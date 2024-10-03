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Gazze'deki okulların yüzde 93'ü yıkıldı

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.10.2024 16:13
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Gazze’deki okulların yüzde 93’ü yıkıldı

İsrail'in bir yıldır aralıksız bombaladığı Gazze Şeridi'ndeki okul binalarının yüzde 93'ünün kısmen ya da tamamen yıkıldığı bildirildi. Filistin verilerine göre, 7 Ekim 2023'ten önce Gazze Şeridi'nde 17 üniversite ve topluluk kolejlerinin yanı sıra 800 bin öğrencinin eğitim aldığı 796 okul bulunuyordu. İsrail ordusu, saldırılarıyla bu okulların 130'dan fazlasını tamamen yıktı.

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