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Siyonistleri Türkiye korkusu sardı! Çin Seddi'nin ardından İsrail Seddi! Nagel Komitesi'nden çarpıcı rapor

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 07.01.2025 15:58 Güncelleme: 07.01.2025 16:16
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Siyonistleri Türkiye korkusu sardı! Çin Seddi’nin ardından İsrail Seddi! Nagel Komitesi’nden çarpıcı rapor

Orta Doğu kasabı Binyamin Netanyahu'nun emriyle kurulan Negal Komitesi, Bibi'ye çarpıcı bir rapor sundu. Türkiye'nin Osmanlı dönemindeki nüfuzunu geri kazanma hırsıyla hareket ettiğini iddia eden rapor, Tel Aviv yönetiminin Türkiye ile 'olası bir savaşa' hazırlıklı olması gerektiğini belirtti. Raporda olası savaşa karşı satın alınması gereken askeri teçhizatlar listesi de yayınlanırken İsrail'in Ürdün Vadisi boyunca bir 'güvenlik bariyeri' inşa etmesi gerektiği ifade edildi.

The Jerusalem Post gazetesinin haberine göre, Nagel Komitesi'nin savunma bütçesi ve güvenlik stratejisine ilişkin son raporunda, Tel Aviv yönetiminin Türkiye ile doğrudan bir çatışmaya hazırlıklı olması gerektiği ileri sürüldü.

The Jerusalem Post ekran görüntüsü The Jerusalem Post ekran görüntüsü

Nagel Komitesi'nin hazırladığı rapor, dün Başbakan Netanyahu, Savunma Bakanı Yisrael Katz ve Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'e sunuldu.

Türkiye'nin Osmanlı dönemindeki nüfuzunu geri kazanma hırsıyla hareket ettiği öne sürülen raporda, söz konusu durumun İsrail ile gerilimin artmasına ve muhtemelen çatışmaya dönüşmesine yol açabileceği iddia edildi.

"İRAN'DAN DAHA TEHLİKELİ BİR TEHDİT OLABİLİR"

Raporda, Suriyeli muhalif grupların Türkiye ile ittifak kurarak İsrail'in güvenliğine yönelik yeni ve güçlü bir tehdit oluşturma riski bulunduğu öne sürülürken, "Suriye'den gelen tehdit İran tehdidinden bile daha tehlikeli bir hal alabilir." ifadesine yer verildi.

İsrail askerleri Suriye topraklarında (Arşiv)İsrail askerleri Suriye topraklarında (Arşiv)

Nagel Komitesi'nin hazırladığı raporda, diğer bölgesel tehditlerin yanı sıra "Türkiye'nin yarattığı zorluklarla" başa çıkabilmek için savunma bütçesinin gelecek 5 yıl içinde yıllık 15 milyar şekele (yaklaşık 4,14 milyar dolar) kadar arttırılması önerildi.

NETANYAHU: ARENAYA YENİ GÜÇLER GİRİYOR HAZIRLIKLI OLMALIYIZ

Netanyahu, kendisine sunulan rapora ilişkin, "Orta Doğu'da köklü değişikliklere tanık oluyoruz. İran uzun zamandır en büyük tehdidimizdi ancak arenaya yeni güçler giriyor ve beklenmedik durumlara karşı hazırlıklı olmalıyız. Bu rapor bize İsrail'in geleceğini güvence altına almak için bir yol haritası sunmaktadır." ifadelerini kullandı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netayahu (Arşiv)İsrail Başbakanı Binyamin Netayahu (Arşiv)

SATIN ALINACAKLAR LİSTESİ HAZIRLANDI

Türkiye ile olası çatışmaya hazırlık için askeri yeteneklerin güçlendirilmesi gerektiği savunulan raporda, İsrail'in uzun menzilli vuruş kabiliyetini güçlendirmek için ilave F-15 savaş uçakları, yakıt ikmal uçakları, insansız hava araçları ve uydular satın alması gerektiğinin altı çizildi.

Raporda kısa-orta menzilli Demir Kubbe, ABD ile birlikte üretilen orta-uzun menzilli Davud Sapanı, Arrow sistemleri ve Iron Beam (Demir Işın) lazer tabanlı füze savunma sistemi gibi hava savunma sistemlerinin kabiliyetlerinin geliştirilmesi gerektiğine vurgu yapıldı.

ÜRDÜN VADİSİ BOYUNCA GÜVENLİK BARİYERİ

Öte yandan raporda, Ürdün ile olası diplomatik sonuçlarına rağmen İsrail'in savunma stratejisinde önemli bir değişikliğe işaret edecek olan Ürdün Vadisi boyunca tahkim edilmiş bir güvenlik bariyerinin inşa edilmesi gerektiği de belirtildi.

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Siyonistleri Türkiye korkusu sardı! Çin Seddi’nin ardından İsrail Seddi! Nagel Komitesi’nden çarpıcı rapor Siyonistleri Türkiye korkusu sardı! Çin Seddi’nin ardından İsrail Seddi! Nagel Komitesi’nden çarpıcı rapor Siyonistleri Türkiye korkusu sardı! Çin Seddi’nin ardından İsrail Seddi! Nagel Komitesi’nden çarpıcı rapor
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