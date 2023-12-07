Sabah yazarı Mevlüt Tezel Google ve Kanada örneğini verdi: Dijital telif yasası çıkarsa Türkiye kazanır!

Dünya devi Google'ın 'Çevrimiçi Haberler Yasası' kapsamında Kanada hükümetine yaklaşık 74 milyon dolar ödeme yapmayı kabul etmesi sonrası AK Parti 'Dijital telif yasası'nı çıkarmak için kolları sıvadı. TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman son yaptığı açıklamada kritik konuya dair kararlılık mesajı vererek, "Türkiye'nin şartlarına cevap verecek bir 'Dijital Telif Yasası' inşallah çıkartacağız." dedi. Sürece dair Sabah yazarı Mevlüt Tezel ise önemli detaylar içeren önemli bir yazı kaleme aldı. Tezel, "Dijital telif yasası çıkarsa Türkiye'deki medya emekçileri kazanır, haber içeriklerini bedavaya getirip milyarlarca dolar reklam geliri kazanan ve bunu yaparken ABD, AB ve İsrail'in politikalarını tam destek veren internet devleri kaybeder" yorumunda bulundu. Ayrıca Tezel, Google gibi GSM şirketlerinden de içerik telifinin alınabileceğini bildirerek, "Bu denkleme Twitter, Instagram gibi birçok sosyal medya devini dahil edebiliriz." ifadelerine yer verdi.