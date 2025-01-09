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Dünyanın utanç tablosu! Gazze'de acı bilanço: Can kaybı 46 bini aştı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 09.01.2025 14:00 Güncelleme: 09.01.2025 14:00
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Dünyanın utanç tablosu! Gazze’de acı bilanço: Can kaybı 46 bini aştı

Terör devleti İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında son 24 saatte 70 Filistinlinin hayatını kaybetmesi ile toplam can kaybı 46 bin 6'ya yükseldi.

İşgalci İsrail'in Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılar 461 gündür devam ediyor.

Gazze'de can kaybı 46 bini aştı (AA)Gazze'de can kaybı 46 bini aştı (AA)

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin son 24 saatte düzenlediği üç saldırıda 70 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 104 Filistinlinin ise yaralandığı belirtildi.

Saldırıların başladığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana toplam can kaybının 46 bin 6'ya, yaralı sayısının ise 109 bin 378'e yükseldiği aktarıldı.

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Dünyanın utanç tablosu! Gazze’de acı bilanço: Can kaybı 46 bini aştı Dünyanın utanç tablosu! Gazze’de acı bilanço: Can kaybı 46 bini aştı Dünyanın utanç tablosu! Gazze’de acı bilanço: Can kaybı 46 bini aştı
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