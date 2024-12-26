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SMO geçit vermiyor: PKK/YPG'li teröristler Münbiç'e saldırdı

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 26.12.2024 11:29
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SMO geçit vermiyor: PKK/YPG’li teröristler Münbiç’e saldırdı

Suriye Milli Ordusu (SMO) güçleri, Özgürlük Şafağı Operasyonu kapsamında kurtardığı Münbiç ilçesinin çevresinde saldırılar düzenleyen PKK/YPG'li teröristlerle çatışıyor.

Suriye Milli Ordusu (SMO) güçleri, Özgürlük Şafağı Operasyonu kapsamında "Özgür Suriye" şiarıyla kurtardığı Münbiç'i terörden savunmaya devam ediyor.

PKK/YPG'Lİ TERÖRİSTLER RAHAT DURMUYOR

PKK/YPG'li teröristler, 20 Aralık'tan bu yana ilçenin güneydoğusuna saldırılar düzenliyor.

Suriye Milli Ordusu (SMO) - (AA)Suriye Milli Ordusu (SMO) - (AA)

KÖKÜ KAZINIYOR: SMO TERÖRE GEÇİT VERMİYOR

Özgürlük Şafağı Operasyonu kapsamında 9 Aralık'ta Münbiç'i teröristlerden kurtaran SMO güçleri, ilçenin güneydoğusunda yer alan Tişrin Barajı çevresinde PKK/YPG'li teröristlerle çatışmaya devam ediyor.

Teröristlerin bölgedeki yerleşimlere havan topu saldırıları düzenlemesi nedeniyle siviller evlerini terk ediyor.

İşte SMO’nun yakaladığı teröristlerİşte SMO’nun yakaladığı teröristler İŞTE SMO'NUN YAKALADIĞI TERÖRİSTLER

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SMO geçit vermiyor: PKK/YPG’li teröristler Münbiç’e saldırdı SMO geçit vermiyor: PKK/YPG’li teröristler Münbiç’e saldırdı SMO geçit vermiyor: PKK/YPG’li teröristler Münbiç’e saldırdı

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