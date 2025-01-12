İngiltere’de sağlık krizi! Hastanelerden yeni iş ilanı: Koridor bakımı hemşiresi

İngiltere'de hastane (The Times)

380 kişi ise bir koğuşta yatak için 12 saat bekledi ve çoğu koridordaydı. Yoğun bakımda en ağır hastalar için 15 bölme ve dört canlandırma bölmesi var.

Ayrıca ruh sağlığı hastaları için iki oda ve sekiz bölmeli bir klinik karar birimi var.

"KİMSEYİ TUVALETE BİLE GÖTÜREMİYORUZ"

Bölümde çalışan bir hemşire, yaz aylarında bile düzenli olarak hastaların sedyelerde olduğunu belirtti.

"Birkaç koridor var ve her zaman dolu oluyorlar. Güvenli değil, kimseye düzgün bir şekilde ulaşamıyorsunuz, hatta kimseyi tuvalete bile götüremiyorsunuz."