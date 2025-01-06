Kuzey Kore’den Trump’a gözdağı! Füze ateşlendi

Kuzey Kpre'nin fırlattığı balistik füze (Reuters)



GÜNEY KORE ORDUSU: "TÜRÜ ORTA MENZİLLİ BALİSTİK FÜZE"

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı'ndan (JCS) yapılan açıklamada ise Pyongyang'ın denemesi doğrulanırken, fırlatılan füzenin orta menzilli balistik füze olduğu ifade edildi. Uçuş ve irtifa gibi detayları belirlemeye yönelik çalışmaların sürdüğü aktarıldı.



ABD'YE GÖZDAĞI OLARAK YORUMLANDI

Kuzey Kore'nin son füze denemesi, ABD'de 20 Ocak'ta yönetimi devralmaya hazırlanan Donald Trump ve hükümetine gözdağı olarak yorumlandı. Denemenin ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in siyasi temaslarda bulunmak için Güney Kore'de olduğu bir dönemde yapılması da dikkat çekti.

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