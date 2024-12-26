İran'dan Suriye'de provokasyon! İsyan çıkarmak isteyen sözde Suriyeli Şiiler Hizbullah'ın adamı çıktı!
Suriye'deki müttefiki eli kanlı diktatör Beşşar Esad'ın kaçmasıyla adını kaybedenler hanesine yazdıran İran, mezhep kavgaları üzerinden ülkede iç karışıklık çıkarmaya kalkıştı. Tahran'ın Suriye yönetimini tehdit etmesinin ardından İranlı ajanlar Tartus, Lazkiye ve Ceble gibi Nusayri nüfusun yoğun olduğu bölgelerde mezhep çatışması çıkardı. Yeni yönetimin güvenlik güçleri bölgeye doğru hareket ederken Suriyeli bakanlardan peş peşe açıklamalar geldi. Suriye'deki geçici hükümetin ise İran'dan tazminat isteyeceği iddia edildi.
Şam'ın düşmesinin acısının hala yasını tutan İran, Suriye'de ortalığı karıştırmak için harekete geçti. Gözünü Suriye'nin huzur ve güvenliğine diken Tahran yönetimi, rejimden kalan artıkları ayaklandırdı.
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde halkı yeni yönetime karşı kışkırtan İranlı Şii din adamlarının "Kim bizim üzerimize gelirse, onun başını keseceğiz." dediği görüntüler dolaşıma girdi.
SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLAN EDİLDİ
Bu ifadelerin ardından Humus kentinde ayaklanma çağrıları yapıldı. Suriye İçişleri Bakanlığı, devrik rejim artıklarına operasyon başlatırken Suriye Milli Ordusu da Humus'a ek kuvvet gönderdi. Kentte yarın sabah 08.00'e kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
HİZBULLAH ÜYESİ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI
Suriye'nin Lazkiye kentinde Nusayrileri ayaklandırarak mezhep çatışması çıkarmaya çalışan bir kişinin yere düşen kimliğinin bulunması, provokasyonları İran destekli Hizbullah üyelerinin organize ettiğini ortaya çıkardı.
Suriye Geçiş Hükümeti'ne bağlı güvenlik güçleri, Humus kentinde mezhep çatışması çıkarmak için provokasyon yapmaya hazırlanan çok sayıda İran destekli milisi ise tutukladı.
GÜVENLİK GÜÇLERİNE PUSU KURDULAR
Öte yandan Tartus ilinde kanlı bir gece yaşandı. Esad rejimi unsurlarının, yeni yönetimin güvenlik güçlerine kurduğu pusuda 17 kişinin öldüğü, 10 kişinin yaralandığı bildirildi.
Yeni yönetimin İçişleri Bakanı Muhammed Abdurrahman'nın, Suriye'nin resmi haber ajansı SANA'ya yaptığı açıklamada devrik Esad rejimi adamalrının Tartus'ta İçişleri Bakanlığı'na bağlı güçlere pusu kurduğunu belirtti.
Abdurrahman, "Tartus kırsalında halkın güvenliğini ve emniyetini sağlama görevini yerine getiren İçişleri Bakanlığına bağlı güçlere kurulan pusuda 17 kişi öldü, 10 kişi de yaralandı." ifadelerini kullandı.
"İŞ BİRLİĞİNİ GÜÇLENDİRECEĞİZ"
Suriye geçici hükümetinin Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, ülkesi ile bölge Arap ülkeleri arasında büyük işbirliğinin olacağını bildirdi. Şeybani, X hesabından yaptığı açıklamada, bugün Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın yanı sıra Kuveyt, Bahreyn ve Lübnan dışişleri bakanlarıyla telefon görüşmeleri yaptığını belirtti.
"SURİYE'DE YAKINDA BÜYÜK DEĞİŞİMLER YAŞANACAK" DEMİŞTİ
Suriye'deki etkinliğini devam ettirmek isteyen İran'da Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Suriye'de yakın zamanda büyük değişimler olacağını söylemişti. Arakçi, dün yaptığı açıklamada "Suriye'de yakında büyük değişimler yaşanacak. Suriye'deki başarıları konuşanlar biraz daha beklemeli." ifadelerini kullanmıştı.
"SURİYE'DE MEZHEPSEL ÇATIŞMALAR DÖNEMİ BİTTİ"
Öte yandan Suriye Enformasyon Bakanı Muhammed el-Ömer, yaptığı açıklamada Esed rejiminin çıkardığı mezhepsel çatışmalar döneminin bittiğini söyledi. Ömer, iç karışıklık çıkarmaya çalışan gizli ellerin olduğunu belirterek Suriye'nin istikrarını sağlamak için bunlarla kararlı bir şekilde mücadele edileceğini vurguladı.
SURİYE DIŞİŞLERİ BAKANI UYARMIŞTI
Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Suriye Dışişleri Bakanı Esaad Hasan Şeybani, İran'da uyarılarda bulundu. Şeybani, İran'ı, Suriye halkının iradesine, egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı duymaya davet etmiş ve "İran, Suriye halkının iradesine, ülkenin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı duymalı. İran'ı, Suriye'de kaos yaymaktan kaçınmaları yönünde uyarıyor ve son açıklamaların sonuçlarından sorumlu tutuyoruz." ifadelerini kullanmıştı.
İRAN'DAN TAZMİNAT TALEP EDİLECEK
Suriye'deki yeni yönetim, uluslararası mahkemelere sunulmak üzere, İran'ın Suriye halkına ve Suriye devletine 300 milyar dolar tazminat ödemesini talep eden bir muhtıra hazırlıyor. Al-Modon'da yer alan haber göre yeni yönetim uluslararası mahkemelere Tahran'ın suç teşkil eden ve keyfi eylemlerinin yol açtığı zarar için İran'ın Suriye halkına ve Suriye devletine 300 milyar dolar tazminat ödemesini talep eden bir diplomatik nota üzerinde çalışıyor.