A Haber rejimden geriye kalan enkazda! Tadamun’da cami altında işkence odaları

A Haber katliam görüntüleriyle dünya gündemindeki Tadamun'da

HER YER TOPLU MEZAR

Kaç kişinin katledildiği resmi olarak bilinmiyor ancak çok sayıda insanın katledildiği burada ifade ediliyor. Tadamun Mahallesi şimdi yeni dönüşler başladı. İnsanlar bazı harabe evleri daireye dönüştürmeye çalışıyor. Yeniden eve dönüştürmeye çalışan insanların da olduğunu görebiliyoruz. Ancak bakın işte burada hemen alt kısımda gördüğünüz üzere o kum birikintilerinin altında bu noktada çok sayıda insanın katledilerek gömüldüğü toplu mezarlar olduğu çok sayıda insanın da kemikleri bulunuyor. Geride bıraktığımız günlerde bir mezar açıldı. 32 kişiye ait kemik buluntusu oradan çıktı. Ancak sadece bununla sınırlı değil. Tadamun Mahallesi'nin birçok noktası işte bu toplu mezarlarla dolu olduğunu da sizlerle paylaşmamız gerekiyor ki evler hem havadan hedef alındı rejim unsurları tarafından hem de bu noktada askerler, rejim askerleri işte buraya bir işkence merkezi kurdular etrafını işte bu duvarlarla ördüler. Şu an ekranlarınıza getirdiğimiz işkence merkezinin önü de toplu mezarlarla dolu burada ifade edelim.

Buraya geri dönen aileler var. Onların çocukları işte buradaki arazilerde oynuyorlar ama onların akrabaları da o arazilerin altındaki toplu mezarlarda bulunuyor. Çok sayıda insan burada rejim tarafından katledildi.