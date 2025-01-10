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Katil İsrail'den Çalışan Gazeteciler Günü'nde katliam! AA'nın kameramanı böyle katledildi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 10.01.2025 20:34 Güncelleme: 10.01.2025 21:14
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Katil İsrail’den Çalışan Gazeteciler Günü’nde katliam! AA’nın kameramanı böyle katledildi

Katil İsrail, 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana, başta Gazze'deki masum sivillere yönelik gerçekleştirmiş olduğu saldırıların yanı sıra gazetecileri de hedef alıyor. Anadolu Ajansının (AA) Gazze'deki serbest kameramanı Said Ebu Nebhan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde İsrail ordusunun uzun namlulu silahla hedef aldığı saldırıda hayatını kaybetti. İşte o kan donduran görüntüler...

KATİL İSRAİL'DEN ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ'NDE KATLİAM!

Terör devleti İsrail 1 yılı aşkın süredir katliamlara doymuyor.

(Fotoğraf: AA)(Fotoğraf: AA)

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Nuseyrat bölgesindeki El-Cedid Mülteci Kampı'nda çok sayıda gazetecinin bulunduğu alanı kuşattıktan sonra buradakileri hedef aldı.

(Fotoğraf: AA)(Fotoğraf: AA)

Olay yerinde çekilen görüntülerde, bir evden sedyede yaralı bir kişinin yardım görevlileri eşliğinde hızla taşınmaya çalışıldığı, yakınlarında bulunan Ebu Nehban'ın da ekipmanlarıyla haber takibi yaparken koşmaya çalıştığı ve o sırada karşıdan uzun namlulu silahla yapıldığı anlaşılan atışla hedef alındığı görülüyor.

Katil İsrail’den Çalışan Gazeteciler Günü’nde katliam! AA’nın kameramanı böyle katledildi

Yere düşen Ebu Nehban birkaç saniye sonra hareketsiz kalırken çevresindekiler, İsrail ordusunun kurşunlarına hedef olma endişesiyle kendisine güçlükle yaklaşabiliyor.

(Fotoğraf: AA)(Fotoğraf: AA)

Filistin resmi haber ajansı WAFA, saldırıyla ilgili haberinde gazeteci Said Ebu Nebhan'ın hayatını kaybettiğini duyurdu.

Öte yandan İsrail savaş uçaklarının Gazze'deki Şucaiyye Mahallesi'nde bir eve düzenlediği saldırıda en az bir kişinin hayatını kaybettiği, ölü ve yaralıların El-Ehli Baptist Hastanesi'ne kaldırıldığı aktarıldı.

Ebu Nebhan'ın hayatını kaybetmesiyle, İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda öldürülen gazeteci sayısı 203 oldu.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 841'i çocuk, 12 bin 298'i kadın olmak üzere 46 bin 6 Filistinli öldü, 109 bin 378 kişi yaralandı.

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