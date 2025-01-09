İsrail’de gündem yine Türkiye! Üst düzey toplantı düzenlediler: Korktuklarının göstergesi

Son zamanlarda İsrail'de gündem Türkiye. Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Ankara'nın Suriye bata olmak üzere bölgede edindiği nüfuz İsrailli Başbakan Binyamin Netanyahu'nun talimatılya kurulmuş olan Negal Komitesi'nin raporuna yansımıştı.

Oldukça çarpıcı iddiaların olduğu raporda Türkiye'nin Osmanlı İmparatorluğu'ndaki nüfuzunu elde etme hırsıyla hareket ettiği öne sürülmüştü. Rapor, İsrail'in Türkiye ile olası bir savaşa hazırlıklı olması gerektiğine dikkat çekmişti. Buna göre tedarik edilmesi gereken askeri teçhizat listesi hazırlanmıştı.

"EYLEME DÖNÜŞEBİLECEĞİNDEN KORKUYORLAR"

Raporun ardından The Jerusalem Post, İki İsrailli yetkiliye dayandırdığı haberinde Savunma Bakanı İsrael Katz'ın Çarşamba akşamı Türkiye ile ilgili özel bir güvenlik toplantısı düzenlediğini açıkladı.