Yunanistan'da 4 günlük yas kararı: Eski başbakan Simitis hayatını kaybetti
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Yunanistan'da eski başbakanlardan Kostas Simitis hayatını kaybederken ülke genelinde 4 gün boyunca ulusal yas ilan edildi. Bugünden itibaren Yunanistan'da bayraklar yarıya indirilecek. İşte detaylar...
Yunanistan'da eski başbakanlardan Kostas Simitis'in hayatını kaybetmesi nedeniyle 4 günlük ulusal yas ilan edildi.
BAYRAKLAR YARIYA İNECEK
Dün hayatını kaybeden 88 yaşındaki Simitis'in cenaze töreninin masrafları kamu bütçesinden karşılanacak. Tören, 'başbakanlık görevini yürütürken hayatını kaybetmiş biri' için uygulanacak protokol düzeni ile 9 Ocak'ta yerel saatle 12.00'de yapılacak.
Simitis için ilan edilen ulusal yas nedeniyle 4 gün boyunca tüm kamu kurumlarında bayraklar yarıya indirilecek.