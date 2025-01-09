İran sokakları Başkan Erdoğan afişleri ile donatıldı! "Yaşasın Şam Fatihi"
Geçtiğimiz günlerde İran lideri Ali Hamaney'in Erdebil Temsilcisi Hasan Ameli, Başkan Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e yönelik hakaret içeren ifadeler kullanmıştı. Yaşanan olay sıcaklığını korurken İran sokakları Başkan Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in afişleri ile donatıldı.Tebriz'de Başkan Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in fotoğraflarının olduğu 'Şam Fatihi Erdoğan' , 'Yaşasın Şam Fatihi' ve 'Karabağ Kahramanı Aliyev ' sloganları dikkat çekti. Öte yandan geçtiğimiz günlerde de Aliyev, Erdoğan'a ve kendisine karşı hakaret içeren beyanlarda bulunan Ameli'ye çok sert tepki gösterdi. Ameli'nin cezalandırılmasını istediklerini belirtti.
Tebriz sokaklarında Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in posterleri asıldı.
Duvar ve elektrik direklerine asılan afişlerde "Yaşasın Şam Fatihi Erdoğan Reis" ve "Yaşasın Karabağ kahramanı Aliyev Başkan" ifadeleri yer aldı.
2024 itibariyle nüfusu 89 milyonu aşan İran'ın yüzde 16'sı ile yüzde 22'sinin Azeriler tarafından oluşturduğu biliniyor.
İran lideri Ali Hamaney'in Erdebil Temsilcisi Hasan Ameli, Başkan Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e yönelik hakaret içeren ifadeleri gözler önüne serilmişti.
CANLI YAYINDA BAŞKAN ERDOĞAN VE ALİYEV'E HAKARET
Geçtiğimiz günlerde Hasan Ameli'nin katılımıyla ve devlet televizyonundan yayınlanan "Aşura'dan Çaldıran'a, Çaldıran'dan Zuhur'a" sloganının kullanıldığı 'Çaldıran Şehitlerini Anma' programında Muaviye, Yavuz Sultan Selim, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Aliyev'e hakaretler edilmiş bu sahneler canlı olarak yayınlanmıştı.
ALİYEV'DEN TEPKİ!
Aliyev, İran dini lideri Hamaney'in Erdebil Temsilcisi Ameli'nin defalarca Azerbaycan'a ve kendisine karşı hakaret içeren beyanlarda bulunduğunu hatırlatarak, "Soru şu ki, onu oraya atayan adam buna nasıl yaklaşıyor. Onu atayanın kim olduğunu iyi biliyoruz. O bunu destekliyor mu? Azerbaycan'dan kim özür dileyecek? Özür dileyecekler mi, dilemeyecekler mi? İran'ın Dışişleri Bakanlığının açıklaması yeterli değil. Resmi etkinlikte, canlı yayında Türkiye ve Azerbaycan cumhurbaşkanlarına hakaret ediliyor. Dolayısıyla 'üzüntü duyuyoruz' açıklaması kabul edilemez. Eyalet mollası (Ameli) cezalandırılmalı, en azından görevinden alınmalı ve Azerbaycan'dan özür dilemelidir." şeklinde konuştu.