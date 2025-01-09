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İsrail'de gündem yine Türkiye! Üst düzey toplantı düzenlediler: Korktuklarının göstergesi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 09.01.2025 10:56 Güncelleme: 09.01.2025 11:12
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İsrail’de gündem yine Türkiye! Üst düzey toplantı düzenlediler: Korktuklarının göstergesi

İsrail'de geçtiğimiz günlerde yayınlanan Negal Komitesi raporu, İsrail üst düzey yetkililerini harekete geçirdi. Raporda Türkiye'nin Suriye'deki kazanımlarından ve İsrail'in Türkiye ile olası bir savaşa hazırlıklı olması gerektiğinden bahsedilmiş, Ürdün Vadisi boyunca sözde Türkiye tehdidine karşı güvenlik bariyeri inşa edilmesii gerektiğine vurgu yapılmıştı. Siyonizmin medya ayağı The Jerusalem Post, 'İsrail'in Türkiye'den korktuğunu ' belirterek Savunma Bakanı İsrael Katz'ın Çarşamba akşamı Türkiye ile ilgili özel bir güvenlik toplantısı düzenlediğini duyurdu.

Son zamanlarda İsrail'de gündem Türkiye. Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Ankara'nın Suriye bata olmak üzere bölgede edindiği nüfuz İsrailli Başbakan Binyamin Netanyahu'nun talimatılya kurulmuş olan Negal Komitesi'nin raporuna yansımıştı.

Oldukça çarpıcı iddiaların olduğu raporda Türkiye'nin Osmanlı İmparatorluğu'ndaki nüfuzunu elde etme hırsıyla hareket ettiği öne sürülmüştü. Rapor, İsrail'in Türkiye ile olası bir savaşa hazırlıklı olması gerektiğine dikkat çekmişti. Buna göre tedarik edilmesi gereken askeri teçhizat listesi hazırlanmıştı.

"EYLEME DÖNÜŞEBİLECEĞİNDEN KORKUYORLAR"

Raporun ardından The Jerusalem Post, İki İsrailli yetkiliye dayandırdığı haberinde Savunma Bakanı İsrael Katz'ın Çarşamba akşamı Türkiye ile ilgili özel bir güvenlik toplantısı düzenlediğini açıkladı.

The Jerusalem Post ekran görüntüsü The Jerusalem Post ekran görüntüsü

Haberde "Raporda Türkiye'nin 10'dan fazla kez adının geçmesi, İsrail'in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İsrail'e yönelik söylemlerinin eyleme dönüşebileceğinden korktuğunun bir göstergesi." ifadelerine yer verildi.

TOPLANTIYA ÜST DÜZEY KATILIM

Kaynaklar Jerusalem Post'a toplantıya Dışişleri Bakanı Gideon Sa'ar, Genelkurmay Başkanı Korgeneral Herzi Halevi ve Dışişleri Bakanlığı ile savunma kuruluşundan üst düzey yetkililerin katıldığını söyledi.

Savunma Bakanı Yisrael Katz (AP)Savunma Bakanı Yisrael Katz (AP)

Toplantının, bölgedeki Türk nüfuzu sözde sorununu görüşmek ve bölgedeki nüfuzunun artmasıyla Türkiye'nin İsrail'e yönelik tehdit seviyesinde herhangi bir değişiklik olup olmadığını analiz etmek amacıyla düzenlendiği belirtildi.

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"NE KADAR KORKTUKLARINI ORTAYA KOYUYOR"

Düzenlenen toplantı için Amichai Stein imzasını taşıyan haberde "Toplantı, İsrailli yetkililerin, Suriye'de Esad rejiminin devrilmesi ve Türkiye'nin on yıldan fazla süredir desteklediği Hay'at Tahrir el-Şam'ın yükselişinin ardından Türkiye'nin bölgedeki nüfuzunun artacağı olasılığına ne kadar önem verdiklerini ve hatta bundan ne kadar korktuklarını ortaya koyuyor." ifadeleri yer aldı.

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BİBİ DE TOPLANTI DÜZENLEYECEK

İsrailli bir yetkili Jerusalem Post'a yaptığı açıklamada, Netanyahu'nun önümüzdeki günlerde Türkiye konusunda da bir toplantı düzenlemesinin beklendiğini söyledi.

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