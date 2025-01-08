İsrail basınında Türkiye korkusu! İstanbul'daki yürüyüş rahatsız etti: Erdoğan’ı ciddiye almanın zamanı geldi
İsrail işgal güçlerinin Gazze Şeridi'ndeki yürüttüğü soykırıma dur demek için yeni yılın ilk gününde Galata Köprüsü'nde toplanan binler, İsrail basınını rahatsız etti. Makor Rishon’da “İmparatorluk yeniden saldırıyor: Erdoğan’ı ciddiye almanın zamanı geldi” başlıklı bir haber yayımlandı ve Galata Yürüyüşü’nde binlerce kişi tarafından tekrarlanan “Dün Ayasofya, Bugün Emevi, Yarın Aksa”nın sadece bir slogan olmadığına vurgu yapıldı.
İsrail basınında son günlerde gündem Türkiye. Siyonizmin sözcüleri Türkiye'nin Suriye'deki kazanımları üzerinden manşetlerini belirlerken İsrail hükümeti tarafından kurulan Negal Komitesi, Türkiye ile "olası bir savaş"ın olabileceğine ilişkin bir rapor hazırlamıştı. Raporun sonunda Ürdün Vadisi boyunca bir "güvenlik bariyeri"nin inşa edilmesi gerektiği ifade edilmişti.
Bir başka raporda Siyonizmin medya ayağı Makor Rishon'dan geldi. Makor Rishon'da Fazit Rabina imzalı ve "İmparatorluk yeniden saldırıyor: Erdoğan'ı ciddiye almanın zamanı geldi" başlıklı bir haber yayımlandı.
BU SLOGAN DENGELERİ BOZDU: DÜN AYASOFYA, BUGÜN EMEVİ, YARIN AKSA
1 Ocak'ta TÜGVA'nın öncülüğündeki Milli İrade Platformu tarafından düzenlenen Galata Yürüyüşü'ne binlerce vatandaş katılmıştı. Galata Yürüyüşü'nde atılan "Dün Ayasofya, Bugün Emevi, Yarın Aksa" sloganları İsrail basınında paniğe yol açtı.
"SADECE BİR SLOGAN DEĞİL"
Makor Rishon'un haberinde Galata Köprüsü'nde atılan sloganlara ilişkin "Belki de 'Dün Ayasofya, Bugün Emevi, Yarın Aksa' sadece bir slogan değil. Belki de bu bir eylem planı." ifadelerine yer verildi.
Haberde Mescid-i Aksa sloganı ile ilgili "2018'de bu uzak bir ihtimaldi ve hatta gülünç görünüyordu. Ama 2025'te Türkiye'nin Suriye'de ve Libya'da askeri varlığı var, Kıbrıs'ta İHA üssü var ve Gazze kuşatmasını yarmak istiyorlar. Belki de yönümüzü yeniden hesaplamanın vakti gelmiştir." İfadeleri kullanıldı.
"ERDOĞAN'IN KUDÜS HAYALLERİ"
Başkan Erdoğan'ın diplomasisine de dikkat çeken Makor Rishon, "Türkiye'nin tutumu İsrail hükümetine benzeri görülmemiş bir siyasi, diplomatik ve stratejik zorluk teşkil ediyor. Erdoğan'ın açıklamalarını hafife almayı bırakmanın zamanı geldi. Bu bağlamda Erdoğan'ın Kudüs hayallerinin güncel bir hikaye değil, tutarlı ve devam eden bir politikanın parçası olduğunu belirtmekte fayda var." dedi.
"TÜRKLERİN ÇOK GELİŞMİŞ İHA'LARI VAR"
Diğer taraftan Maariv gazetesine konuşan Tel Aviv Üniversitesi'nden Dr. Chai Eitan Cohen Yanrojak insansız hava araçlarının Lübnan'daki çatışmalada İsrail için büyük bir baş ağrısı haline geldiğini hatırlattı ve "Türklerin, Dağlık Karabağ, Ukrayna, Libya gibi savaş alanında kendilerini kanıtlamış çok gelişmiş İHA'ları var." uyarısında bulundu.
TÜRKİYE SİYASİ, EKONOMİK VE ASKERİ AÇIDAN BÖLGESEL BİR GÜÇ OLARAK GÖRÜLÜYOR
Türkiye'nin savunma sanayi konusunda giderek bağımsızlaştığına dikkat çeken uzman, "Türkiye bölgesel bir güç olarak görülüyor, bu nedenle Türklerin silahlanmasını sadece bize karşı bir şey olarak göremeyiz." dedi ve İsrail hükümetine şu uyarıda bulundu: "İsrail Türklerle sağlıklı bir iletişim kanalı açmalı. İlk hedef savaşı önlemek olmalı. Aynı zamanda kendimize güven duymalı ve zayıflık da göstermemeliyiz."
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