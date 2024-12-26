Katil İsrail'den bir katliam daha! Kemal Advan Hastanesi çevresine "bomba yüklü robotlarla" saldırı

İsrail'den bir katliam daha! Kemal Advan Hastanesi çevresine ʺbomba yüklü robotlarlaʺ saldırdı (Foto: AA)

Dün gece kullanılan patlayıcıların öncekilere göre daha büyük olduğu için şiddetli patlamalara yol açtığının altını çizen Ebu Safiyye, şunları kaydetti: "Bomba yüklü robotların patlatılmasıyla binaya şarapneller isabet etti. Hatta hastaların kaldığı odalardan birine isabet etti ve bir hemşirenin yaralanmasına sebep oldu. Hasan et-Tabus isimli hemşire kafasından ağır yaralandı."

Hastanede ağır yaralılara müdahale için gerekli malzemelerin olmadığına dikkat çeken Ebu Safiyye, yaralıları başka hastanelere nakletmek istediklerini ve bomba yüklü robotlu saldırıda yaralanan hemşirenin de El-Ehli Baptist Hastanesi'ne nakledilmesini umduklarını ifade etti.

Kemal Advan Hastanesi'nin hala İsrail'in insansız hava araçları (İHA) saldırıları tehdidi altında olduğunu aktaran Ebu Safiyye, İHA'dan atılan patlayıcıların da hastanedeki bir personelin yaralanmasına yol açtığını kaydetti.

İsrail'den bir katliam daha! Kemal Advan Hastanesi çevresine ʺbomba yüklü robotlarlaʺ saldırdı (Foto: AA)

İsrail'in son bombayı sabah saat 04:30 civarlarında attığını ve hastanede büyük hasara yol açtığını belirten Ebu Safiyye, hastanenin kapı ve pencerelerinde hasar oluştuğunu ve yoğum bakım odalarının kullanılamaz hale geldiğini vurguladı.

Devam eden saldırılar sebebiyle yaralılara hizmet vermek için diğer bölgelerden yardım istediklerini aktaran Ebu Safiyye, "Hastanede halihazırda 75 yaralı ile refakatçıları var." ifadelerini kullandı.

Ebu Safiyye, 180 sağlık personeliyle birlikte şu anda Kemal Advan Hastanesi'nde yaklaşık 350 kişinin olduğu bilgisini paylaştı.