Katil İsrail’den Gazze’de hastane çevresine saldırı

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu çok sayıda patlayıcı taşıyan robotunu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliye Mülteci Kampı'nın Tel ez-Zater Mahallesi'nde bulunan El-Avde Hastanesinin çevresinde patlattı.

Saldırılar sonucu El-Avde Hastanesinin Müdürü Muhammed Saliha ile 6 sağlık personeli orta ve hafif derecede yaralandı. Patlamalar, hastanenin bazı kısımlarında hasara yol açtı.

İsrail'in 23 Aralık'ta hastanenin çevresini bombalaması sonucu ilaç deposunun bulunduğu binada yangın çıkmıştı.

El-Avde Hastanesi yönetimi, birçok kez tıbbi hizmetlere ulaşamayan hastalara ve yaralılara hizmet vermekte zorlandığını, ilaçların tükenmesi ve elektrik kesintilerinin bu çabaları engellediğini açıklamıştı.