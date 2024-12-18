İran’da kriz derinleşiyor! Para birimleri tarihin en düşük seviyesinde

İran'daki ekonomik kriz derinleşiyor (Arşiv)

PEZEŞKİYAN UMUT VADETMİŞTİ AMA...

İran'ın yeni Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan göreve başladığında, 1 doların 584 bin riyal değeri vardı. Pezeşkiyan, büyük güçlerle yeni bir nükleer anlaşma yapma vaadiyle başkan seçilmişti; bu anlaşmanın yaptırımları hafifleteceği öngörülüyordu. Ancak şu ana kadar böyle bir anlaşma sağlanmadı ve İran'ın durumu ile ekonomisi daha da kötüleşti, taraflar arasında bir yakınlaşma görünmüyor.

DEVLET DAİRELERİNE ENERJİ KRİZİ KİLİDİ

Para biriminin kaybettiği değer ve enerji krizi, başta Tahran olmak üzere, ülkenin yarısından fazlasında okullar, üniversiteler ve devlet dairelerinin kapanmasına yol açtı.

Bugün, Tahran Elektrik Şirketi, başkentteki otoyolları aydınlatan sokak lambalarını gece saatlerinde kapatmak zorunda kaldığını duyurdu. Şirket yetkilisi Alireza Rızai, "Bu politika, talep ve arz arasında denge sağlanana kadar devam edecek." dedi.