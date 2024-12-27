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Katil İsrail'den Gazze'de hastane çevresine saldırı

Tülay Tosun
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 27.12.2024 06:06
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Katil İsrail’den Gazze’de hastane çevresine saldırı

Katil İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki El-Avde Hastanesinin çevresine düzenlediği bombalı saldırılarda, hastane müdürü ile 6 sağlık personeli yaralandı.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu çok sayıda patlayıcı taşıyan robotunu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliye Mülteci Kampı'nın Tel ez-Zater Mahallesi'nde bulunan El-Avde Hastanesinin çevresinde patlattı.

Saldırılar sonucu El-Avde Hastanesinin Müdürü Muhammed Saliha ile 6 sağlık personeli orta ve hafif derecede yaralandı. Patlamalar, hastanenin bazı kısımlarında hasara yol açtı.

İsrail'in 23 Aralık'ta hastanenin çevresini bombalaması sonucu ilaç deposunun bulunduğu binada yangın çıkmıştı.

El-Avde Hastanesi yönetimi, birçok kez tıbbi hizmetlere ulaşamayan hastalara ve yaralılara hizmet vermekte zorlandığını, ilaçların tükenmesi ve elektrik kesintilerinin bu çabaları engellediğini açıklamıştı.

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