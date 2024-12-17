İran basınından küstah analiz! Başkan Erdoğan’ın ağzından yalan metin yazıp tehdit ettiler!

Skandal analizin yazarı Hasan Rashvand (X)

Erdoğan'ın bölgede izlediği politika, Osmanlı halifeliğini yeniden ihya etme amacıdır ve kendini, Osmanlı yönetiminin sona ermesiyle birlikte Suriye bölgelerini Osmanlı'dan ayıran bir halife olarak görmektedir. Erdoğan, eğer bugünün bölgesel coğrafi sınıflandırması, 19. yüzyıldaki devletlerin egemenlik temeline dayandırılacaksa, pek çok bölgenin değişebileceğini unutur. Bu durumda, Türkiye'nin bugünkü yönetimi ve Erdoğan, bu düzenle ilgili hiçbir hak iddia edemez."

BAŞKAN ERDOĞAN'IN AĞZINDAN SAHTE METİN YAZDILAR

Rashvand'ın gazetecilik kalitelisizliğini adeta gözler önüne seren analiz, Başkan Erdoğan'ın Erzurum'daki 8. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı açıklamalara sözde atıfta bulunarak yalan cümleler kurdu. Rashvand, analizinde Başkan Erdoğan'ın kurmadığı cümleleri söylemiş gibi göstererek okurlarına şöyle yalan cümleler sarf etti:

"Erdoğan, Suriye'deki gelişmeler ve Beşar Esad'ın hükümetinin devrilmesiyle ilgili olarak 'Türk muhalefet liderleri sürekli olarak Türkiye'nin Suriye'de ne işi var diyorlar. Ben de onlara, Türkiye'nin Suriye'de olma sebebini ve bu duruşun nedenini anlatıyorum. Eğer II. Dünya Savaşı'ndan sonra bölge bölünmeseydi, Halep, Şam, Hama ve Humus şehirleri, Gaziantep, İstanbul gibi Türkiye şehirleri olarak kalır, biz hala tek bir ülkede olurduk.' demiştir. Bugün Türkiye Cumhurbaşkanının davranışları ve Suriye'deki açık ve gizli hedefleri hakkında bize çok şeyi açıklıyor."