İran’dan ikinci Trump dönemine hazırlık! On yılın en kapsamlı tatbikatı: Balistik füze depoları görüntülendi

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Yeni olduğu belirtilen yeraltı üssünün hangi bölgede ve kapasitesinin ne olduğuna ilişkin ise bilgi verilmedi.

"İRAN'IN ELİNDEKİ EN İYİLERİ GÖRDÜK"

Kaliforniya'daki Denizcilik Yüksek Lisans Okulu'nda ulusal güvenlik işleri profes��rü olan Afshon Ostovar, ABD merkezli Washington Post'a yaptığı açıklamada "İran bir bakıma tüm kartlarını gösterdi. Geçtiğimiz yıl yaşanan çatışma İran'ın en iyi ellerini açığa çıkardı ve İran'ın insanların korktuğu kadar çok şeye sahip olmadığını gösterdi. Ve bu da İran'ı önemli ölçüde zayıflattı." dedi.

İRAN'DA KRİZ

15 ay süren bölgesel çatışmanın bir sonucu olarak İran ekonomisi daha kötüleşiyor.

İran'ın para birimi geçen yıl değerinin yüzde 65'ini kaybetti; enerji krizi nedeniyle devlet daireleri, okullar ve hükümet binaları kapandı; işsizlik seviyesi giderek yükselmeye devam ediyor.