Hüseyin Yayman'dan Dijital Telif Yasası açıklaması: Google'ın çifte standardına karşı çıkıyoruz
AK Parti Hatay Milletvekili ve Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman, "Dijital Telif Yasası"na ilişkin yeni açıklamalarda bulundu. Dijital telifin Türkiye'de çok önemli bir konu olduğunu vurgulayan Yayman, "Google'ın çifte standardına karşı çıkıyoruz. Yeni bir 'Telif Yasası' çıkartmak istiyoruz. Haberin telif kapsamına alınması ve gerçek gazetecilikle merdiven altı gazetecilik yapanları ayırmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.
AK Parti Hatay Milletvekili ve Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman, A Haber'de gündemdeki "Dijital Telif Yasası"na ilişkin açıklamalarda bulundu.
Yayman şu ifadeleri kullandı:
"Dijital telif konusu Türkiye'de çok önemli bir konu. Emek hırsızlığının önüne geçmek istiyoruz. Google'ın çifte standardına karşı çıkıyoruz. Yeni bir 'Telif Yasası' çıkartmak istiyoruz. Haberin telif kapsamına alınması ve gerçek gazetecilikle merdiven altı gazetecilik yapanları ayırmak istiyoruz."
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