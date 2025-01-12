İngiltere'de sağlık krizi! Hastanelerden yeni iş ilanı: Koridor bakımı hemşiresi
İngiltere'deki hastanelerde kapasite krizi derinleşirken bir hastane ilginç bir iş ilanı açtı. Londra'daki Whittington Hastanesi, yatış yapmayı bekleyen hastalara bakmak için koridorlarında 12 saatlik vardiyalarda çalışacak hemşireler aradığını açıkladığı iş ilanları açtı. Açılan iş ilanına İngiliz vatandaşlarından tepkiler çığ gibi gelirken Liverpool'da bir hasta yatış yapmak için 91 saat sedyede bekledi. Uzmanlar ise nüfusun yaşlandığına ve hastalıkların giderek arttığına dikkat çekiyor. İşte detaylar...
İngiltere, uzun bir süredir sağlık sistemindeki krizlere çare bulamıyor. İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi'nin (NHS) en önde gelen sorunu ise yetersiz kapasite.
Yeterli yatak sayısı bulunmayan hastanelerde, hastaların koridolara taşmasının ardından bir hastane ilginç bir iş ilanı açtı.
Kuzey Londra'daki Archway'deki Whittington Hastanesi hemşireler için birkaç iş ilan yayınladı ve bu ilanlarda iş tanımı özellikle "koridor bakımı" veya "koridor hemşiresi" olarak ifade edildi.
Buna göre bu hemşirelerin, koridorda yatış yapmayı bekleyen hastaların bakımını üstlenmesi bekleniyor.
"HASTA GÜVENLİĞİNE VE ONURUNA BİR HAKARETTİR"
Kraliyet Hemşirelik Koleji Başkanı Profesör Nicola Ranger şunları söyledi:
"Yalnızca koridorlarda ekstra vardiyalar yapmak üzere yorgun hemşireler işe almak umutsuzluktur. Bu uygulamanın ne kadar normalleştiğini gösteriyor. Bir zamanlar olağanüstü bir tırmanma önlemi olan şey artık NHS'mizde olağan bir durum . İyi veya güvenli bakım teşkil ettiği hiçbir senaryo yok. Hasta güvenliğine ve onuruna bir hakarettir ve buna tahammül etmemeliyiz."
380 KİŞİ BİR YATAK İÇİN 12 SAAT BEKLEDİ
İngiltere merkezli The Times'ın haberine göre Whittington Hastanesi geçen ay yoğun bakımda 9 bin 300 hasta gördü ve 3 binden fazlası muayene için dört saatten fazla bekledi.
380 kişi ise bir koğuşta yatak için 12 saat bekledi ve çoğu koridordaydı. Yoğun bakımda en ağır hastalar için 15 bölme ve dört canlandırma bölmesi var.
Ayrıca ruh sağlığı hastaları için iki oda ve sekiz bölmeli bir klinik karar birimi var.
"KİMSEYİ TUVALETE BİLE GÖTÜREMİYORUZ"
Bölümde çalışan bir hemşire, yaz aylarında bile düzenli olarak hastaların sedyelerde olduğunu belirtti.
"Birkaç koridor var ve her zaman dolu oluyorlar. Güvenli değil, kimseye düzgün bir şekilde ulaşamıyorsunuz, hatta kimseyi tuvalete bile götüremiyorsunuz."
İsminin açıklanmasını istemeyen başka bir hemşire, The Times'a personelin bazen tuvalete giden hastaların onurunu korumak için çarşaf kullandığını söyledi.
Hastalar yardım çağıramıyor çünkü çağrı zili yok.
HASTA VEFAT ETTİ
Hemşire, "Bu çok insanlık dışı, korkunç." dedi ve elektrik prizlerine erişim olmadığı için hastaları düzgün bir şekilde izlemenin mümkün olmadığını ekledi. Hemşire şöyle devam etti:
"Ayrıca, çok yaşlı olan yaşlı bir hastamız vardı ve yerimiz olmadığı için koridora taşındı ve orada hayatını kaybetti. Sanırım bu en üzücü anlardan biriydi."
LIVERPOOL'DA HASTA 91 SAAT SEDYEDE BEKLEDİ
Liverpool'da, bir sedyedeki bir hasta, bir koğuşta yatak için 91 saat, neredeyse dört gün bekledi.
Plymouth'daki Derriford Hastanesi'nde Pazartesi günü 300 hasta Acil Servis'e geldi ve 200'ünün acil bakıma yatırılması gerekiyordu. Bu da uzun süre beklemelere neden oldu.
NÜFUS YAŞLANIYOR RAHATSIZLIK SEVİYELERİ ARTIYOR
2010'dan bu yana İngiltere'deki NHS yaklaşık 6.000 yatak kaybederken, İngiltere nüfusu aynı dönemde beş milyon arttı. Nüfusun tamamı yaşlanıyor, hastalık ve uzun vadeli rahatsızlık seviyeleri artıyor.
Sağlık Vakfı düşünce kuruluşundaki uzmanlar, NHS'nin 2030 yılına kadar 21.000 ilave yatağa ihtiyaç duyacağını tahmin ediyor.
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