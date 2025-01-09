Kaybedenler kulübü bir masada: İran ve YPG arasında üst düzey gizli görüşme! İranlı Tuğgeneral'den itiraf dolu açıklamalar
İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı İsmail Kaani'nin birkaç gün önce Irak'ın başkenti Bağdat'a gizli bir ziyarette bulunarak terör örgütü YPG’nin sözde yöneticisi Mazlum Abdi ile görüştüğü öğrenildi. Müttefiki eli kanlı diktatör Beşşar Esad'ın Moskova'ya kaçmasının ardından adını kaybedenler hanesine yazdıran İran'ın YPG ile teması dikkat çekerken İranlı Tuğgeneral Behrouz Esbati'den 'çok kötü yenildik, darbe aldık ve çok zordu' itirafı geldi. Esbati, Rusya'nın İran'ı sırtından bıçakladığını ima ederek yeni yönetime tehditler savurdu. İşte İran cephesinde Suriye eksenindeki gelişmeler...
İran'ın Suriye'deki gücü, Lübnan Hizbullah'ı ile Lübnan, Irak, Afganistan, Tacikistan ve Pakistan uyruklu Şii milislere dayanıyordu. Bu milislerin koordinasyonu, İsmail Kaani'nin komutanlığını yaptığı Kudüs Gücü tarafından gerçekleştiriliyordu.
Baas rejiminin Suriye'de çökmesi, Beşşar Esad'ın müttefiki İran'ı derinden sarstı.
İranlı yetkililerden ve Farisi basınından peş peşe açıklamalar gelirken İran Devrim Muhafılzarı Kudüs Gücü Komutanı Kaani, geçtiğimiz günlerde Bağdat'a gizli bir ziyaret gerçekleştirdi.
Ziyaretin Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani'nin bu hafta İran'a gerçekleştireceği ziyaret öncesi olması dikkat çekerken Irak basınında yer alan haberlerde, Kaani'nin Irak'taki silahlı grupların bazı liderleriyle bir araya geldiği öne sürüldü.
İddiaya göre Kaani, gerçekleştirdiği ziyaret esnasında terör örgütü YPG'nin sözde yöneticisi Mazlum Abdi ile Irak'ta Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) lideri Bafel Talabani'nin konutunda bir araya geldi.
YPG'YE İRAN MI KOL KANAT GERECEK?
Terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG, Ahmed El Şara'nın teröre ve silahları gruplara yer olmadığı açıklamalarının ardından yok olacağı endişesini taşırken Mazlum Abdi'nin Kaani ile görüşmeleri dikkat çekti. Buluşma noktası ise KYB lideri Bafel Talabani'nin Süleymaniye'deki konutu oldu.
Talabani Ailesi, 1980'li yıllardan bu yana İran ile ile kurdukları yakın ilişki ile biliniyor. Terör örgütü PKK'ya destek veren Bafel Talabani, son yıllarda hem ABD hem İran ile ilişki içindeydi.
İRANLI TUĞGENERAL'DEN İTİRAF GİBİ AÇIKLAMA
İranlı Tuğgeneral Behrouz Esbati'nin Tahran'daki bir camide yaptığı konuşmanın ses kaydı ortaya çıktı.
İran medyasında yer alan ses kaydının detaylarına göre Esbati, "Suriye'yi kaybetmenin gurur duyulacak bir şey olduğunu düşünmüyorum. Yenildik ve çok kötü bir şekilde yenildik, çok büyük bir darbe aldık ve çok zordu." dedi.
RUSYA İRAN'I SIRTINDAN MI BIÇAKLADI?
Esbati, hem İran hem de Esad'ın kilit müttefiki olan Rusya'yı İran'ın çabalarını baltalamakla suçladı. Rus güçlerinin isyancı kaleleri yerine açık alanları bombalayarak ve İsrail güçleri Suriye'deki İran varlıklarını hedef aldığında radar sistemlerini devre dışı bırakarak Tahran'ı yanılttığını iddia etti.
"ŞAM'DAN KALKAN SON UÇAKTAYDIM"
General ayrıca İran'ın Esad'a Suriye'deki güçlerini İsrail'e saldırılarda kullanmak için "kapsamlı askeri planlar" sunduğunu açıkladı. Ancak Esad'ın iş birliği yapmayı reddetmesinin rejiminin çöküşüne katkıda bulunduğunu belirtti.
Esbati, başkentin isyancı güçlerin eline geçmesinden önceki gece Şam'dan kalkan son İran uçağında olduğunu söyledi.
SURİYE'DE YENİ YÖNETİME TEHDİT: DİRENÇ HÜCRELERİ OLUŞTURABİLİRİZ
İsrail gazetesi Yedioth Ahronoth'ta yer alan habere göre Esbati, Heyet Tahrir eş-Şam lideri Ahmed eş-Şara liderliğindeki yeni Suriye yönetimine karşı direnişi harekete geçireceklerini savundu:
"Yıllar boyunca çalıştığımız tüm ağları harekete geçirebiliriz. Adamlarımızın yıllarca yaşadığı sosyal katmanları harekete geçirebiliriz; sosyal medyada aktif olabiliriz ve direnç hücreleri oluşturabiliriz. Şimdi diğer uluslararası arenalarda yaptığımız gibi orada da faaliyet gösterebiliriz, zaten başladık bile."
İRAN EKONOMİK VE ENERJİ KRİZİYLE BOĞUŞUYOR
Ancak The Times'a konuşan üst düzey bir Devrim Muhafızları yetkilisi, bu hedeflerin gerçekçi olmaktan ziyade hayal ürünü olduğunu söyledi.
İran uzun zamandır, uluslararası yaptırımlar nedeniyle ekonomik ve enerji krizle boğuşuyor.
Esbati, Tahran'ın karşı karşıya kaldığı sorunları kabul etmesine rağmen İran ve müttefiklerinin bölgede hala önemli bir etkiye sahip olduğunu savundu. Suriye'deki kaosun, daha büyük bir kaldıraç için fırsatlar yaratarak nihayetinde İran'a fayda sağlayabileceğini öne sürdü.
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