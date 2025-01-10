YPG Fransa’nın kapısını çaldı! Teröristleri Türkiye korkusu sardı

Suriye'de Esad rejiminin devrilmesinin etkileri sürüyor. Suriye'nin kuzeyinde yuvalanan terör örgütü PKK/YPG, Türkiye karşısında çaresiz kaldı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, terör örgütü PKK/YPG'nin Şam yönetimi ile anlaşamaması halinde askeri seçeneğin masada olacağını duyurmasının ardından Suriye'nin kuzeyindeki yasa dışı yönetim ABD ve Fransa'nın desteğini alabilmek için harekete geçti.
Geçtiğimiz günlerde, ABD'nin yeni Başkanı Donald Trump cephesinden umduğunu bulamayan terör örgütü, bu kez Fransa için kolları sıvadı.
"ABD VE FRANSA TÜM SINIRI GÜVENCE ALTINA ALABİLİR"
PYD/YPG'nin sözde "dış ilişkiler sorumlusu" İlham Ahmed, Fransız TV5 Monde kanalına açıklamalarda bulundu. Teröre yardım çağrısında Ahmed, "ABD ve Fransa tüm sınırı güvence altına alabilir. Askeri koalisyonun bu sorumluluğu üstlenmesine hazırız. Fransızlardan, silahsızlandırılmış bölgenin güvenliğini sağlamak, bölgeyi korumamıza yardımcı olmak ve Türkiye ile iyi ilişkiler kurmak için sınıra asker göndermelerini istiyoruz" ifadelerini kullandı.
Ahmed, "Fransa Türkiye'yi sınırda varlığını kabul etmeye ikna ederse barış sürecini başlatabiliriz. Önümüzdeki haftalarda her şeyin çözüme kavuşacağını umuyoruz" diyerek Fransa'dan Türkiye'yi "ikna" etmesini istedi.
"TERÖR ÖRGÜTÜ" DİYEMEDİLER
Fransa Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Christophe Lemoine, "Fransa, PKK'yı terör örgütü olarak tanımlıyor mu? Suriye'de SDG adını verdiğiniz oluşumun PKK ile ilişkisi olduğunu ve onun paravan kuruluşu olduğunu kabul ediyor musunuz?" sorusuna açık bir yanıt vermekten kaçındı.
Fransa Dışişleri Bakanlığının haftalık basın toplantısında, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Christophe Lemoine'e, Suriye'deki PKK/YPG varlığı ve Fransa'nın bu unsurlara yaklaşımına ilişkin bir soru yöneltti.
Fransız Sözcü, "Fransa, PKK'yı terör örgütü olarak tanımlıyor mu? Suriye'de SDG adını verdiğiniz oluşumun PKK ile ilişkisi olduğunu ve onun paravan kuruluşu olduğunu kabul ediyor musunuz? Suriye'deki bu yapılanmanın Türkiye'ye karşı konuşlanmak üzere Fransız askeri istemesine yanıtınız nedir?" sorusuna karşılık şunları söyledi: "Bizim için prensipte önemli olan, şu anda Suriye topraklarında faaliyet gösteren grupların geçiş sürecine dahil edilmesidir. Benim bildiğim kadarıyla SDG güçleri ile (Şam yönetimi) yetkilileri arasında yapılmak istenen budur. Kürt güçlerine ilişkin size Cumhurbaşkanı Macron'un sözlerini hatırlatmak istiyorum. Suriye demokratik güçlerine ve özgürlük savaşçılarına borcumuzun bilincindeyiz. Onlar terörle mücadelenin zorlu yıllarında yanımızda oldular. Bunlar Cumhurbaşkanı'mızın ifadeleri."
Lemoine, PKK ile ilgili sözlerine açıklık getirilmesinin istenildiği bir diğer soruya karşılık da "PKK'nın doğasına ilişkin yorum yapmayacağım." diyerek net bir yanıt vermekten kaçındı. Basın toplantısında bölgesel gelişmelere de değinen Lemoine, Fransa'nın Lübnan'da yeni bir Cumhurbaşkanı seçilmesinden memnuniyet duyduğunu kaydetti, bu seçimin Lübnan halkı ve Lübnan'ın müttefikleri için "umut" olmasını diledi.
Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noël Barrot ise, "Türkiye'nin meşru güvenlik endişelerinin güvence altına alınmasının yanı sıra (Suriye) Kürtlerinin güvenlik çıkarlarının ve ülkelerinin geleceğinin inşasına tam katılım haklarının sağlanması için çabalarımızı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.
FRANSA SURİYE'DE ASKERİ VARLIĞINI ARTIRIR MI?
Terör örgütü PKK/YPG, Suriye'de istediği desteği bulamayınca bu kez Fransa'ya bel bağladı. Fransa'dan asker istedi. Fransa acaba, askeri varlığını artıracak mı? A Haber Muhabiri Ömer Aydın, Fransa Strasbourg'dan detayları aktardı.
Aydın'ın açıklamaları şu şekilde:
Fransa ve Almanya Dışişleri Bakanları Şam'a bir ziyaret gerçekleştirdiler. Fransa Dışişleri Bakanı hem Şam'da hem de döndükten sonra Fransa'da yaptığı açıklamada bölgedeki faaliyetlerine devam edeceklerini söyledi. Pazartesi günü de Fransa Cumhurbaşkanı Macron bir açıklama yaptı ve PKK/YPG'ye Fransa'nın borcu olduğunu ve destek vermeye devam edeceklerini belirtti. Bu noktada özellikle Fransa'nın herhangi bir şekilde Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG'ye askeri destek verip vermeyeceği soruları akıllara geliyor. YPG yöneticileri Fransa'dan askeri destek talepleri oldu. Böyle durumda Fransa'nın PKK/YPG'ye askeri destek verip vermeyeceği merak ediliyor. Fransız yöneticilerden bu yönde açıklamalar var fakat henüz somutlaşmış değil.