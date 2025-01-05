Kassam Tugayları’ndan İsrail’e mesaj! Esirler konuştu: Bunların hepsi hükümet ve ordu yüzünden!

Foto: Kassam Tugaylar video görüntüsü



"Savunma Bakanı, babamı tanırsınız, gözlerinin içine bakın ve ona kendisinin ve annemin kızlarına sarılmayacağını söyleyin. Onların yüzüne bakıp bunları söyleyin. Buna cesaret bulamayacaksın. Ölümü ve arkadaşımın başına gelenleri gözlerimle gördükten sonra anladım ki bizim canımız sizin için önemli değil. Anladım ki biz sizin oyuncağınızız. Askeri operasyonlarla bizi buradan canlı çıkarmanız mümkün değil, bunu biliyorsunuz."

"BUNLARIN HEPSİ HÜKÜMET VE ORDU YÜZÜNDEN"



Albag, "Bu yöntemin sonuç vereceğini düşünmek delilik. Bu çılgın bir kovalamaca. Sizin eylemleriniz yüzünden yaşadıklarımız doğal değil. Her gün çılgın bombardıman altındayız." ifadelerini kullandı.



"Adımı, bu videoyu hatırlayın" diyen Albag, mezarına "Bunların hepsi hükümet ve ordu yüzünden." yazılmasını istedi.