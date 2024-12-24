A Haber rejimden geriye kalan enkazda! Tadamun'da cami altında işkence odaları
Esad rejimi, Suriye'nin başkenti Şam'daki Tadamun Mahallesi’nde cami altında işkence odaları kurup çok sayıda sivili katletti. Bölgede çok sayıda toplu mezar bulunuyor. İşte A Haber muhabiri Mehmet Geçgel ve kameraman Mehmet Ali Bağ’ın, Tadamun Mahallesi’nden izlenimleri…
Suriye'de yaşanan çatışmaların ardından bölgede büyük bir yıkım meydana geldi. Tadamun bölgesinde, rejim güçlerinin gerçekleştirdiği operasyonlar sonucunda çok sayıda sivil hayatını kaybetti. Bölgede A Haber drone kamerasına yansıyan görüntülerde, harabeye dönen binalar ve yıkılan evler dikkat çekiyor.
Rejimin saldırıları sonrasında Tadamun'da toplu mezarlar bulundu. Bu mezarlarda aralarında Türkmenlerin de bulunduğu çok sayıda kişinin naaşı yer alıyor. Bölgeden gelen drone görüntüleri, yıkımın boyutlarını gözler önüne seriyor.
Rejim güçlerinin operasyonları sırasında birçok sivilin yaşamını yitirdiği ve katliamların gerçekleştirildiği belirtiliyor. Drone kameralarıyla kaydedilen görüntüler, bölgedeki yıkım ve tahribatı ayrıntılı bir şekilde ortaya koyuyor. Detayları A Haber muhabiri Mehmet Geçgel şöyle anlattı:
BİR TARFTA YIKIM BİR TARAFTA UMUT
Bizler şu anda başkent Şam'da bulunan Tadamun Mahallesi'ndeyiz. Tedamun Mahallesi'nde rejim tarafından birçok katliam gerçekleştirildi. Çünkü bu nokta aslında iç savaş çıktığında ilk hedef alınan nokta ki birçok da toplu mezar bulunuyor. İşte bu boş arazilerde. Bakın şimdi bir görüntü getiriyorum ekranlarınızda. Bir tarafta yıkım, bir tarafta da çocukların oyunlarını ekranlarınızda görüyorsunuz. Onlar da kim bilir hangi toplu mezarın üstünde belki de bilmeden oynuyorlar. Çünkü buradaki çocuklar, her çocuk gibi şanslı değil. Bir tarafta yıkım acı, gözyaşı var. Bir tarafta da işte burada yeniden hayata başlamaya çalışıyor çocuklar bunu da ifade edelim.
CAMİ ALTINDA İŞKENCE
Tabii bu noktada o enkazı da görebiliyorsunuz. Tadamun Mahallesi'nde birçok noktada o toplu mezarların olduğunu da ifade etmemiz gerekir ki işte bu binalarda, bu evlerde yaşayan bir zamanlar bu evlerde yaşayan insanlar rejim tarafından katledildi, öldürüldü. Tadamun Mahallesi'nde bulunan iki camide rejim tarafından hapishaneye dönüştürüldü ve o hapishanelerde de insanlara işkenceler caminin altında işkenceler yapılarak cami avlusunda insanlar adeta katledildi ve işte buradaki boş arazilere gömüldüler.
HER YER TOPLU MEZAR
Kaç kişinin katledildiği resmi olarak bilinmiyor ancak çok sayıda insanın katledildiği burada ifade ediliyor. Tadamun Mahallesi şimdi yeni dönüşler başladı. İnsanlar bazı harabe evleri daireye dönüştürmeye çalışıyor. Yeniden eve dönüştürmeye çalışan insanların da olduğunu görebiliyoruz. Ancak bakın işte burada hemen alt kısımda gördüğünüz üzere o kum birikintilerinin altında bu noktada çok sayıda insanın katledilerek gömüldüğü toplu mezarlar olduğu çok sayıda insanın da kemikleri bulunuyor. Geride bıraktığımız günlerde bir mezar açıldı. 32 kişiye ait kemik buluntusu oradan çıktı. Ancak sadece bununla sınırlı değil. Tadamun Mahallesi'nin birçok noktası işte bu toplu mezarlarla dolu olduğunu da sizlerle paylaşmamız gerekiyor ki evler hem havadan hedef alındı rejim unsurları tarafından hem de bu noktada askerler, rejim askerleri işte buraya bir işkence merkezi kurdular etrafını işte bu duvarlarla ördüler. Şu an ekranlarınıza getirdiğimiz işkence merkezinin önü de toplu mezarlarla dolu burada ifade edelim.
Buraya geri dönen aileler var. Onların çocukları işte buradaki arazilerde oynuyorlar ama onların akrabaları da o arazilerin altındaki toplu mezarlarda bulunuyor. Çok sayıda insan burada rejim tarafından katledildi.
YIKILMAMIŞ KASABA YOK
Biz hangi kasabaya gitsek bombalanmamış, yıkılmamış bir kasaba bulamıyoruz. Evini, yakınını kaybetmemiş hiçbir Suriyeli bulamıyoruz. Bunu da ifade edelim. Bakın görüyorsunuz işte harabe olmuş evler. İşte burada bir zamanlar hayatlar vardı. İnsanlar yaşıyorlardı ama artık onlar da birçoğu öldü. Kaçmayı başaranlarsa buradan kaçıp gitti.
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