Siyonistleri Türkiye korkusu sardı! Çin Seddi’nin ardından İsrail Seddi! Nagel Komitesi’nden çarpıcı rapor

İsrail Başbakanı Binyamin Netayahu (Arşiv)

SATIN ALINACAKLAR LİSTESİ HAZIRLANDI



Türkiye ile olası çatışmaya hazırlık için askeri yeteneklerin güçlendirilmesi gerektiği savunulan raporda, İsrail'in uzun menzilli vuruş kabiliyetini güçlendirmek için ilave F-15 savaş uçakları, yakıt ikmal uçakları, insansız hava araçları ve uydular satın alması gerektiğinin altı çizildi.



Raporda kısa-orta menzilli Demir Kubbe, ABD ile birlikte üretilen orta-uzun menzilli Davud Sapanı, Arrow sistemleri ve Iron Beam (Demir Işın) lazer tabanlı füze savunma sistemi gibi hava savunma sistemlerinin kabiliyetlerinin geliştirilmesi gerektiğine vurgu yapıldı.

ÜRDÜN VADİSİ BOYUNCA GÜVENLİK BARİYERİ



Öte yandan raporda, Ürdün ile olası diplomatik sonuçlarına rağmen İsrail'in savunma stratejisinde önemli bir değişikliğe işaret edecek olan Ürdün Vadisi boyunca tahkim edilmiş bir güvenlik bariyerinin inşa edilmesi gerektiği de belirtildi.