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Haberler Galeri Sabah yazarı Mevlüt Tezel Google ve Kanada örneğini verdi: Dijital telif yasası çıkarsa Türkiye kazanır!

Sabah yazarı Mevlüt Tezel Google ve Kanada örneğini verdi: Dijital telif yasası çıkarsa Türkiye kazanır!

Dünya devi Google'ın 'Çevrimiçi Haberler Yasası' kapsamında Kanada hükümetine yaklaşık 74 milyon dolar ödeme yapmayı kabul etmesi sonrası AK Parti 'Dijital telif yasası'nı çıkarmak için kolları sıvadı. TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman son yaptığı açıklamada kritik konuya dair kararlılık mesajı vererek, "Türkiye'nin şartlarına cevap verecek bir 'Dijital Telif Yasası' inşallah çıkartacağız." dedi. Sürece dair Sabah yazarı Mevlüt Tezel ise önemli detaylar içeren önemli bir yazı kaleme aldı. Tezel, "Dijital telif yasası çıkarsa Türkiye'deki medya emekçileri kazanır, haber içeriklerini bedavaya getirip milyarlarca dolar reklam geliri kazanan ve bunu yaparken ABD, AB ve İsrail'in politikalarını tam destek veren internet devleri kaybeder" yorumunda bulundu. Ayrıca Tezel, Google gibi GSM şirketlerinden de içerik telifinin alınabileceğini bildirerek, "Bu denkleme Twitter, Instagram gibi birçok sosyal medya devini dahil edebiliriz." ifadelerine yer verdi.

Giriş Tarihi: 07.12.2023 10:20 Güncelleme Tarihi: 07.12.2023 10:33
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Sabah yazarı Mevlüt Tezel Google ve Kanada örneğini verdi: Dijital telif yasası çıkarsa Türkiye kazanır!

Sabah yazarı Mevlüt Tezel, 07 Aralık 2023 Perşembe günkü yazısında, Google'ın 'Çevrimiçi Haberler Yasası' kapsamında, Kanada hükümetine her yıl yaklaşık 74 milyon dolar ödeme yapma kararını hatırlattı.

Tezel, bu haber sonrası uzman isimlerin Türkiye için de benzer yasal düzenleme adımlarını sık sık gündeme getirdiğini ifade etti.

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Sabah yazarı Mevlüt Tezel Google ve Kanada örneğini verdi: Dijital telif yasası çıkarsa Türkiye kazanır!

Bu tutumun iyi bir gelişme olduğuna işaret eden Mevlüt Tezel, bu sorunu son dönemde gündemde tuttan Sabah ve Hürriyet yöneticilerini tebrik etti.

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Sabah yazarı Mevlüt Tezel Google ve Kanada örneğini verdi: Dijital telif yasası çıkarsa Türkiye kazanır!

Google ve Kanada örneğini yazısında derinleştirerek örnekleri veren Sabah yazarı Mevlüt Tezel şunları ifade etti:

Bu yasal düzenlemenin çıkması için beş yıldır yazılar yazıyorum. Yazı arşivime baktım 3 Ekim 2018 tarihinde "Gazeteler, Google ve Facebook'tan telif almalı" başlıklı bir yazı yazmışım. Aradan beş yıl geçti Avustralya, İspanya, Fransa, ABD, Kanada Google, Facebook gibi internet devleriyle özel telif anlaşmaları yaptılar. Avrupa Birliği, gazetelerin haklarını savunan önemli yasalar çıkardı.

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Sabah yazarı Mevlüt Tezel Google ve Kanada örneğini verdi: Dijital telif yasası çıkarsa Türkiye kazanır!

"TBMM VAKİT KAYBETMEDEN YASAYI ÇIKARMALI"

Türkiye Büyük Millet Meclisi hiç vakit kaybetmeden Dijital Telif Yasası'nı çıkarmalı! Bu yasa olmadan Türkiye'deki gazeteler, TV kanalları, internet siteleri ve haber ajansları haklarını savunamazlar!

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Sabah yazarı Mevlüt Tezel Google ve Kanada örneğini verdi: Dijital telif yasası çıkarsa Türkiye kazanır!

İSPANYA VE AVUSTRALYA'DAKİ SÜREÇ

Örneğin Google telif istendiği için yedi yıl boyunca 'News' (haber) özelliğini İspanya'da askıya aldı. Avustralya'yı ise ülkeden tamamen ayrılmakla tehdit etti.

Ancak bunların boş tehdit olduğu, medya olmadan Google'ın yapamayacağı biliniyordu.