İran, zorluklarla boğuşurken 'düşmana karşı hızlı karşı koymayı hedefleyen' bir tatbikat gerçekleştirdi. İran Silahlı Kuvvetleri, Fordo nükleer tesisinin de bulunduğu ülkenin batı ve kuzey bölgelerinde 'İktidar 1403' hava savunma tatbikatına başladı. Diğer taraftan balistik füzelerin depolandığı yeraltı üssünün görüntülerini paylaştı.
İran aylardır savunmada, İsrail'den doğrudan saldırılarla karşı karşıya ve Lübnan ve Suriye'deki kayıplarla boğuşuyor.
Analistler, ABD'nin yeni yaptırımlarının İran'ın Çin'e petrol satışlarını hedef alması ve zor durumdaki ekonomiyi daha da sıkıştırmasını beklerken İran'dan ikinci Trump dönemine hazırlık niteliğinde bir tatbikat geldi.
İran Silahlı Kuvvetleri'nden nükleer tatbikat hamlesi geldi. Silahlı Kuvvetler, Fordo nükleer tesisinin de bulunduğu ülkenin batı ve kuzey bölgelerinde "İktidar 1403" hava savunma tatbikatının başlatıldığını bildirdi.
İran Hava Savunma Kuvvetleri'nin öncülüğünde bu sabah gerçekleşen tatbikatta, muhtemel düşman saldırılarına karşı füze birimleri, radar sistemleri, "Basiret" projesinin gözlem ekipleri, elektronik harp birimleri (CENG), hava savunma aldatma ve yanıltma sistemleri, insanlı ve insansız hava araçlarının yer aldığı aktarıldı.
HEM SALDIRI HEM SAVUNMA OPERASYONLARI GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Bölgedeki askeri hazırlık seviyesinin üst düzeye çıkartılması ve askeri hazırlık kapasitesinin artırılması hedeflenen tatbikatta, Hava Kuvvetleri'nin hem saldırı hem savunma operasyonları gerçekleştirdiği belirtildi.
İran medyasına göre tatbikat, ülkenin stratejik öneme sahip bölgelerindeki muhtemel saldırı ve tehditlere karşı etkin savunma kabiliyetini geliştirmeyi ve hızlı karşı koymayı hedefliyor.
BALİSTİK FÜZE DEPOLARI GÖRÜNTÜLENDİ
Diğer taraftan Devrim Muhafızlarına yakınlığı ile bilinen Tesnim Haber Ajansına göre, Devrim Muhafızları Genel Komutanı Hüseyin Selami ile Hava ve Uzay Kuvvetleri Komutanı Emir Ali Hacızade, balistik füzelerin depolandığı yeraltındaki üssü ziyaret etti.
Ziyarete ilişkin paylaşılan görüntüde Selami ile Hacızade yeraltı füze üssünde gezerken etrafta seyir ve balistik füzelerin depolandığı ve çoğunun araçların üzerine ve rampalara konuşlandırıldığı koridorlar görülüyor.
"İSRAİL'E ATEŞLENEN FÜZELER BU YERALTI ŞEHRİNDEN"
Söz konusu görüntülerin yeraltı füze üssünün küçük bir kısmını yansıttığı belirtilirken videoda İmad, Kadir ve Kıyam gibi sıvı yakıtlı füzelerin burada depolandığı göze çarpıyor.
Devrim Muhafızları Hava ve Uzay Kuvvetleri Komutanı Hacızade, İran'ın ilk defa kendi topraklarından Israil'e ateşlediği füzelerin bu yeraltı şehrindeki füzelerden olduğunu söyledi.
"FÜZE GÜCÜMÜZÜN BÜYÜME HIZI DEVAM EDİYOR"
İranlı komutan Selami de, "Düşman üretim gücümüzün düştüğünü sanıyordu ama füze gücümüzün büyüme hızı devam ediyor. Füzelerin hem nitelik hem nicelik hem de tasarım açısından kapasite ve kabiliyetleri her gün artmaktadır. (Bu) Havacılık ve Uzay Kuvvetlerinin yakın gelecekte yeni füzelerini ve füze üslerini açıklayacağı anlamına geliyor." diye konuştu.
Yeni olduğu belirtilen yeraltı üssünün hangi bölgede ve kapasitesinin ne olduğuna ilişkin ise bilgi verilmedi.
"İRAN'IN ELİNDEKİ EN İYİLERİ GÖRDÜK"
Kaliforniya'daki Denizcilik Yüksek Lisans Okulu'nda ulusal güvenlik işleri profes��rü olan Afshon Ostovar, ABD merkezli Washington Post'a yaptığı açıklamada "İran bir bakıma tüm kartlarını gösterdi. Geçtiğimiz yıl yaşanan çatışma İran'ın en iyi ellerini açığa çıkardı ve İran'ın insanların korktuğu kadar çok şeye sahip olmadığını gösterdi. Ve bu da İran'ı önemli ölçüde zayıflattı." dedi.
İRAN'DA KRİZ
15 ay süren bölgesel çatışmanın bir sonucu olarak İran ekonomisi daha kötüleşiyor.
İran'ın para birimi geçen yıl değerinin yüzde 65'ini kaybetti; enerji krizi nedeniyle devlet daireleri, okullar ve hükümet binaları kapandı; işsizlik seviyesi giderek yükselmeye devam ediyor.