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Avrupa sosyal çöküşün eşiğinde! Aile içi şiddet, taciz, tecavüz... Kıtada iki katına çıktı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 26.12.2024 09:33 Güncelleme: 26.12.2024 09:48
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Avrupa sosyal çöküşün eşiğinde! Aile içi şiddet, taciz, tecavüz... Kıtada iki katına çıktı

Avrupa kıtasında yaşanan işsizlik, hayat pahalılığı ve enerji sıkıntılarının yanı sıra sosyal sorunlarda da artışlar sürüyor. Yunaistan'da aile içi şiddet iki katına çıkarken kıtanın en mutsuz gençleri İngilizler çıktı. Fransa ise son günlerde peş peşe gelen taciz ve tecavüz haberleriyle sarsılıyor.

Avrupa, son zamanlarda adeta sosyal çöküntünün pençesinde. Kıta ülkeleri işsizlik, evsizlik ve yüksek fiyat gibi ekonomik sorunlarla boğuşurken aile içi şiddet, cinsel taciz vakaalrı ve bireylerarasına huzursuzluk da giderek tırmanıyor.

Fransa'daki son gelişmeler de Batı'daki cinsel taciz vakalarını bir kez daha gözler önüne serdi. Fransa'da mahkemenin eski eşi Gisele Pelicot'a uyuşturarak yıllarca çok sayıda erkeğin tecavüzüne maruz bıraktığı suçlamasıyla yargılanan başsanık Dominique Pelicot ve davanın diğer sanıklarına 3 ile 20 yıl arası hapis cezası vermesi ülkedeki taciz skandallarını da yeniden gündeme getirdi.

Avignon, Fransa'daki adliye binası, 20 Aralık 2024. Sloganda ʺKadın olarak doğmak = tecavüz için birincil risk faktörüʺ yazıyor (Reuters) Avignon, Fransa'daki adliye binası, 20 Aralık 2024. Sloganda ʺKadın olarak doğmak = tecavüz için birincil risk faktörüʺ yazıyor (Reuters)

Gisele Pelicot'un toplu tecavüz davasının ardından Fransa'nın yardım hattına gelen çağrılar katlandı.

FRANSA'DA CİNSEL SALDIRI VAKALARINDA CİDDİ ARTIŞ

YahooNews'te yer alan habere göre Fransa'nın başkenti Paris'teki bir hastanede (APHP) bulunan çağrı merkezine gelen telefonlar her geçen gün artıyor.

Fransa'da kocası tarafından toplu tecavüze uğratılan Gisele Pelicot davasında 50 sanığın mahkemece beraat edilmesini protesto eden Fransız kadınlar (AFP)Fransa'da kocası tarafından toplu tecavüze uğratılan Gisele Pelicot davasında 50 sanığın mahkemece beraat edilmesini protesto eden Fransız kadınlar (AFP)

Yardım hattı olarak bilinen bu merkezde çalışan uzmanlar, uyuşturularak cinsel saldırıya uğrayan mağdurlara yardım ediyor. Merkez günde 10 çağrı alıyor.

ÖZEL YARDIM HATTI KURULDU

Fransa'da Gisele Pelicot davasının ardından yeni bir yardım hattı da kuruldu. AFP'ye konu hakkında konuşan yardım hattının başındaki kişi olan Leila Chaouachi, "Çevresindekiler tarafından ilaçla uyutulup tecavüze uğrayan kadınlardan sürekli yardım telefonları alıyoruz." dedi.

Paris'te belediye binası önünde evsizlerin ekonomik sıkıntılarına ilişkin gerçekleştirdiği protesto (AFP)Paris'te belediye binası önünde evsizlerin ekonomik sıkıntılarına ilişkin gerçekleştirdiği protesto (AFP)

Diğer taraftan ülkedeki cinsel taciz vakaları bir önceki yıla göre yüzde 69 arttı. Buna göre yaklaşık 2 bin cinsel taciz şikâyeti veya çağrısı kaydedildi.

YÜZDE 80'İ 20 İLA 29 YAŞ ARASINDA

Bu vakaların yaklaşık yüzde 80'inin, özellikle 20 ile 29 yaşları arasındaki kadınları kapsadığı açıklandı. Birleşmiş Milletler (BM) özel raportörleri bu yılın başında yaptıkları açıklamada Fransa'nın çocukların aile içi cinsel istismardan korunması konusunda acilen hareket geçmesi gerektiğini bildirmişti.

AİLE İÇİ ŞİDDET İKİ KATINA ÇIKTI

Yunanistan Polis Teşkilatı Sözcüsü Konstantina Dimoglidu, yaptığı açıklamada, aile içi şiddet vakalarını değerlendirdi. Bu yıl polise yansıyan aile içi şiddet vakalarının önceki yıllara göre çok daha yüksek olduğunu belirten Dimoglidu, "Bu yıl, geçen yılın neredeyse iki katı aile içi şiddet şikâyeti aldık" dedi.

Yunanistan'da aile içi şiddeti ve kadın cinayetlerindeki artan oranı protesto eden Yunan kadınlar (Arşiv)Yunanistan'da aile içi şiddeti ve kadın cinayetlerindeki artan oranı protesto eden Yunan kadınlar (Arşiv)

'PANİK BUTONU' UYGULAMASI

Dimoglidu, "panik butonu" sayesinde vakaların daha kolay iletildiğini vurgulayarak, "Bize bu yıl başvuran kadınların bazıları aslında geçmiş yıllarda da şiddete uğramış olduklarını beyan etti. Bu da kadınların artık geçen yıllara oranla polise başvurabilecek gücü kendilerinde daha kolay bulabildiğini gösteriyor. Bunun en önemli nedenlerinden biri de kadın ve çocukları korumak adına geliştirilen 'panik butonu' gibi yeni uygulamalardır" diye konuştu.

REFAHTA DÜŞÜŞ BAŞ GÖSTERİYOR

Avrupa, özellikle de AB, dünyanın en müreffeh bölgelerinden biri olarak kabul edilmekte. Ancak, bu refaha rağmen, sınırları içindeki pek çok genç, ruh sağlığı ile ilgili artan endişelerle birlikte, refahta giderek artan bir düşüşle karşı karşıya.

Londra sokakları (Arşiv)Londra sokakları (Arşiv)

Geçtiğimiz ay, İngiltere merkezli bir yardım kuruluşu olan Children's Society, Birleşik Krallık'taki gençlerin refahını ve Avrupa'daki gençlerle karşılaştırmalarını inceleyen bir rapor yayınladı.

EN MUTSUZ GENÇLER İNGİLİZLER

2024 İyi Çocukluk Raporu'na göre Avrupalı gençlerin ortalama yüzde 16.6'sı hayatlarından memnun değil; bu oran kıta genelinde her altı gençten birine denk geliyor.

Yayınlanan raporda İngiliz gençlerin kıtanın en mutsuz gençleri olduğu belirtiliyor (Arşiv)Yayınlanan raporda İngiliz gençlerin kıtanın en mutsuz gençleri olduğu belirtiliyor (Arşiv)

Gençler arasında yaşam memnuniyetinin en düşük olduğu ülke yüzde 25.2 ile Birleşik Krallık olurken, bu ülkeyi Polonya (yüzde 24.4) ve Malta (yüzde 23.6) takip etti.

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