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Lukaşenko ve Paşinyan canlı yayında atıştı! "Sizi getirecek kimse yok mu?"

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 26.12.2024 20:45
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Lukaşenko ve Paşinyan canlı yayında atıştı! Sizi getirecek kimse yok mu?

Rus televizyonlarından canlı yayımlanan ve Rusya lideri Putin'in de katıldığı Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) Yüksek Konseyi toplantısında Belarus lideri Aleksandr Lukaşenko ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan atıştı. Canlı yayında Lukaşenko, Paşinyan'ın uzaktan değil de toplantı da bizzat bulunması geretkiğini belirterek 'Sizi getirecek kimse yok mu?' dedi. Bunun üzerine Paşinyan ise 'Açıklamam, tartışmaya tabi değil' şeklinde yanıt verdi.

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) Yüksek Konseyi toplantısında "çevrim içi katılım" konusunda atıştı.

PUTIN DE TOPLANTIDAYDI

Rusya'nın Leningrad bölgesinde AEB Yüksek Konseyi toplantısı düzenlendi. Toplantıya Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yanı sıra Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov katıldı.

Ermenistan Başbakanı Paşinyan ise COVİD-19'a yakalandığı gerekçesiyle toplantıya çevrim içi bağlandı.

CANLI YAYINDA LİDERLER ATIŞTI!

Rus televizyonlarında canlı yayımlanan toplantıda Lukaşenko ile Paşinyan atıştı. Toplantıda söz alan Lukaşenko, Paşinyan'ın sakalını kestiğini ve gençleştiğini ancak bu tarz toplantılarda bulunmasının, çevrim içi katılmamasının gerektiğini söyledi.

Paşinyan da bunun üzerine Ermenistan temsilcilerinin Belarus'un başkenti Minsk'te düzenlenecek sonraki toplantıya da çevrim içi katılacaklarını söyledi.

"AÇIKLAMAM TARTIŞMAYA KAPALI"

Lukaşenko ise buna cevaben "Sorun mu var? Minsk çok mu uzakta yoksa sizi Minsk'e getirecek biri yok mu? Gerekirse heyetinizin ulaşımını organize ederiz." ifadelerini kullandı.

Bu konuda daha önce açıklama yaptığına dikkati çeken Paşinyan, toplantıda bu tarz konuların tartışılmasının doğru olmadığını belirtti.

Bu açıklamayı değerlendireceklerini dile getiren Lukaşenko'ya ise Paşinyan, "Açıklamam, tartışmaya tabi değil." yanıtını verdi.

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Lukaşenko ve Paşinyan canlı yayında atıştı! Sizi getirecek kimse yok mu? Lukaşenko ve Paşinyan canlı yayında atıştı! Sizi getirecek kimse yok mu? Lukaşenko ve Paşinyan canlı yayında atıştı! Sizi getirecek kimse yok mu?
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