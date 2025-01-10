ABD Suriye’den çekilecek mi? Beyaz Saray’dan dikkat çeken açıklama: Var olmaya devam edeceğiz

Kirby, telekonferans yoluyla düzenlediği basın brifinginde Türkiye ve Suriye'deki duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bir soru üzerine Kirby, Suriye'de bulunmalarının ana misyonunun "DEAŞ'la mücadele" olduğunu savundu ve PKK/YPG konusunda Türkiye ile görüşmelerin devam ettiğini ancak detaylara girmeyeceğini ifade etti.

Suriye'deki duruma ilişkin Washington-Ankara hattındaki görüşme trafiğini değerlendiren Kirby, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyi ile ilgili güvenlik endişelerini anladıklarını belirtti.

Kirby, "Daha önce de belirttiğim gibi, onların (Türklerin) güvenlik endişelerini anlıyoruz. Dürüst olmak gerekirse Türkiye'nin endişeleri geçersiz endişeler değil." diye konuştu.