YPG Fransa’nın kapısını çaldı! Teröristleri Türkiye korkusu sardı

YPG'nin sözde ʺdış ilişkiler sorumlusuʺ İlham Ahmed

Fransız Sözcü, "Fransa, PKK'yı terör örgütü olarak tanımlıyor mu? Suriye'de SDG adını verdiğiniz oluşumun PKK ile ilişkisi olduğunu ve onun paravan kuruluşu olduğunu kabul ediyor musunuz? Suriye'deki bu yapılanmanın Türkiye'ye karşı konuşlanmak üzere Fransız askeri istemesine yanıtınız nedir?" sorusuna karşılık şunları söyledi: "Bizim için prensipte önemli olan, şu anda Suriye topraklarında faaliyet gösteren grupların geçiş sürecine dahil edilmesidir. Benim bildiğim kadarıyla SDG güçleri ile (Şam yönetimi) yetkilileri arasında yapılmak istenen budur. Kürt güçlerine ilişkin size Cumhurbaşkanı Macron'un sözlerini hatırlatmak istiyorum. Suriye demokratik güçlerine ve özgürlük savaşçılarına borcumuzun bilincindeyiz. Onlar terörle mücadelenin zorlu yıllarında yanımızda oldular. Bunlar Cumhurbaşkanı'mızın ifadeleri."

Lemoine, PKK ile ilgili sözlerine açıklık getirilmesinin istenildiği bir diğer soruya karşılık da "PKK'nın doğasına ilişkin yorum yapmayacağım." diyerek net bir yanıt vermekten kaçındı. Basın toplantısında bölgesel gelişmelere de değinen Lemoine, Fransa'nın Lübnan'da yeni bir Cumhurbaşkanı seçilmesinden memnuniyet duyduğunu kaydetti, bu seçimin Lübnan halkı ve Lübnan'ın müttefikleri için "umut" olmasını diledi.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noël Barrot ise, "Türkiye'nin meşru güvenlik endişelerinin güvence altına alınmasının yanı sıra (Suriye) Kürtlerinin güvenlik çıkarlarının ve ülkelerinin geleceğinin inşasına tam katılım haklarının sağlanması için çabalarımızı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.