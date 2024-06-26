Hüseyin Yayman’dan Dijital Telif Yasası açıklaması: Google’ın çifte standardına karşı çıkıyoruz

Yayman şu ifadeleri kullandı:

"Dijital telif konusu Türkiye'de çok önemli bir konu. Emek hırsızlığının önüne geçmek istiyoruz. Google'ın çifte standardına karşı çıkıyoruz. Yeni bir 'Telif Yasası' çıkartmak istiyoruz. Haberin telif kapsamına alınması ve gerçek gazetecilikle merdiven altı gazetecilik yapanları ayırmak istiyoruz."