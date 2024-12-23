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Suriye'de yeni yönetimden İran kararı: Ülkenin üzerinde uçması yasak

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 23.12.2024 13:47 Güncelleme: 23.12.2024 13:59
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Suriye’de yeni yönetimden İran kararı: Ülkenin üzerinde uçması yasak

Suriye'de kanlı Baas rejiminin düşmesinin ardından müttefiki Beşşar Esad'ın Moskova'ya kaçmasıyla bölgedeki nüfuzunu kaybeden İran'a bir darbe de yeni yönetimden geldi. Walla haber ajansının iddiasına göre Suriye üzerinden savaş devşiren İran bundan böyle Suriye semalarında uçak uçuramayacak. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre ise bölgede zayıflayan İran, nükleer silah üretimine yönelebilir.

Suriye'de devrik diktatör Esad'ın müttefiki İran, adını kaybedenler hanesine yazdırmaya devam ediyor.

Walla haber ajansına göre Suriye'de Muhammed El Colani lakaplı Ahmed eş Şera liderliğindeki yeni yönetim, İran'ın Suriye semalarında uçuşunu yasakladı. Başlangıçta silah transferi veya Suriye'den güç çekilmesi gibi askeri görevlere yönelik uçuşları kapsayan karar, ardından herhangi bir uçuşa izin verilmeyeceği yönünde genişletildi.

İran dini lideri Ali Hamaney ve Suriye'nin devrik diktatörü Esad aynı posterde (AFP)İran dini lideri Ali Hamaney ve Suriye'nin devrik diktatörü Esad aynı posterde (AFP)

Yeni yönetimin kararının İran'ın Hizbullah'ın askeri kapasitesini yeniden tesis etmesini çok zorlaştıracağı değerlendiriliyor.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Suriye'nin devrik diktatörü Beşşar Esad'la Moskova'ya kaçmasından 3 hafta önce bir araya gelmişti (AFP) İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Suriye'nin devrik diktatörü Beşşar Esad'la Moskova'ya kaçmasından 3 hafta önce bir araya gelmişti (AFP)

BEYAZ SARAY: ZAYIFLAYAN İRAN NÜKLEER SİLAH ARAYIŞINDA

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Pazar günü yaptığı açıklamada, Biden yönetiminin zayıflayan İran'ın nükleer silah üretebileceğinden endişe duyduğunu ve Başkan seçilen Donald Trump'ın ekibine bu risk hakkında brifing verdiğini söyledi.

Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, 24 Nisan 2023'te Washington, DC'deki Beyaz Saray'da düzenlenen günlük brifingde konuşuyor (CNN)Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, 24 Nisan 2023'te Washington, DC'deki Beyaz Saray'da düzenlenen günlük brifingde konuşuyor (CNN)

İran'ın, Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad'ın devrilmesinin ardından bölgesel nüfuzunda gerilemeler yaşadığına dikkat çeken Sullivan, İran'ın "zayıflamış devleti" göz önüne alındığında Trump'ın Tahran'la diplomatik ilişki kurma fırsatına sahip olacağını söyledi.

Sullivan, "Belki de İran'ın nükleer hedeflerini uzun vadede kısıtlayacak bir nükleer anlaşma sağlayabilir." dedi.

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