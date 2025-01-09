Kaybedenler kulübü bir masada: İran ve YPG arasında üst düzey gizli görüşme! İranlı Tuğgeneral’den itiraf dolu açıklamalar

KYB lideri Bafel Talabani

Talabani Ailesi, 1980'li yıllardan bu yana İran ile ile kurdukları yakın ilişki ile biliniyor. Terör örgütü PKK'ya destek veren Bafel Talabani, son yıllarda hem ABD hem İran ile ilişki içindeydi.

İRANLI TUĞGENERAL'DEN İTİRAF GİBİ AÇIKLAMA

İranlı Tuğgeneral Behrouz Esbati'nin Tahran'daki bir camide yaptığı konuşmanın ses kaydı ortaya çıktı.

İran medyasında yer alan ses kaydının detaylarına göre Esbati, "Suriye'yi kaybetmenin gurur duyulacak bir şey olduğunu düşünmüyorum. Yenildik ve çok kötü bir şekilde yenildik, çok büyük bir darbe aldık ve çok zordu." dedi.