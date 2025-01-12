Los Angeles'ta yangın 5. gününde! Ölü sayısı 16'ya yükseldi! FBI halktan yardım istedi
ABD'de 5 Ocak'ta başlayan yangın, Los Angeles başta olmak üzere California eyaletini kasıp kavururken yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 16'ya yükseldi. Kontrolün kaybedildiği belirtilen yangında yetkili birimlerin müdahaledeki başarısızlığı halkı isyan ettirdi. 12 binden fazla yapı kullanılamaz hale gelirken şu ana kadar 37 bin dönümden fazla alan kül oldu. ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), Palisades Yangını ile mücadele eden Kanada'ya ait bir 'Super Scooper' uçağının sivil bir dronla çarpışmasının ardından şüphelinin kimliğinin belirlenmesi için halktan yardım istediğini açıkladı. İşte ABD'deki yangından son gelişmeler...
ABD'nin California eyaletine bağlı Los Angeles şehri alevlere teslim oldu.
Kurumdan yapılan açıklamada, Palisades ve Eaton bölgelerinde devam eden yangınlarda hayatını kaybedenlerin sayısının 16'ya yükseldiği kaydedildi.
Açıklamada, Eaton'daki yangında 11, Palisades'teki yangında da 5 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.
Los Angeles'ın değişik bölgelerinde 7 Ocak akşamı başlayan ve şiddetli rüzgarlar nedeniyle hızlıca yayılan yangınlarda şu ana kadar 37 bin dönümden fazla alan kül oldu.
Yangınlarda 12 binden fazla yapı hasar gördü veya kullanılamaz hale geldi.
Yangının bilançosu her geçen gün ağırlaşırken yangını söndürmede yetersiz olan yönetime ise öfke büyüyor.
MUSLUKLARDAN SU AKMADI KOVALARLA SU TAŞINDI
Dünyanın 'süper gücü' olarak bilinen ABD'nin yangın karşısındaki yetersizliği dünyayı şoke etti. "Dünyayı kurtaran kahraman!" Amerika, kendi halkının yardımına koşmada yetersiz kaldı. Musluklardan su akmadı. İtfaiye ekipleri kovalarla su taşıdı. Halk poşetlere su doldurup yangını söndürmeye çalıştı.
SOSYAL MEDYADA TEPKİLER ÇIĞ GİBİ
Kendi imkânlarıyla bölgeyi boşalttılar. Yağmalamalar başladı. Sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Kent sakinleri, hazırlıksızlıkları ve yetersiz müdahalesi nedeniyle yetkililere ateş püskürdü. Sosyal medyadan binlerce kişi yetkililerin yetersizliği karşısında yaşadıkları şaşkınlığı dile getirdi.
"YANGINDA KOTROL SIFIR"
Milyonlarca dolarlık malikâneleri küle dönen Hollywood yıldızları da vali ve belediye başkanlarına isyan etti. 20 Ocak'ta ABD başkanlığı görevini devralacak olan Donald Trump ise Joe Biden yönetimini hedef alarak "Halen kontrol sıfır. Kimse daha önce bu kadar kötü rakamlar görmedi." dedi.
ÜNLÜ AKTÖRLER İSYAN ETTİ
Ünlü aktris Sara Foster, Los Angeles'ta aşırı yüksek vergiler ödemelerine rağmen eyaletin yangınla başa çıkamadığı için öfkesini dile getirdi. Sosyal medya platformu X'ten paylaşımda bulunan Foster, "Yangın musluklarımız boştu. Bitkilerimiz aşırı büyümüştü, çalılar temizlenmemişti. İtfaiye bütçemiz belediye başkanımız tarafından kesildi." dedi.
Aktris Sarah Michelle Gellar, yetkilileri suçladı. Ünlü isim "Los Angeles halkı, herkesin kentten tahliye edilmesini istiyorsunuz ama yollar tamamen kilitlenmiş ve yardım eden bir tane bile trafik polisi yok'' dedi.
Ünlü milyarder Rick Caruso bölgenin yangınları önleme ve müdahale konusunda ciddi zafiyet içinde olduğunu dile getirdi. Caruso, "Yangın hidrantlarından su gelmiyor. Bu itfaiyecilerimizin değil kentin kötü yönetimi. Buradaki durum sanki 3. dünya ülkesi gibi" dedi.
VALİ 'AKSAKLIK' DEDİ
Felakete müdahalede yetersiz kalmakla eleştirilen California Valisi Gavin Newsom, yangın söndürme çalışmaları sırasında aksaklıklar yaşandığını belirterek, "Yerel itfaiye musluklarındaki su basıncının düşmesi ve Santa Ynez Rezervuarı'ndan su temin edilemediğine dair raporlarla ilgili bağımsız bir soruşturma yapılması çağrısında bulunuyorum." ifadelerini kullandı.
ÜNLÜLERİN EVLERİ YANDI
Oscar ödüllü oyuncu Anthony Hopkins'in Pacific Palisades'teki evi tamamen kül oldu.
Oyuncu Harrison Ford, Brentwood'daki 12.6 milyon dolarlık evini yanma tehlikesinden dolayı tahliye etti.
Aktör James Woods, CNN'de evinin nasıl yandığını anlatırken gözyaşlarına boğuldu.
Jet sosyete Paris Hilton'un Malibu'daki 8.4 milyon dolarlık sahil malikânesi küle döndü.
Adam Brody ve Leighton Meester çifti ile Billy Cyristal evleri yanan diğer ünlüler.
ALANA HADİD'İN İSRAİL İSYANI
Los Angeles, yetersiz müdahale nedeniyle günlerdir söndürülemeyen yangınlarda küle dönerken dünyaca ünlü modeller Bella ve Gigi Hadid'in kardeşi Alana Hadid, dünyaya "Uyanın." dedi. Instagram hesabından paylaştığı videoda Los Angeles ve Gazze'nin görüntülerini bir araya getiren Hadid, "İsrail'in Gazze'yi bombalaması için milyarlarca dolar gönderiyorlar. Los Angeles'taki yangınları kurtaracak paraları yok." dedi.
FBI HALKTAN YARDIM İSTEDİ
FBI, Perşembe günü Palisades Yangını ile mücadele eden Kanada'ya ait bir "Super Scooper" uçağının sivil bir insansız hava aracıyla çarpışması ve uçağın yere indirilmesinin ardından şüphelinin kimliğinin belirlenmesi için halktan yardım istediğini söyledi.
FBI'ın Los Angeles saha ofisinden sorumlu yardımcı müdürü Akil Davis, Cumartesi günü CNN'e yaptığı açıklamada, orman yangınları sırasında drone uçuşlarının tehlikelerine dikkat çekti ve şöyle devam etti: