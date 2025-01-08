İsrail basınında Türkiye korkusu! İstanbul’daki yürüyüş rahatsız etti: Erdoğan’ı ciddiye almanın zamanı geldi

İsrail basınında son günlerde gündem Türkiye. Siyonizmin sözcüleri Türkiye'nin Suriye'deki kazanımları üzerinden manşetlerini belirlerken İsrail hükümeti tarafından kurulan Negal Komitesi, Türkiye ile "olası bir savaş"ın olabileceğine ilişkin bir rapor hazırlamıştı. Raporun sonunda Ürdün Vadisi boyunca bir "güvenlik bariyeri"nin inşa edilmesi gerektiği ifade edilmişti.

Bir başka raporda Siyonizmin medya ayağı Makor Rishon'dan geldi. Makor Rishon'da Fazit Rabina imzalı ve "İmparatorluk yeniden saldırıyor: Erdoğan'ı ciddiye almanın zamanı geldi" başlıklı bir haber yayımlandı.