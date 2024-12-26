İran’dan Suriye’de provokasyon! İsyan çıkarmak isteyen sözde Suriyeli Şiiler Hizbullah’ın adamı çıktı!

Suriye Dışişleri Bakanı Esaad Hasan Şeybani (AA)

İRAN'DAN TAZMİNAT TALEP EDİLECEK

Suriye'deki yeni yönetim, uluslararası mahkemelere sunulmak üzere, İran'ın Suriye halkına ve Suriye devletine 300 milyar dolar tazminat ödemesini talep eden bir muhtıra hazırlıyor. Al-Modon'da yer alan haber göre yeni yönetim uluslararası mahkemelere Tahran'ın suç teşkil eden ve keyfi eylemlerinin yol açtığı zarar için İran'ın Suriye halkına ve Suriye devletine 300 milyar dolar tazminat ödemesini talep eden bir diplomatik nota üzerinde çalışıyor.