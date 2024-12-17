İran basınından küstah analiz! Başkan Erdoğan'ın ağzından yalan metin yazıp tehdit ettiler!
Suriye'de müttefiki eli kanlı diktatör Beşşar Esad'ın kaçmasının ardından hala yas tutan İran basını, bir kez daha Türkiye'yi hedef alan bir analiz yayınladı. Türkiye'nin Suriye'de 'güvensizlik' yarattığı yalanına sarılan Keyhan Gazetesi, 'Bu komşu artık güvenli değil!' dedi. Hasan Rashvand imzalı analiz, Başkan Erdoğan'ın ağzından yalan bir metin yazarken Türkiye'yi küstahça tehdit etti.
Suriye meselesinde adını kaybedenler hanesine yazan İran'ın sözcüsü Farisi gazeteler, Türkiye'ye çirkin ifitiralarda bulunmaya devam ediyor. "Farhikhtegan" ve "Shargh" gazetelerinin ardından İran dini lideri Ali Hamaney'e yakınlığıyla bilinen Keyhan gazetesi de hazımsızlığını dile getirdi.
"Bu komşu artık güvenilir değil" başlığıyla yayınladığı analizinde gazete, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a dil uzattı. Hasan Rashvand'ın imzasını taşıyan analiz, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 2000'li yıllarda iktidara gelirken "komşularla sıfır sorun" politikasına sadık kalmadığını öne sürdü ve şu skandal ifadelere imza attı:
"BAŞKAN ERDOĞAN KENDİNİ OSMANLI HALİFESİ OLARAK GÖRÜYOR"
"Suriye savaşında ve Erdoğan'ın teröristlere destek vermesi ve Suriye'de güvensizlik yaratması, Suriye'deki krizin fiilen yöneticisi olduğu, komşularıyla sorunları sıfırlama politikası izlemediği, Suriye'de güvensizlik yarattığı ortaya çıktı.
Erdoğan'ın bölgede izlediği politika, Osmanlı halifeliğini yeniden ihya etme amacıdır ve kendini, Osmanlı yönetiminin sona ermesiyle birlikte Suriye bölgelerini Osmanlı'dan ayıran bir halife olarak görmektedir. Erdoğan, eğer bugünün bölgesel coğrafi sınıflandırması, 19. yüzyıldaki devletlerin egemenlik temeline dayandırılacaksa, pek çok bölgenin değişebileceğini unutur. Bu durumda, Türkiye'nin bugünkü yönetimi ve Erdoğan, bu düzenle ilgili hiçbir hak iddia edemez."
BAŞKAN ERDOĞAN'IN AĞZINDAN SAHTE METİN YAZDILAR
Rashvand'ın gazetecilik kalitelisizliğini adeta gözler önüne seren analiz, Başkan Erdoğan'ın Erzurum'daki 8. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı açıklamalara sözde atıfta bulunarak yalan cümleler kurdu. Rashvand, analizinde Başkan Erdoğan'ın kurmadığı cümleleri söylemiş gibi göstererek okurlarına şöyle yalan cümleler sarf etti:
"Erdoğan, Suriye'deki gelişmeler ve Beşar Esad'ın hükümetinin devrilmesiyle ilgili olarak 'Türk muhalefet liderleri sürekli olarak Türkiye'nin Suriye'de ne işi var diyorlar. Ben de onlara, Türkiye'nin Suriye'de olma sebebini ve bu duruşun nedenini anlatıyorum. Eğer II. Dünya Savaşı'ndan sonra bölge bölünmeseydi, Halep, Şam, Hama ve Humus şehirleri, Gaziantep, İstanbul gibi Türkiye şehirleri olarak kalır, biz hala tek bir ülkede olurduk.' demiştir. Bugün Türkiye Cumhurbaşkanının davranışları ve Suriye'deki açık ve gizli hedefleri hakkında bize çok şeyi açıklıyor."
İFTİRALARIN ARDI ARKASI KESİLMEDİ
Türkiye hazımsızlığını yazdığı analizle ortaya koyan Rashvand, İran'ın Esad'ıiktidarda tutmak için rejime akıttığı milyon dolarları göz ardı ederek Türkiye'nin Suriye içişlerine karıştığı iftirasını attı.
Rashvand, "Türkiye'nin Suriye iç savaşına müdahalesi ilk başta diplomatik olarak başlamış, sonrasında askeri boyuta taşınmıştır. Türkiye'nin bu 13 yıl boyunca müdahaleleri aşamalı olarak gerçekleşmiş, diplomatik müdahalelerden, 2011 Temmuz'unda teröristlere yapılan askeri yardımlara, 2012'deki sınır çatışmalarına, 2016 ile 2022 yılları arasında doğrudan askeri müdahalelere ve nihayetinde "Tahrir el-Şam" ve ona bağlı gruplara açık destek verilmesiyle sonuçlanmıştır." dedi.
TERÖRLE MÜCADELEYE KÜSTAH İFADELER
Suriye'nin kuzeyindeki YPG/PKK terör örgütünün bölgeden temizlenmesinden rahatsız olan Rashvand, Türkiye'nin terörü ortadan kaldırma yolundaki kararlılığını, Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgede sıkça kullandığı bir söylemle benzerlik göstermekle itham etti. Raşnud, şu skandal ifadelere yer verdi:
"Amerikalılar, IŞİD'i yarattılar, onları ağır silahlarla donattılar ve ardından maske takarak onları yok etmeye çalıştılar; oysa herkes bu kanlı grubun kaynağının nerede olduğunu biliyordu. Bugün Erdoğan da, Suriye'deki terörist gruplara yönelik aynı eski Amerikan politikasını izlemektedir. Bu, halkın gözünü boyamak ve Esad'ın düşmesi ve Şam'ın ele geçirilmesine sevinenlere, Suriye'deki teröristlere kırmızı halıyı serdiğini göstermek amacıyla yapılmaktadır. Aynı zamanda, bu durum, Erdoğan'ın uluslararası terörle mücadele toplantılarında terörizmi kınarken, Filistin'deki ve Gazze'deki işgalci İsraillere karşı ne kadar keskin bir dil kullandığını unutturmaya çalıştığı bir durumdur."
BAŞKAN ERDOĞAN'A DİL UZATIP TÜRKİYE'YE FATURA ETTİ
Analiz, Suriye halkının Esad rejiminin düşüşü karşısındaki kutlamalarını görmezden gelerek Türkiye'nin Suriyelilerin yardımına koşmadığını ve Astana görüşmelerindeki sorumluluklarını yerine getirmediğini savundu. Başkan Erdoğan'ı fırsatçı olarak tanımlayan analiz, yalanlarına şöyle devam etti:
"Erdoğan, fırsatçılık yapan bir lider olarak tanımlanabilir. Suriye halkının yaşadığı güvenlik ve açlık gibi sorunlar karşısında Türkiye, bu halkın yardımına koşmak yerine, yıllardır taahhüt ettiği "Astana görüşmeleri" gibi platformlarda hiçbir yükümlülüğünü yerine getirmemiştir. Bunun yerine, birkaç silahlı grup yerleştirerek, Suriye halkı için uzun süreli siyasi istikrarsızlık yaratmıştır. Erdoğan, Rusya'nın Ukrayna savaşındaki dikkatini ve Lübnan ile Gazze'deki direniş ekseninin çatışmalarını bir fırsat olarak kullanmış ve kendi gizli hedeflerine ulaşmak için bu durumu değerlendirmiştir."
TÜRKİYE'YE ALÇAKÇA TEHDİT
Rashvand, analizinin son değerlendirmesinde ise Türkiye'yi küstahça tehdit etti. Başkan Erdoğan iktidarının önünde parlak bir ufuk olmadığını öne süren İranlı gazeteci, Türkiye'nin Suriye'de tehlikeli bir kumar oynadığını söyledi.
Suriye'deki Heyet Tahrir Şam gibi muhalif grupların Türkiye tarafından desteklendiğini belirtirken, bu grupların gelecekte silahlarını Türkiye'ye çevirebileceğini yazdı. Kendilerince Başkan Erdoğan'ın bu gerçeği göz önünde bulundurması gerektiğini ifade eden yazar, Türkiye'yi küstahça şöyle tehdit etti:
"Bugün Türkiye, ateşle oynuyor ve devlet yetkilileri bu oyunu kontrol edebileceklerini düşünse de, Türkiye şunu bilmelidir ki bu, henüz yolun başıdır ve başlattığı bu kumarın uzun vadeli sonuçları, bugün Suriye'yi etkileyen bu durum, yakın bir gelecekte Esad rejimi için ne kadar yıkıcı olmuşsa, Erdoğan'ın rejimi için de benzer bir yıkıma yol açabilir."