SMO geçit vermiyor: PKK/YPG'li teröristler Münbiç'e saldırdı
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Suriye Milli Ordusu (SMO) güçleri, Özgürlük Şafağı Operasyonu kapsamında kurtardığı Münbiç ilçesinin çevresinde saldırılar düzenleyen PKK/YPG'li teröristlerle çatışıyor.
Suriye Milli Ordusu (SMO) güçleri, Özgürlük Şafağı Operasyonu kapsamında "Özgür Suriye" şiarıyla kurtardığı Münbiç'i terörden savunmaya devam ediyor.
PKK/YPG'Lİ TERÖRİSTLER RAHAT DURMUYOR
PKK/YPG'li teröristler, 20 Aralık'tan bu yana ilçenin güneydoğusuna saldırılar düzenliyor.
KÖKÜ KAZINIYOR: SMO TERÖRE GEÇİT VERMİYOR
Özgürlük Şafağı Operasyonu kapsamında 9 Aralık'ta Münbiç'i teröristlerden kurtaran SMO güçleri, ilçenin güneydoğusunda yer alan Tişrin Barajı çevresinde PKK/YPG'li teröristlerle çatışmaya devam ediyor.
Teröristlerin bölgedeki yerleşimlere havan topu saldırıları düzenlemesi nedeniyle siviller evlerini terk ediyor.