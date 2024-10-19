İsrail’den Gazze’de bir katliam daha! Çok sayıda ölü ve yaralı var

İsrail Orta Doğu'da katliama devam ediyor. İsrial Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahya bölgesine bir saldırı düzenledi.

Saldırıda kadınların ve çocukların yaşadığı sivil bölge hedef alındı.

Gazze Hükümeti Medya Ofisi: İsrail'in, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Meşru Beyt Lahiya bölgesine düzenlediği saldırıda en az 73 kişi öldü, onlarca kişi yaralandı.

Gazze'de okul saldırısı (AA)

902 AİLE NÜFUSTAN SİLİNDİ

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in 1 yıldır Gazze'de sürdürdüğü soykırımda ailelere dönük 6 bin 587 katliam işlediği belirtildi.

Açıklamada, bir yıldır devam eden soykırım sırasında 1206 ailenin tüm fertlerinin öldüğü ve bu ailelerin nüfustan silindiği, 2 bin 271 ailenin sadece bir ferdinin, 3 bin 110 ailenin ise birden fazla ferdinin hayatta kaldığı aktarıldı.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi'nden 2 Ekim'de yapılan açıklamada, 902 ailenin nüfustan tamamen silindiği belirtilmişti.