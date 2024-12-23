Suriye’de yeni yönetimden İran kararı: Ülkenin üzerinde uçması yasak

Suriye'de devrik diktatör Esad'ın müttefiki İran, adını kaybedenler hanesine yazdırmaya devam ediyor.

Walla haber ajansına göre Suriye'de Muhammed El Colani lakaplı Ahmed eş Şera liderliğindeki yeni yönetim, İran'ın Suriye semalarında uçuşunu yasakladı. Başlangıçta silah transferi veya Suriye'den güç çekilmesi gibi askeri görevlere yönelik uçuşları kapsayan karar, ardından herhangi bir uçuşa izin verilmeyeceği yönünde genişletildi.