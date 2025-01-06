Google'a "dijital telif" şoku! 70 milyon dolar tazminat...

Google'dan alınan tazminat yayıncı ve gazetecilere dağıtılacak (AA)

TAZMİNAT YAYINCI VE GAZETECİLERE BÖLÜŞTÜRÜLECEK

Kolektif, Google ve Meta gibi şirketlerin dijital medya kuruluşlarına haksızlık yapmaması amacıyla Mayıs ayında bağımsız yayıncılar ve yayın kuruluşları tarafından kurulan, federal düzeyde kaydedilmiş bir kâr amacı gütmeyen organizasyon olarak doğdu. Yılda 2 bin saat çalıştığı varsayılan tam zamanlı bir gazeteci için, uygun yayıncıların yaklaşık 13 bin 798 dolar alacağı hesaplanıyor.

Yayın kuruluşlarının ise bu tutarın her uygun çalışan için 6 bin 806 doları bulacağı belirtiliyor. Kanada Mirası Departmanı'ndan bir yetkili, küçük çaplı basın ve dijital platformların her gazeteci için 17 bin dolar civarında bir ödeme alacağını belirtti.

TÜRKİYE'DE DE GÜNDEMDE

Türkiye'de de Dijital Telif Yasası'nı çıkarmak için çalışmalar sürüyor. Meclis'te Google temsilcileriyle yapılan görüşmeler sonrası çalışmalar hız kazanırken, TBMM'de 2025 yılının en önemli gündem maddelerinden birinin Dijital Telif Yasası olması bekleniyor.