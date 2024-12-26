Avrupa sosyal çöküşün eşiğinde! Aile içi şiddet, taciz, tecavüz... Kıtada iki katına çıktı

Paris'te belediye binası önünde evsizlerin ekonomik sıkıntılarına ilişkin gerçekleştirdiği protesto (AFP)

Diğer taraftan ülkedeki cinsel taciz vakaları bir önceki yıla göre yüzde 69 arttı. Buna göre yaklaşık 2 bin cinsel taciz şikâyeti veya çağrısı kaydedildi.

YÜZDE 80'İ 20 İLA 29 YAŞ ARASINDA

Bu vakaların yaklaşık yüzde 80'inin, özellikle 20 ile 29 yaşları arasındaki kadınları kapsadığı açıklandı. Birleşmiş Milletler (BM) özel raportörleri bu yılın başında yaptıkları açıklamada Fransa'nın çocukların aile içi cinsel istismardan korunması konusunda acilen hareket geçmesi gerektiğini bildirmişti.

AİLE İÇİ ŞİDDET İKİ KATINA ÇIKTI

Yunanistan Polis Teşkilatı Sözcüsü Konstantina Dimoglidu, yaptığı açıklamada, aile içi şiddet vakalarını değerlendirdi. Bu yıl polise yansıyan aile içi şiddet vakalarının önceki yıllara göre çok daha yüksek olduğunu belirten Dimoglidu, "Bu yıl, geçen yılın neredeyse iki katı aile içi şiddet şikâyeti aldık" dedi.