Lukaşenko ve Paşinyan canlı yayında atıştı! "Sizi getirecek kimse yok mu?"

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) Yüksek Konseyi toplantısında "çevrim içi katılım" konusunda atıştı.

PUTIN DE TOPLANTIDAYDI

Rusya'nın Leningrad bölgesinde AEB Yüksek Konseyi toplantısı düzenlendi. Toplantıya Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yanı sıra Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov katıldı.

Ermenistan Başbakanı Paşinyan ise COVİD-19'a yakalandığı gerekçesiyle toplantıya çevrim içi bağlandı.

CANLI YAYINDA LİDERLER ATIŞTI!

Rus televizyonlarında canlı yayımlanan toplantıda Lukaşenko ile Paşinyan atıştı. Toplantıda söz alan Lukaşenko, Paşinyan'ın sakalını kestiğini ve gençleştiğini ancak bu tarz toplantılarda bulunmasının, çevrim içi katılmamasının gerektiğini söyledi.

Paşinyan da bunun üzerine Ermenistan temsilcilerinin Belarus'un başkenti Minsk'te düzenlenecek sonraki toplantıya da çevrim içi katılacaklarını söyledi.

"AÇIKLAMAM TARTIŞMAYA KAPALI"

Lukaşenko ise buna cevaben "Sorun mu var? Minsk çok mu uzakta yoksa sizi Minsk'e getirecek biri yok mu? Gerekirse heyetinizin ulaşımını organize ederiz." ifadelerini kullandı.

Bu konuda daha önce açıklama yaptığına dikkati çeken Paşinyan, toplantıda bu tarz konuların tartışılmasının doğru olmadığını belirtti.

Bu açıklamayı değerlendireceklerini dile getiren Lukaşenko'ya ise Paşinyan, "Açıklamam, tartışmaya tabi değil." yanıtını verdi.