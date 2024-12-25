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Suriye'den İran'a kritik "kaos" uyarısı! "Sonuçlardan sorumlu olursunuz"

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 25.12.2024 20:01 Güncelleme: 25.12.2024 20:19
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Suriye’den İran’a kritik kaos uyarısı! Sonuçlardan sorumlu olursunuz

Suriye'de Baas rejiminin devrilmesi sonrası dünyanın gözü bölgedeki gelişmelerde. Suriye'de geçici hükümetin kabinesinin şekillenmesi ile Dışişleri Bakanı Esaad Hasan Şeybani oldu. Şeybani, İran'a uyarıda bulunarak kaos yaymaktan kaçınılması gerektiğini beliterek 'Son açıklamaların sonuçlarından sorumlu tutuyoruz' dedi.

Suriye geçici hükümetinin Dışişleri Bakanı Esaad Hasan Şeybani, "İran, Suriye halkının iradesine, ülkenin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı duymalı" dedi.

"SURİYE'DE KAOS YAYMAKTAN KAÇININ"

Şeybani, X hesabındaki paylaşımında, İran'ı, Suriye halkının iradesine, egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı duymaya davet etti.

Bakan Şeybani, "İran, Suriye halkının iradesine, ülkenin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı duymalı. İran'ı, Suriye'de kaos yaymaktan kaçınmaları yönünde uyarıyor ve son açıklamaların sonuçlarından sorumlu tutuyoruz." ifadelerini kullandı.

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